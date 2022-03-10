GRTV News - Elon Musk lover et fullstendig AI-generert spill innen utgangen av neste år

Grok og xAI leverer prosjektet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Elon Musk.Han har nå gått ut og sagt noe, nok en gang litt kontroversielt, om hvordan han ser på videospillindustrien."
"Nylig kom han med en uttalelse der han lovet at hans AI-imperium, skal vi si, vil levere et fullstendig AI-generert spill innen neste år.Så hvis du går på sosiale medier og er lei av å se alt sludderet som treffer de forskjellige plattformene som blir lansert fra Sora og OpenAI og alle disse andre plattformene, så er den gode nyheten at det snart vil være påvirke videospillindustrien også med Elon Musk som kaster AI-slam inn i den vanlige spillkretsen."
"Så la oss dykke inn og ta en titt.Så ja, Elon Musk lover et fullstendig AI-generert spill innen neste år.Hans nye studio, XIAI Games, har som mål å lansere det første fullt AI-genererte videospill innen neste år, bygget helt uten menneskelig innblanding."
"Så ja, kodere, designere, kunstnere, tull, sier Elon Musk, som hevder at vi ikke vil trenge dem så mye lenger.Gjennom sitt nystiftede XAI Games lover Musk å lansere verdens første videospill skapt utelukkende av kunstig intelligens, uten menneskehender involvert."
"Musk, som har investert mye i AI-infrastruktur, inkludert kjøp av titusenvis av NVIDIA GPUer, sier at AI-modellen hans, Grok, vil bli trent og oppgradert til å håndtere hele utviklingsprosessen fra konsept og design til kode og spillmekanikk."
"Det er en ambisiøs og dypt kontroversiell visjon.AI-verktøy brukes allerede i deler av moderne spillutvikling, representerer det å skape et helt spill autonomt et helt nytt område.Visuelt uttrykk og design kan kanskje snart bli enkelt for maskiner å håndtere, men vold i spillet, emosjonell resonans og narrative strukturer fortsatt i stor grad er avhengig av menneskelig intuisjon."
"Hvorvidt Musks prosjekt blir en ekte revolusjon eller bare nok en teknologisk provokasjon gjenstår å se.Når tror du vi får se det første fullt ut AI-skapte spillet komme på markedet?Og dette er en uttalelse fra Musk her, der han sier, XAI Games-studioet vil lansere et flott AI-generert spill før utgangen av neste år."
"Så, ja, gøy.Slike ting oppleves som et massivt spark i baken til alle de kreative i videospillindustrien, for hva er poenget, ikke sant?Hva er poenget når den rikeste mannen på planeten, en av de mest innflytelsesrike menneskene på planeten, ser tydeligvis din rolle som irrelevant og, du vet, tror at de bare kan trykke på knappen og la datamaskinen gjøre alt."
"Etter det jeg har sett av kunstig intelligens, blir den selvsagt bedre, og de tingene de er i stand til å produsere, blir bedre og bedre, men det krever mye menneskelig tilsyn og innsikt.Og den kan heller ikke gjøre alt."
"De trenger mye hjelp for å gjøre ting riktig.Og det er derfor AI er, du vet, du kan se fordelene ved å bruke det for å effektivisere visse prosesser og gjøre den generelle arbeidsflyten mer effektiv, ja, men når det gjelder å skape kreative ting, er det har de ikke det."
"Og hvis du ser på noen av disse videoene som dukker opp, hvor som helst hvor de hele tiden snakker om, dette er den neste store innovasjonen innen AI-teknologi, og du umiddelbart, uten å nøle, ser man at det ikke er særlig bra."
"Så et fullstendig AI-generert spill, Jeg håper at det koster Elon Musk masse penger å lage det.Jeg håper den flopper gjennom taket, for hvis den gjør det bra, vil det bare bety for alle andre selskaper rundt om i verden at det kan gjøres."
"Og når du først har åpnet den boksen med ormer, er det ikke akkurat lett å lukke den igjen.Så vi får følge med og se hvordan dette går.Men ja, effekten av kunstig intelligens øker for hver dag som går, og snart vil den også feie over videospillindustrien."
"Så følg med på det.Men ellers, ja, det er all den tiden jeg har i dagens episode av GRTV News.Jeg kommer tilbake i morgen for ukens neste episode."
"Så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på neste."