Dungeons & Dragons, Daggerheart og en kritisk rolle - intervju med Jeremy Crawford på San Diego Comic-Con Málaga

Etter 18 års arbeid med D&D har Crawford en ting eller to å si om det legendariske rollespillet, men også om mer moderne og ganske aktuelle prosjekter som Daggerheart og Critical Role.
"Hei venner, dette er dag 3 på San Diego Comic-Con i Málaga. Det er lørdag, og jeg har med meg Jeremy, som jeg virkelig, virkelig gledet meg til å snakke med, så tusen takk for at du ble med oss.Du vet, du har jobbet med D&D i 18 år, og det føles som om det akkurat nå, i disse dager, er mer levende enn noensinne. Hva synes du om det?Det er en fantastisk følelse å se så mange mennesker oppdage magien i D&D, og i rollespill generelt, å oppdage at dette spillet som ble skapt for et halvt århundre siden, gjør det mulig for folk å komme sammen, fortelle historier sammen, møte monstre og andre utfordringer, og virkelig bli ført sammen som venner."
"Og så jeg elsker, det er veldig ydmykt, jeg elsker å se at det arbeidet jeg og teamet mitt har gjort har inspirert så mange mennesker, og jeg gleder meg til å se hva som ligger foran D&D i årene som kommer.Jeg tror du kan føle dette med fansen, vi så det, vi hadde også panelet med Ian Livingstone, det var fullt av folk som elsket D&D. Men så er det Daggerheart, som er ganske annerledes. Reglene er annerledes, så hva kan du fortelle meg om tilbakemeldingene på disse reglene?Siden jeg begynte i Critical Role, har det vært fantastisk å se den positive mottakelsen av Daggerheart. Folk er så begeistret for de narrative reglene i spillet, som virkelig oppmuntrer systemet og fortellingen til å jobbe sammen, hånd i hanske."
"Det er også lett å finne frem til de ulike evnene til karakterene dine ved hjelp av kortene, og jeg tror folk også har blitt inspirert av hvor mye spillet inviterer dem til å være skapere, til å bygge verdener sammen, til å finne på historien sammen med spillmesteren.Det er et veldig samarbeidsorientert spill på den måten, og derfor har det også vært veldig gøy for meg å begynne å designe materiale til Daggerheart, et spill som Spencer Stark og teamet hans har gjort en fantastisk jobb med å designe.Apropos det, hvis du liker å gjøre dette og det handler om å bygge nye ting, kan vi forvente nye moduler eller utvidelser til det i nær fremtid?Vi antydet på GenCon i sommer at vi jobber med en ny kampanjesetting for Daggerheart, og alt vi kan si om den akkurat nå er at den er djevelsk skremmende."
"Og så jobber vi også med et episk eventyr for Daggerheart. Daggerheart er et nytt spill, det er bare noen måneder gammelt, og folk er allerede i gang med å lage alle mulige fantastiske ting til det, og vi har spennende ting på gang som vi vil dele med folk for å virkelig bidra til å utvide hva folk ser som mulig for dette fantastiske nye spillet.Og rundt hjørnet har vi også Critical Role Campaign 4. Jeg tror det er om noen få dager, så hva kan du fortelle meg om det, hva kan du røpe, hva kan du dele på dette tidspunktet?Akkurat nå kan jeg ikke dele noen detaljer, det er opp til Dungeon Master Brennan Lee Mulligan å dele, og for spillerne å dele når showet lanseres neste uke."
"Og jeg gleder meg til å se den første episoden denne uken, men det har vært fantastisk å få jobbe med Brennan og skuespillerne.Chris Perkins og jeg har utviklet nye spillalternativer for karakterene og spillet som helhet som vil bli avslørt for første gang i kampanjen.Og det er også noe jeg virkelig ser frem til, å få se helt nye spillmekanikker bli brukt av spillerne i et live spillformat, og vi får se i sanntid hva spillerne liker, hva publikum liker, og så kan vi utvikle det vi ser basert på hva som skjer i serien."
"Det er veldig interessant, og jeg tror det er spennende for nye generasjoner. Kollegaen vår Alberto var til stede i panelet ditt i går, og han fortalte meg at du alltid blir inspirert av stedene du besøker, og at du tar notater, og i Spania nevnte du spesielt okkultisme fra middelalderen.Så vil du si at det inspirerer deg eller gir deg noen interessante ideer til noen av verkene og designene dine?Jeg kan si at hver gang jeg reiser til Europa, tar jeg alltid med meg noe fra den reisen tilbake til en bok jeg skriver. Så det er stor sjanse for at ting jeg har sett her i Malaga, og også materiale som jeg har lest, vil finne veien inn i fremtidige arbeider."
"Og nå som du har nevnt fremtidig arbeid, leder du meg over til det siste spørsmålet. Hva mer kan vi forvente av deg? Du er så produktiv, vi har snakket om så mange ting du gjør, og som du har gjort i mange år. Hva mer kan du røpe som kommer fra deg i fremtiden?Den største er den skumle kampanjesettingen. Det arbeidet er jeg hoveddesigner for, og det er virkelig fantastisk å lede den kreative prosessen. Men vi har også mange andre ting i vente i årene som kommer, men for de tingene må vi vente, som i alle gode eventyr.Reis til du kommer frem."
"Det er en reise før folk får oppdage hva de er. Men igjen, vi har alle slags ting på gang, og vi kommer til å annonsere mer senere i år. Så jeg håper alle følger med for å finne ut hva som kommer, ikke bare for kampanje 4, men også for Daggerheart.Det gleder jeg meg til selv. Det er jeg sikker på at Game Reactors seere også gjør. Så tusen takk for at du tok deg tid, Jeremy, og nyt resten av San Diego Comic-Con i Malaga.Takk skal dere ha."