GRTV News - Rapport: Microsoft utviklet et Uncharted-lignende spill for Xbox One

Hvordan kunne Uncharted på Xbox ha sett ut?
"Men uten videre i dag snakker vi om Xbox, og jeg tenkte at jeg nettopp har slått min pop filter av, massiv, jeg trodde i stedet for å ragging på Xbox mer for kanselleringen av Game Pass-abonnementer, det faktum at de kanskje har tapt 300 millioner dollar på Call of Duty Black Ops 6, ville jeg i stedet fokusere på noe som kunne ha vært i løpet av Xbox One-generasjonen, og hva kunne det ha vært?Vel, det kunne ha vært en ukjent konkurrent, nå for tiden er det sjeldent at vi virkelig snakker om store plattformeiere som går tå-til-tå mot hverandre for store spill, vet du, før i tiden var det en stor diskusjon om hvem som hadde de beste eksklusive spillene, hvilke eksklusive likte du best, hvilken konsoll likte du best, disse samtalene var veldig reelle og plattformeierne lyttet til dem, PlayStation, spesielt PlayStation 3 var kjent for å være en konsoll som var vanskelig å selge, og den hadde ikke de beste eksklusive i lang tid."
"Vi husker alle The Last of Us, for eksempel, men det er verdt å merke seg at det kom ut mot slutten av PS3-generasjonen, så vi hadde ting som Uncharted, vi hadde hadde ting som Killzone, vi hadde ting som Resistance, men for å sammenligne dem med for eksempel det rebootede God of War, Horizon-serien, Ghost of Tsushima, det er bare ikke så god sammenligning sammenlignet med hva Xbox ga ut."
"Men i Xbox One-generasjonen var Xbox på en måte på bakbeina etter fokuset på på Kinect, fokuset på at Xbox skulle være en underholdningskonsoll mer enn noe annet som det, og som Jonas skriver her, det var noe som het Project, jeg hadde det bare i hodet mitt, hvor er det blitt av?Det var i hovedsak et Mission Impossible-inspirert eventyr som også kunne sammenlignes med med Uncharted."
"Det ble kalt Project Ranger, det var det det var, og det ble utviklet av Black Tusk Studios, som du kanskje kjenner i dag som folkene bak Gears of War, også kjent som The Coalition.Spillet tok ikke helt av, som du sikkert kan gjette av det faktum at vi ikke er snakker om det som noe annet enn Project Ranger, men det ble vist i en kort demo på E3 2013, hvor man kan tenke seg at folk fikk spille det, og folk fikk se om de likte det eller ikke."
"Vi vet ikke hvorfor spillet ble skrinlagt, men vi kan nok tenke oss at det var The Coalition var mer fokusert på Gears of War, og Xbox bestemte seg for å fokusere på kjernefranchiser som de eide, i stedet for å prøve å starte noe nytt.Noe Xbox egentlig ikke har gjort, hvis vi prøver å se på de store franchisene som Xbox har, du vet, Forza Horizon, Halo, Gears of War, slike ting, så har det vært forsøk på reboots, Perfect Dark for eksempel, men de ble også kansellert, så Xbox ser ikke ut til å ha det veldig travelt med å starte en ny franchise eller reboote en veldig, veldig gammel en på egenhånd, med sine egne publiserte studioer."
"I stedet er det noe Sony ser ut til å gjøre med ting som Ghost-serien, Horizon-serien, og vi får se hva som lønner seg.Vi hørte også mer om den nye Xboxen, og Xbox sier fortsatt at de er forpliktet til maskinvare som Ben dekket tidligere i morges, men ja, la meg få vite om du ville ha ønsket å spille noe som Project Ranger, det er veldig vanskelig å si hva spillet faktisk ville ha vært, bortsett fra litt som Uncharted og Mission Impossible, men ja, la meg få vite og så sees vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det!"