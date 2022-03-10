AhsokaAshley Eckstein, The Clone Wars og hennes univers - intervju med Ashley Eckstein på San Diego Comic-Con Málaga

Ashley Eckstein forteller om nesten 20 år med Ahsoka, sine favorittminner og sine motemerker.
"Hei Gamereactor-venner, dette er auditoriet på San Diego Comic-Con i Malaga Vi har nettopp vært vitne til en av panelene med deg, Ashley, alias Ahsoka Tano.Tusen takk for at du ble med oss. Likte du panelet ditt?Å ja, jeg hadde det kjempegøy. Jeg er så beæret over å være her på Comic-Con Malaga og å ha et panel om Ahsoka og å møte Carla, du vet, den spanske stemmen til Ahsoka, var så spesielt."
"Hva synes du om Ahsoka som karakter, etter å ha spilt henne i så mange år?Og det er sannsynligvis en av de dypeste, om ikke den dypeste karakteren i hele Star Wars-universet.Hva synes du om den utviklingen?Vel, jeg har gitt stemme til Ahsoka i nesten 20 år, og Ahsoka har forandret livet mitt."
"Ikke bare fra et karriereperspektiv, men hun har forandret meg som person.Jeg elsker Ahsokas hjerte. Jeg elsker hvordan hun inspirerer folk til å hjelpe andre og være snille.Og hennes godhet er hennes kraft, virkelig.Så jeg gir stemme til Ahsoka, men nå spør jeg meg selv hele tiden: Hva ville Ahsoka gjort?Jeg prøver å leve som Ahsoka."
"Greit, den andre veien rundt. Hvor mye av deg selv og måten du er på ligger i karakteren?Det er et godt spørsmål, for jeg fikk rollen som Ahsoka for å være meg selv.De visste ikke hva de ville ha for Ahsoka.Så de ba meg om å gi Ahsoka min egen stemme og min egen personlighet."
"Så Ahsoka er veldig lik meg, men over tid er Ahsokas personlighet det jeg ønsker å være.Så jeg har blitt mer lik Ahsoka.Litt snips nå?Litt snipp, litt snipp."
"Hun sier: "Du må holde deg til meg, Sky Guy.Eller hun sier: "Du vil oppdage at jeg har mange kvaliteter du kan mislike.Hva er ditt beste minne fra opptakene?20 år med innspillinger, bare ett minne som du vil dele nå."
"Åh, bare ett minne.Vel, jeg tror, spesielt i Star Wars The Clone Wars, spiller vi alle inn som en rollebesetning.Så vi er alle sammen, som et skuespill, som et hørespill.Så jeg liker å være i studio og spille inn sammen som en rollebesetning."
"La oss se, Mortis-trilogien, som er tre episoder i Star Wars The Clone Wars.Det var noen av favorittene mine da jeg spilte inn med Matt Lanter, James Arnold Taylor, Sam Witwer.Så jeg liker å være sammen med de andre skuespillerne.Hva synes du om live-action-serien, om Rosario, og om at du kanskje er en av grunnene til at dette ble en live-action-serie?Fordi det er den sterkeste karakteren i denne serien, som har pågått i så mange år."
"Så hva føler du om det hele, om at du selv er grunnen, en av grunnene, og om hvordan serien er og kommer til å bli? Vi venter på den nye sesongen.For det første elsker jeg at Ahsoka har fått en live-action-serie.Jeg synes Rosario gjør en flott jobb."
"Og jeg fikk møte Carla her i dag.Vi snakket om Team Tano.Jeg er bare ett medlem av et gigantisk team av mennesker som må til for å gi liv til Ahsoka.Så det er veldig spennende."
"I begynnelsen var Ahsoka bare en karakter, en snippete karakter som folk trodde hun skulle dø.De trodde at hun skulle dø etter Klonekrigen.Og for å være ærlig tror jeg mange ikke brydde seg om henne."
"Folk vil ikke at hun skal dø.De vil at Ahsoka skal leve. De vil ha mer.Og så er det spennende.Vi har live-action-serien."
"Nå har vi Lego Star Wars, Rebuild the Galaxy, Pieces of the Past.Så forhåpentligvis vil vi fortsette å få mer Ahsoka, for det er flere historier å fortelle.Jeg har sett et sitat av deg som sier at forhåpentligvis får Ahsoka en full animasjonsfilm.Tror du det er plass til det?Det er selvfølgelig mange historier å fortelle."
"Jeg håper det er plass til det.Det hadde vært en drøm for meg å ha en animasjonsfilm om Ahsoka.Så jeg snakker om å kaste drømmene dine ut i universet, og kanskje vi en dag får det.Nå som du nevner universet, må jeg spørre deg om Her Universe, som er et varemerke."
"Jeg vet at du elsker design og klær.Så hva kan du fortelle meg om dette merket og hvordan det er mer inkluderende for kvinner?Ja, jeg startet selskapet Her Universe i 2010.Dette er faktisk et Her Universe-design."
"Det er en Ahsoka-kofte.Du kan se at ermene er inspirert av hodehalene hennes.Kan du også bruke den slik?Ja, ja, ja.Jeg har mange Ahsoka-design."
"Det er et klesfirma, heruniverse.com.Det begynte med klær for kvinner, men nå lager vi klær for alle.Vi har et undermerke som heter Our Universe.Så vi lager fandom-klær for kvinner, jenter, menn, gutter, for alle."
"Fantastisk.Tusen takk for at du tok deg tid, Ashley.Nyt San Diego Comic-Con i Malaga.Takk skal dere ha.Måtte kraften være med dere."
"Måtte kraften være med deg."