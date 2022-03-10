Hazelights Josef Fares - San Diego Comic Con Malaga Intervju

Vi tok en prat med regissøren av Hazelight for å høre om hvordan studioet har tilpasset seg nå som Split Fiction er ute i naturen, samtidig som vi diskuterte hva de har i vente heretter.
"Hei Gamereactor-venner, dette er dag tre av San Diego Comic Con i Malaga og det er alltid så hyggelig å treffe dere. Josef, hvordan går det med deg? Hvordan liker du utstillingen?Vel, det er veldig hyggelig, veldig hektisk, mange mennesker, men det er faktisk et slags kontrollert kaos."
"Jeg elsker det. Jeg har aldri sett så mange mennesker på samme sted, men det er hyggelig å se så mange fans der ute.Det er fint å se den gode stemningen, folk som kler seg ut med alle disse kostymene. Det er faktisk ganske morsomt.Vi elsket Split Fiction. Nå som du nevnte hektisk, fryktet du at det skulle bli litt for hektisk eller spillaktig etter It Takes Two, som mer actionfylt for publikum?Ikke i det hele tatt, mann. Jeg er ikke redd når vi begynner å lage spill. Jeg følger bare lidenskapen og hvor den tar oss."
"og så roter vi det til, som jeg sier. Og det er en mening med det. Vi sier "fuck shit up" fordi vi vil ta ting til neste nivå.Vi føler bare at det er dette vi vil gjøre, og så stoler vi bare på det og kjører på.Og det er en del IP-utvikling som vi ikke har sett i tidligere spill. Det er en film som kommer ut.Det er Sidney Sweeney. Så hva kan du fortelle meg om den prosessen? Begynte den parallelt da det ble født som et spill eller kom det kort tid etter, eller er det helt forbudt å snakke om det?Nei, nei, nei. Vi fokuserer utelukkende på spillene. Men her er greia. Det er mye tull i Hollywood."
"Hvem vet om det kommer til å skje eller ikke. Det er mye snakk. Jeg mener, kom igjen, la oss være seriøse.Hvor mange spill har de ikke kjøpt og bla, bla, bla. Hvis det skjer, så skjer det. Jeg bryr meg virkelig ikke.Jeg fokuserer bare på spilling. Det hadde vært gøy hvis det skjedde, men det er definitivt ikke planlagt.Men ja, hvis Hollywood hører på dette, så få ting til å skje. Det er det jeg bryr meg om. Hvis det ikke gjør det..."
"Tenk om den vinner Oscar.Å, herregud! Da blir det definitivt en jævlig Oscar.Det ville vært ironisk.Ja, det ville være noe å se på."
"Hva vil du si at det er igjen å gjøre i din varemerke co-op-sjanger? Massevis av ting?Å, herregud! Hvis jeg kunne fortelle deg, jeg mener, vi gjør noe fantastisk akkurat nå, men jeg vet ikke engang hva vi kommer til å gjøre heretter.Selv ikke teamet mitt vet det ennå. Det er til og med på neste nivå.Det er så mye å utforske her."
"Jeg skulle ønske at flere gjorde det samme som Hazelight, som er et slags obligatorisk samarbeid.Folk elsker åpenbart å spille det.Det er så mye å utforske. Denne dynamikken mellom to mennesker som sitter i sofaen eller spiller sammen på nettet.Det er noe med å ha disse to karakterene som interagerer med hverandre og utforsker en historie sammen."
"Det er bare det at vi har noe på gang som jeg virkelig gleder meg til, og jeg tror vi kan utforske så mange andre ting.Jeg skulle ønske jeg kunne snakke om det, men du vet hvordan det er i videospill.Jeg gleder meg til det, men du nevnte to ting som interesserer meg, og det er coach co-op og online.Hvordan var tilbakemeldingene da dere testet dette spillet og It Takes Two?Prøvde du å få det til å føles likt?Var du bekymret for at folk ikke ville kommunisere ordentlig hvis det var på nettet, eller var det helt greit for deg?Denne opplevelsen var flytende."
"Testene vi gjør, er alltid mennesker som sitter i samme rom.Vi i Hazelight sørger for at folk kommuniserer hele tiden.Vi designer og sørger for at spillene våre blir gjort på den måten, fordi jeg tror det er det som gjør dem unike og spesielle.Hvis du bare spiller et co-op-spill, kan du spille det alene og gå inn og ut."
"Vi vil at kommunikasjonen skal være der, fordi det er en del av selve opplevelsen.Vi vil ikke at det skal være for avhengig av den andre spilleren, men du trenger likevel den andre spilleren.Man føler at man gjør det sammen. Det tror jeg er veldig viktig.Selvfølgelig har hver kamp sitt eget tempo og hvordan den går."
"Det er veldig vanskelig å si at bare fordi vi gjorde dette for A Way Out eller It Takes Two, så fungerer det for Split Fiction.Alle har selvsagt sin egen måte å tilnærme seg det på.Men det eneste som er viktig når vi tester spillene våre, er at de forstår hva vi prøver å gjøre.Så hvis det er noe de ikke liker, må vi sørge for at de forstår hva vi gjør."
"Vi tilpasser ikke visjonen vår. Vi sørger for at de forstår visjonen vår.Ser du forskjellen der?Fortell meg litt om utviklingstempoet dere har i studioet hos Hazelight.Det er helt utrolig. Med alt som skjer i bransjen, blir det vanskeligere og vanskeligere."
"Men dere gir ut et spill annethvert år?Tre hvert annet år.Hvordan klarer dere å gjøre det i dagens situasjon?Jeg skulle ønske jeg kunne invitere alle til Hazelight for å se hvordan det er."
"Jeg forklarte at Hazelight er som en Formel 1-bil i dag.Den kjører perfekt. Det er den virkelig.Det er imponerende, etter 10 år i studio, hvor godt alle føler seg, hvor glade de er.Vi er 83 utviklere, og jeg sier deg, alle er hyggelige."
"Alle sammen. Vi har ikke en eneste som er rar eller gal.Alle er hyggelige, det sier jeg deg.Og jeg tror den lidenskapen er det som kommer til syne i kampene våre.Folk føler virkelig den lidenskapen."
"Og når du har den energien i studio, ser du det i spillet.Men også med tanke på hvordan det blir så effektivt, er det fordi vi har spilt mange kamper, vi vet hvordan vi skal gjøre det, vi har bygget den rette teknologien for det, vi vet hvordan vi skal gripe det an."
"Men det er klart at du har utfordringer, men vi er bare et veldig fokusert studio.Og vi har også en klar visjon om hva vi skal gjøre, selv om vi eksperimenterer mye.Vi har en klar visjon, og vi holder oss til den.Og det tror jeg er veldig viktig. Det er det som gjør det mer effektivt."
"Ok, og jeg vet at du sa: "Til helvete med Oscar-utdelingen igjen i dag.men det er noe som er mer relatert til oss, nemlig Game Awards.Vi har sett deg der flere ganger.Årets spill i mange publikasjoner, som for eksempel Game Reactor."
"Og dette året er vanvittig fullpakket.Vi har sett Split Fiction, vi har sett Donkey Kong, Vi har sett Silksong, Hades, Expedition 33, Death Stranding 2.Jeg kunne fortsatt å snakke, men fra alle disse spillene, selvfølgelig fjerne Split Fiction, jeg vil ikke be deg om å velge et fippskjegg for deg."
"Men du så noe mekanisk veldig interessant for deg, spilldesignmessig, i noen av disse spillene?Vel, for å være ærlig, hvis jeg skulle bestemme hvem som skulle vinne Årets spill, ville jeg sagt Expedition."
"Jeg tror det er det spillet som har hatt størst innvirkning, som har kommet med mest innovasjon i år.Og jeg ville bli overrasket om de ikke vant, og jeg synes de fortjener å vinne, faktisk."
"Og for å være ærlig, så har jeg møtt noen av dem.Jeg møtte også regissøren, Guillaume.Han er her.Superkul fyr."
"Etter møtet ønsker jeg til og med at de skal vinne Årets spill, men jeg synes de burde vinne uansett.Men hele dette året har vært fantastisk, og jeg håper hvert år blir fantastisk."
"Så det er faktisk et godt år for alle gamere.Jeg er bare glad for å være en del av et så fantastisk år, for å være ærlig.Ok, og den siste.Jeg må spørre deg om Kojima-san."
"Du fortalte forleden at dere møttes.Du var i lokalene deres, superkule lokaler, selvfølgelig.Er det noe du vil dele om det?Har du lyst til å jobbe sammen?Er det noe i ovnen?Jeg mener, ikke sånn."
"Vi hadde noen veldig fine samtaler.Han er superkul, og jeg liker ham veldig godt.Og han er veldig spesiell på en god måte.Og han har et veldig kult kontor."
"Jeg skulle ønske folk kunne se hvordan det er.Og han er en veldig... Kojima er en veldig ydmyk fyr.Som en skikkelig kul...Han er like ydmyk som du ser ham i intervjuene, faktisk."
"Han er virkelig kul.Han er skikkelig kul.Og jeg liker ham veldig godt.Og jeg synes også at han har en veldig unik personlighet."
"Og det elsker jeg ved ham.Det er noe sprøtt ved ham som jeg elsker.Og vi har Norman Reedus rett etter dette intervjuet.Så dette er knyttet til Death Stranding på en eller annen måte."
"Så alt klikker sammen på San Diego Comic-Con i Malaga.Nyt resten av showet.Som alltid er det en fornøyelse å snakke med deg, Joseph.Takk skal du ha."
"Alltid en fornøyelse.Ta vare på deg selv."