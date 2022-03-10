Gamereactor

Asmodee Ultimate Game Night - Gamereactor Promotional (sponset)

Sammen med Asmodee åpner vi en stor konkurranse der du kan vinne massevis av brettspill, og et gigantisk gavekort!

Audio transcriptions

"Hei alle sammen og velkommen til ikke en Gamereactor Quick Look, men heller en liten kampanje video for en kommende konkurranse som vi skal gjennomføre i samarbeid med Asmodee, en utgiver av brettspill som du kanskje allerede kjenner og elsker, og vi gir bort alle brettspillene som du ser her sammen med en annen premie som gjør dette til den ultimate spillkveld."

"Så hva er det?
Vel, det er alle disse brettspillene som vi skal gå gjennom i rask rekkefølge om litt men først og fremst vil du ikke bare vinne alle disse brettspillene, du vil også vinne tusen kroner eller det som tilsvarer rundt 133 euro til måltidsleveringsplattformen Walt og hvorfor ville du gjøre det?
Vel, da kan du bestille all den mat og drikke som du og vennene dine muligens kunne trenger, og så kan du spille brettspill hele natten, noe som gjør det til den ultimate spillkveld."

"Hva kan du vinne fra Asmodee?
Vel, det er en haug som du sikkert allerede har gjenkjent.
Den ikoniske Ticket to Ride er alltid morsom underholdning både med familien, men også sammen med venner."

"Jeg har spilt dette mye med kjæresten min og vennene hennes også, som vi på en måte sakte introdusert inn i brettspillverdenen der kjæresten min Clara og jeg har vært levd en liten stund.
Det finnes også ikoniske mindre bærebjelker som Exploding Kittens som fikk så mye som snakk eller buzz rundt det at det til slutt fikk en fullverdig TV-serie, noe som er morsomt."

"Det finnes også morsomme småting som puslespillet Dobble, som også er flott å spille med familien.
Det finnes også inngående strategigreier.
Det finnes brettspillet Seven Wonders som har en hel rekke utvidelser, hvis det er det du vil ha, hvis du på en måte står i kø."

"Det er på en måte som en brettspillversjon av en slags 4X-sivilisasjonsstil der du blir en leder av en av antikkens syv største byer, så det er veldig kult.
Ved siden av flisbaserte små 30 til 45 minutters trefninger i noe som Azul."

"Så alle disse kan være din Splendorous her, det lille kjærlighetsbrevspillet her.
Det er en hel rekke forskjellige slags brettspill her i denne kombinerte pakken, og du kan vinne alt dette.
Jeg må si at det er regler og betingelser som gjelder, og du bør sjekke ut beskrivelsen av den aktuelle konkurransen på det Gameractor-domenet du velger, for å se om du er kvalifisert men hvis du er det, er vi klare til å ta imot deg, og du kan bli den heldige vinneren av denne fantastiske pakken."

"Vi ses der ute."

