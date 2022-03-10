Cuisinart Frost Fusion 6-in-1 Slushie & Soft-Serve Maker (Quick Look) - Frosne godbiter for enhver smak

Med denne praktiske maskinen kan du lage frosne godbiter uten problemer, uten problemer og uten søl.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Denne gangen tar vi en titt på en annen ismaskin eller ismaskin.Cuisinart kaller den Soft Serve, noe som er litt av en ledetråd, men poenget er at vi har tatt en titt på noe som Ninja Creamy eller, mer spesifikt, Cuisinart Freezewant."
"Jeg tror den heter Freezewant.Jeg ble korrigert fordi jeg tydeligvis sa det feil i den skriftlige anmeldelsen som vi har på nettstedet.Men uansett er dette en helt annen idé, fordi dette er mer tradisjonelt i den forstand at dette er noe som er så tungt og tar så mye plass at du ville hatt dette på kjøkkenbenken hele året, uavhengig av om du har det eller ikke du trengte å lage iskrem eller slushies eller hva det nå er."
"Så denne har en frysemotor inni, og den har en churner, som betyr at dette ikke er noe hvor du må forhåndsfryse elementene i fryseren før du faktisk vrir den til noe som ligner iskrem.Så man skulle tro at man trenger ganske store mengder for å rettferdiggjøre dette, og at er sant, vil jeg si."
"Selve beholderen inni er på 1,6 liter, og som du kan se, er den litt stor.Den er også ganske tung, men det er en 6-i-1, denne Frost Fusion, og det betyr at at det er en hel rekke forskjellige ting som fra slushies til sorbeter, uansett hva tilfellet måtte være, og du kan helle i elementene i flytende form, og det kommer ut, vel, som iskrem."
"Nå er det en ting jeg vil si, dette er ikke en tradisjonell ismaskin fremdeles.Ninja Creamy og det andre Cristina-produktet som vi har tatt en titt på, er heller ikke det.Denne kverner og fryser, ja, men det er softis.Det betyr at dette ikke vil skape den tykke, faste gelatoen eller italienske iskrem, Creme Anglaise-basert iskrem som man kanskje skulle tro."
"Dette er mer myk is.Denne er mykere, den er kremet, men hvis du kjøper den for å lage den slags ekte iskrem som du vil ha, vil ikke denne være i stand til å gjøre det.Det som er veldig kult, er at det å lage sin egen iskrem, myk eller annen, pleide å være uoverkommelig dyrt."
"Nå kan du få denne til rundt 350 dollar, og for det kan du lage all den myke serveringen iskremer mot seks forskjellige typer som du vil ha.Vi har ikke testet dette ennå, men vi kommer til å gjøre det snart, og det høres ut som at hvis det går bra med at elementene er mykere, er det en bekvemmelighetsfaktor å bare kunne helle det rett i gjennom her og bare gå til byen og lage din egen iskrem med den smaken du ønsker."
"du vil ha.Med seks forskjellige teksturprofiler burde det også være ganske innbydende.Det virker som om Cuisinart virkelig kan sine saker, så vi kommer til å teste denne, og vi vil kan gi deg en fullstendig dom veldig snart."
"Takk for at dere fulgte med.Vi ses på neste."