GRTV News - Analytikerne er enige om hva vi kan forvente av EA etter oppkjøpet

Forvent massevis av sportsspill og live-service.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til GRTV News, i dag skal vi snakke litt om om EA igjen, det er mange som snakker om dette oppkjøpet og med rette så når 55 milliarder dollar ligger på bordet har det en tendens til å generere mange overskrifter, men ja, da kunngjøringen skjedde og da oppkjøpet ble gjennomført, var det mye spekulasjoner og snakk om hvordan dette vil påvirke EA, hva vil de gjøre, hva vil de endre under dette nye eierskapet, og jeg tror mange mennesker ser ut til å være enige om det samme at de bare kommer til å fokusere på det som fungerer for EA, og det vil si live-tjenesten spill, og det vil være sportsspill, så hvis du liker de andre tingene som EA har gjort tidligere, som for eksempel Hazelights prosjekter eller kanskje til og med noen av enkeltspillerspillene som ikke har tatt av, som Immortals of Avium, er det nok rimelig å anta at de ikke vil bli like populære i fremtiden."
"Så ja, tre analytikere tror EA vil doble ned på live service og sportsspill fremover de ser ut til å være enige om at EA vil være mindre villige til å ta risiko, og med en økt fokus på store merkevarer og blockbustere.Tidlig denne uken ble en gruppe ledet av et saudiarabisk investeringsfond, PIF, Silver Lake og Finty Partners kunngjorde sine planer om å kjøpe EA for 55 milliarder dollar, noe som er mye av analytikerne mente var høyere enn forventet."
"Naturligvis planlegger de ikke bare å tjene inn pengene sine, men også å gå med et pent overskudd.I et intervju med GamesRadar gir tre fremtredende analytikere sitt syn på mega-avtalen.En av dem er den kjente japanske Kantan Games-analytikeren Sir Ken Toto, som mener at EA nå vil være mindre villige til å ta risiko og vil fokusere på ting som genererer høy avkastning, i klartekst betyr dette tryggere veddemål og et enda sterkere fokus på eviggrønne IP, blockbustere, færre, men potensielt større spill og direktesendte tjenester på bekostning av risikofylte prosjekter, nye ideer og innovasjon."
"Den andre personen som ble intervjuet, var David Cole, leder for markedsundersøkelser og rådgivning fra DFC Intelligence, som inntok en lignende holdning.EA vil doble satsingen på live-tjenester og sportsspill som har en ganske forutsigbar inntekt og fortjenestemargin."
"På lang sikt kan de se etter mer strategiske grep som ikke lønner seg umiddelbart, men som posisjonerer dem for fremtidig vekst.På kort sikt kan de komme til å selge unna ikke-kritiske eiendeler og mindre IP-er.Til slutt har vi professor Just van Druinen fra New York University STEM School of Board, og han uttrykker også lignende synspunkter og tror på et fokus på store lisenser og mindre på andre områder fremover."
"EA vil trolig konsolidere underpresterende studioer og doble ned på sine sportsfranchiser som genererer 70 % av inntektene, samtidig som de potensielt vil skille ut eller legge ned team som jobber med marginer.Jeg forventer ikke at de nye eierne vil bry seg så mye om skrinlagte IP-er annet enn å selge dem for å betale ned noe av gjelden."
"Ifølge disse herrene virker det usannsynlig at EA vil ønske å investere i usikre mindre prosjekter fremover.Dette får en til å mistenke at den tidligere BioWare-ansatte som ikke trodde at EA ville være interessert i å beholde BioWare kan faktisk være inne på noe, og at det som vil skje med for eksempel Hazelights co-op-titler for mer eksperimentelle spill som Immortals of Avium og Tales of Kinzara Zao gjenstår å se."
"Hva synes du om dette?Vil EA bli mer av en sportsfabrikk nå med økt fokus på live-tjenester?Trykker på alle de gale knappene her, trykker på alle de gale knappene, ja, jeg er enig.Det er visse ting som jeg tror EA vil fortsette å gjøre, jeg tror at de ikke bare vil bli denne one trick ponyen av live service og sportsspill, utelukkende disse tingene."
"Jeg tror de vil si et par ting, for jeg ser på Hazelight for eksempel, og jeg tror ikke at Hazelight egentlig gjør noe galt for EA.De er ikke enormt dyre, de produserer ikke enormt dyre spill, de selger godt, de genererer mye positiv omtale for selskapet, de gjør kritisk anerkjente ting."
"Det er mange grunner til å sette pris på et selskap som Hazelight, så jeg ser på dem og tenker det er sannsynligvis ikke mye grunn til å sende Hazelight av gårde, men hvis de ble satt opp på tror jeg mange ville kommet inn og kjøpt dem.Så det er en slags tiltrekningskraft, en idé om at hvis vi selger dem, kommer vi sannsynligvis til å få en god sum penger for dem, fordi de er en sterk og vellaget utvikler som har kjørt godt med gode kreative ideer."
"Men igjen, jeg tror ikke Hazelight nødvendigvis vil få problemer med dette, for jeg tror de har vist ved for mange anledninger at de vil lykkes, og i tillegg må du huske at Hazelight nærmest driver EAs satsing på multimediainnhold.Ja, det er noen få andre ting som er i arbeid som et Mass Effect TV-show, men vi vet at et It Takes Two-prosjekt er under arbeid, en adaptasjon er under arbeid og likeledes en med Split Fiction som Sidney Sweeney er knyttet til."
"Så Hazelight er for meg et litt annerledes dyr i dette argumentet på grunn av det faktum at at jeg tror det på en måte nesten holder hele kooperasjonsbransjen eller kooperasjonssegmentet av spill på sine skuldre, og EA har det nesten i et kvelertak på grunn av hvor sterk Hazelight-spillene pleier å være."
"Det er noe som Immortals of Avium, jeg tror ikke vi noen gang vil se noe mer fra den serien nå.Jeg synes det var en kul idé, men jeg tror ikke det nødvendigvis har gått så bra, så jeg tror den er nok død i vannet."
"Tales of Considerance nå, igjen har personen eller utvikleren som laget det allerede produsert noe annet, et annet indieprosjekt, så jeg tror det også er borte.Kanskje det er et tegn på hva som vil skje med EA Originals-etiketten, de vil på en måte ta Hazelight ut av det, og så vil de på en måte sende ut resten av EA Originals-greiene."
"Og jeg tror heller ikke vi vil se dem omfavne noen av disse virkelig kostbare singleplayer som har vært så vellykkede.Vi er usikre på hva fremtiden vil bringe for Star Wars Jedi, men vi vet at det er kommer til å være det tredje kapittelet som Respawn jobber med, vel, forhåpentligvis blir det ikke som en del av dette oppkjøpet, men vi vet at Respawn angivelig skal lage det tredje og siste kapittelet, men hva som skjer med Star Wars etter det, hvem vet."
"For meg er det tryggeste alternativet for EA å lage et Star Wars-spill som vil selge mange eksemplarer, ikke bare noen få millioner som Star Wars Jedi ville gjort, men som mange kopier, er en ny Star Wars Battlefront.Og nå har Battlefield Studios nettopp kommet ut av porten, eller er i ferd med å med Battlefield 6, som viser at folk vil ha denne typen spill, og og at de er veldig dyktige og har muligheten til å gjøre det bra, et Star Wars Battlefield av samme kaliber som Battlefield 6 ville solgt som varmt hvetebrød."
"Så det ville ikke overraske meg å se dem vende tilbake til Star Wars-serien, for eksempel, men Jeg tror at det igjen vil passe at vi bruker begrepet direktesendt tjeneste.Live service trenger ikke bare å bety ting som konstante kamppasseringer og alt det der, det betyr også spill som kan støttes over en lengre periode."
"Når det gjelder sportsgreiene, er det ikke noe problem.Jeg vet ikke hva de vil se for å utforske større eller utvide det, de har allerede et show som heter The Important Ones, egentlig, du vet, mest EA Sports FC, om noe, men så har de også MAD og de har også NHL, de har også en haug med forskjellige ting og de utforsker også andre ideer."
"Men det ville ikke overraske meg å se dem utvide dette ytterligere, for, igjen, det sportsgreiene, som co-op greiene, EA har et komplett show kalt på det, og det er bare virkelig liker 2K som kjemper tilbake mot dem, og 2K har, du vet, de har en golf spill som gjør det relativt bra, og så har de basketballspillet som er lysår fra foran alt annet, men utover det er EA kongen av sport."
"Så det er interessant, og jeg tror de er inne på noe her.Det store spørsmålet er hva som skjer med Bioware, og jeg tror de har en sjanse til å redde seg selv med Mass Effect 4.Problemet er at det ser ut til å være mye push and pull med den utvikleren den siste tiden."
"Vi så, du vet, tvilsomme Mass Effect Andromeda, tvilsomme Dragon Age The Veil Guard, og jeg sier tvilsomt, ikke mer, det ser ikke ut som den kreative visjonen var helt der, det ser ut som om de prøver å blidgjøre investorer, prøver å blidgjøre visjonen til Bioware og også prøver å blidgjøre hva fansen forventer av det, og det er som om det er blir dratt på alle disse forskjellige måtene og det skjer ikke nødvendigvis eller har ikke skjedd for dem ennå."
"Så Mass Effect 4 kommer til å bli et veldig stort spill, og Anthem også, et annet.Hvis Mass Effect 4 ikke gjør det bra, tror jeg Bioware vil være i desperate problemer som en del av dette fordi disse nye eierne, de vil ikke se på Bioware som en mulighet til å tjene penger lenger, de vil bare se på det som en liten fiasko i nyere tid, så de vil sannsynligvis enten legge det ned eller sende det bort, men noen av de andre tingene Jeg tror det vil være trygt, men igjen, vi snakker ikke om noe som kommer til å skje i morgen."
"Oppkjøpet vil sannsynligvis ikke bli gjennomført før kanskje 2028, avhengig av hvor lang tid det tar for alle godkjenningsprosessene og for alle konsultasjoner og hva som ikke skal gå gjennom men dette er bare en forsmak på hva som kommer, så følg med for mer.Men uansett, det er all den tiden jeg har, så takk for at dere ble med meg, og vi sees dere alle på neste GRTV News, i morgen, mandag faktisk."