GRTV News - Rykte: Sony vil gjennomføre de første trinnene i utfasingen av PS4 i 2026

Det er virkelig slutten på en epoke.
"På det minste kommer noen av de gamle PSN-funksjonene til å bli faset ut mot begynnelsen av del av 2026, hvis man skal tro en nylig Insider Gaming-rapport. Så dette kommer fra Insider Gaming som jeg sa, det kommer fra et dokument tilsynelatende fra PlayStation som varsler folk om at PS4 i utgangspunktet ikke lenger får tilgang til. Aktivitetsfeed, web API, tittel liten lagring, tittel brukerlagring, brukere og profiler, ord, filtre, delte medier, web-API, fire nye spill, nye titler som lanseres for det systemet fra rundt våren 2026."
"Så hva betyr det? Vel, det er egentlig som en eldre funksjon for PlayStation Network som vil, og jeg siterer, design for å gi et mer enhetlig og skalerbart fundament på tvers av konsollgenerasjoner. Så i utgangspunktet ser det ut til at Sony har mange av disse systemene i sted for å tillate folk å lansere spill på både PS4 og PS5 ganske enkelt. Vi vet at Sonys gjort det i årevis selv. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, de begge lansert på PS4 så vel som PS5 til tross for at de egentlig var hovedtitler for PS5 og ble solgt som PS5 titler, var de fortsatt tilgjengelige å samle på. På PS4, Horizon Forbidden West-utvidelsen var bare tilgjengelig på PS5, og når vi kommer til rundt 2023, vil Sony-eksklusive blir bare presset for PS5. Men PS4 var en kraftig konsoll, det var også en veldig, veldig populær konsoll. Den solgte mer enn PS5 til dags dato. Den har solgt en, den er innenfor topp 10, jeg vet ikke om den er blant topp 5 av de mest solgte konsollene gjennom tidene. Men den er definitivt, definitivt der oppe, og derfor er det logisk at Sony ønsker å støtte konsollen i lang tid fremover. Jeg tror også at denne generasjonen, denne konsollgenerasjonen ikke akkurat har gjort store sprang når det gjelder grafikk."
"For eksempel, som jeg sa, noe som God of War Ragnarok, som er et vakkert spill, kan fortsatt kjøres på en PS4, noe som får deg til å stille spørsmål ved hvor langt vi har presset grensen i denne PS5- og Xbox Series-generasjonen. Selv om jeg ikke tror det er helt og holdent Sonys feil, med tanke på at Xbox Series S er en konsoll som knapt er mer kraftigere enn Xbox One X, noe som betyr at denne generasjonen i hovedsak har vært, spesielt i tredjepartskategorien, på en måte tvunget til å trimme ned de tekniske aspektene."
"Kanskje, vi får se, som jeg sier, alt dette er spekulativt, og det er bare min personlige mening forresten. Ikke ta noe av det som fakta, verken fra Insider Gaming eller vår egen rapportering.Men det jeg med sikkerhet kan si, er at jeg tror det er på tide at Sony faset ut PS4. PS4 er en fantastisk konsoll, den har holdt seg veldig lenge tid, men vi er nå fem år inn i PS5-generasjonen, og i løpet av de neste par årene eller så kommer vi sannsynligvis til å se på PlayStation 6 og hva faen Xbox kaller sin neste konsoll. Så for at vi fortsatt skal se nye utgivelser på PS4 som Call of Duty får deg nesten til å lure på, vel, hva er poenget med å hoppe på en PS5, for eksempel?For hvis noen fortsatt henger igjen på PS4, men de kanskje vil vurdere å skaffe seg en oppgradering, ville de sannsynligvis ikke få PS6 fordi PS5 sannsynligvis kommer til å være støttet i mange år fremover hvis vi har sett eksemplet med PS4 fortsette."
"Men la meg få vite hva du synes om at PS4 blir faset ut. Synes du det er urettferdig av Sony? Synes du det er på tide? Synes du de burde ha gjort det for mange år siden?La meg få vite alt dette, så ses vi neste uke for flere TRTV-nyheter. Ha det bra."