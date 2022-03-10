GRTV News - Rock Band 4 blir strøket fra børsen senere denne uken

Musikklisensene utløper i forbindelse med spillets tiårsjubileum.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Rock Band, fordi spillet nærmer seg sitt 10-årsjubileum og dessverre betyr det at det må tas en avgjørelse om det. Nå er det en avgjørelse som er helt forståelig når du faktisk tenker på det i den store sammenhengen, og jeg tror vi kan også se tilbake på dette spillet og tiden det har vært tilgjengelig i, og vi kan bare si at Harmonix har gjort en helt fantastisk jobb med å støtte det gjennom årene, for i 10 år har dette spillet vært en absolutt bastion som har holdt sammen den slags av rytmespillindustrien eller sjangeren som egentlig ikke har sett mye suksess, nå som de ekstra periferiutstyr ikke er like populære som de pleide å være, men poenget er at Rock Band 4 har pågått en stund nå, men dessverre vil det snart møte sin konklusjon, eller i det minste for dem som ennå ikke har fått tak i et eksemplar, så la oss kaste oss ut i det."
"Så ja, Rock Band 4 og DLC vil bli fjernet fra listen på søndag, da spillet fyller 10 år, men hvis du sørger for å kjøpe det nå, får du beholde det, så hvis du tror du vil ha å rocke litt i plast igjen, er det på tide å handle nå. Så ja, Rock Band 4 feirer sitt 10-årsjubileum på mandag, noe du kanskje skulle tro var noe å feire, men det er det ikke. Tvert imot, for dagen før utløper alle lisensene og spillet og noe DLC vil bli fjernet fra salg for godt. Etter at DLC-pakken etter DLC-pakken vil forsvinne ettersom 10-årslisensene utløper, men hvis du kjøpte spillet eller musikken er den din i all evighet, og du kan selvfølgelig laste den ned i fremtiden."
"Med tanke på at plastgitarer nok en gang vil bli utgitt, spesielt for Xbox, er det kan være en god idé å kjøpe Rock Band 4 Rivals Bundle hvis du tror at din lyst til å rocke kan komme tilbake i fremtiden. Pakken inneholder massevis av musikk, men du kan legge til mer hvis du du vil for den latterlig lave prisen på £8, og hvis du ikke tar sjansen nå, kan du vil det være for sent for alltid, noe du kanskje vil angre på hvis du en dag får lyst til å få en plastgitar og jamme litt med venner og familie. Rock Band 4 kan spilles på både PlayStation 5 og Xbox Series S og X, og utviklerne avslutter sin avskjed med brev med følgende. Vi er så takknemlige for lidenskapen dette samfunnet har vist fra laget. Det har vært en spesiell opplevelse å tjene dere med Rivals Challenges, en super dypt DLC-bibliotek og en klasseledende simulator. Hvis du har tenkt på å ta et par siste låtene, så er det på tide nå. Takk igjen, Rock Band-teamet."
"Så ja, Rock Band 4 blir fjernet fra listen. Igjen, det er på det punktet i livssyklusen nå hvor det sannsynligvis ikke selger flere eksemplarer. Det vil sannsynligvis få en liten tilstrømning nå som folk vet at den blir tatt av listen. Så det vil nok være noen få der ute som går rundt og plukker opp en kopi av dette spillet i tilfelle de vil ha tilbake til det i fremtiden, kanskje noen sanger og DLC og alt det der også. Men poenget er at Rock Band sannsynligvis ikke selger mange eksemplarer i disse dager. Og om noe, tjener det sannsynligvis meste av inntektene og fortjenesten gjennom DLC-sanger og eksisterende spillere som bare legger til i biblioteket sitt. Men igjen, det er det som skjer. Det er et spill som er ti år gammelt, ikke sant? Det er ikke en vårhare lenger. Det har vært rundt kvartalet, kan man si. Og når det skjer, må du forstå at for Harmonix er det sannsynligvis ikke er økonomisk lønnsomt å forlenge lisensene til disse låtene. Da de skapte låste de dem sannsynligvis inn i en tiårskontrakt, og det var det. Og hvis det fortsatte å være en massiv suksess, som det fortsatt er populært, ikke misforstå meg, men hvis den hadde vært en gigantisk suksess, ville de kanskje ha ønsket å forlenge den. Men det er 10 år senere er Rock Band fortsatt en fanfavoritt. Det fortsetter å være en imponerende tittel, men det kommer ikke til å være økonomisk levedyktig for dem å forlenge lisensene ytterligere. Så ja, Rock Band blir fjernet fra listen på søndag i forkant av den 10."
"jubileet som finner sted på mandag. Hvis du ikke har en kopi av spillet, er det virkelig verdt å gå ut og sikre seg et eksemplar, for hvis du noen gang får lyst til å spille Rock Band 4, er det fortsatt et fantastisk spill. Det er virkelig godt satt sammen. Det er sannsynligvis den beste typen rytmespill du kan få akkurat nå, som bruker denne typen tredjeparts eller disse ekstra periferienhetene. Og igjen, det finnes et vell av ting der ute."
"Så du kan sannsynligvis få tak i et eksemplar av Rock Band 4 til en billig penge. Du kan sannsynligvis kjøpe en masse DLC, og du kan sannsynligvis gjøre alt dette for en brøkdel av prisen på en moderne dagers videospill, og du kan gå tilbake til det når du vil. Det er en flott fest opplevelse. Og ja, til tross for at spillet blir fjernet fra listen, er alle de tingene som du plukker opp, alle tingene du kjøper, alle sangene, all DLC, alt det gode ting vil fortsatt være tilgjengelig, tilgjengelig, og det vil fortsatt være en del av samlingen din for resten av tiden. Så ja, det er litt triste nyheter når det gjelder Rock Band 4 som går men samtidig forståelig. Og alt vi kan gjøre er å rose Harmonix for den fantastiske støtten de har gitt Rock Band 4 gjennom årene, fordi det har vært en absolutt bastion som har holdt sammen en sjanger som i stor grad har forsvunnet i veikanten på dette punkt. Men ja, det er all den tiden jeg har. Jeg kommer tilbake i morgen for ukens siste GRT-nyheter. Så takk for at dere fulgte med. Vi ses på neste sending."