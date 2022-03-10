Erobre land, luft og sjø i War Thunders store oppdatering Tusk Force (Sponset)

Vi tar en titt på den tredje store oppdateringen som kommer i Gaijin Entertainments militære MMO, som er tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox-enheter.
"Det er på tide at årets tredje store oppdatering kommer til War Thunder. Følgende Hornet Sting i begynnelsen av året og Leviathans i sommer, er det nå fokus på over til Tusk Force, den siste store oppdateringen i Gaijin Entertainments militære MMO."
"Dette er en stor oppdatering som legger til massevis av nye kjøretøy som du kan mestre på land, i luften og på havets åpne bølger. Fra ikoner fra andre verdenskrig til moderne monstre, finnes det en hel rekke nye og spennende kjøretøy å ta i bruk.På bakkekjøretøyfronten er det største tilskuddet å merke seg inkluderingen av fire TIE-tanks som blir med i det japanske teknologitreet, og disse inkluderer M60A3 TTS, M163, M163 Stingray og BM Oplot T. Men det er ikke alt, ettersom det bygger videre fra tillegget av SAM-systemer for flere kjøretøy i Leviathans-oppdateringen, kommer det nå fire nye alternativer til dette kjøretøytypen, inkludert Storbritannias Sky Sabre, Frankrikes og Italias SAMPT og Sovjetunionens Buk M3. Til slutt blir den amerikanske M55 med i spillet for å tilbyr den største konvensjonelle stridsvognkanonen i spillet, og gir en ildkraft som aldri før."
"Når du forlater bakken og vender blikket mot himmelen, får du noen nye alternativer, deriblant tre britiske Hornets, en rekke fly fra andre verdenskrig som de norske og britiske Mosquitos og den amerikanske B-66B, samt den kinesiske flybåten Qing-6.Og for å sikre at du opprettholder luftherredømmet, har en ny mekaniker for drivstoffdumping blitt lagt til for å redusere vekten og gjøre flyet ditt mer smidig."
"Før vi går videre fra jagerflyene, er det verdt å merke seg at Gaijin Entertainment er implementerer et nytt flygrensesnitt i Tusk Force, som gjør det mulig for piloter å kontrollere radaren ved ganske enkelt å klikke. Det er en endring som vil gjøre styringen av flyene enda mer effektiv og enklere å håndtere, spesielt når man setter seg i pilotsetet på de tre nye toppmodellene av atomfly som gir muligheter for maksimalt blodbad."
"For å holde oss til luftrommet, la oss ikke glemme helikoptrene, som ser en rekke av endringer i Tusk Force. Som vanlig kan vi forvente nye kjøretøy å styre, inkludert amerikanske AH-64E, den japanske Mi-35 og den russiske Mi-35P, men vi kan nå også finne en rekke endringer i skademodellene for mange eksisterende kjøretøy. Hva betyr dette?spør du? Når du er i førstepersonsvisning, vil instrumentene og modulene dine nå gi tilbakemelding nyttig informasjon om flysystemene dine, noe som gir deg enda flere detaljer om hvordan helikopteret fungerer."
"Når vi beveger oss til havet og sjøkampens verden, er det også massevis av nye kjøretøy blir lagt til. USA-treet utvides med USS Maryland og USS Charles F Adams, og den britiske linjen vokser med HMS Nelson og HMS Sumares. Men dette er ikke alt, for tre franske skip er også på vei inn i kamp, og det samme er et nytt tysk, Russiske, italienske og to japanske alternativer i tillegg. Og alt dette kommer i tillegg til en ekstra mekanikk der du nå kan kontrollere hoved- og hjelpekanonene dine sammen mens du er i kamp, noe som gir enda mer eksplosiv krigføring."
"Tusk Force har mye å by på når det gjelder nye kjøretøy, men la oss ikke glemme kartjusteringene som Gaijin Entertainment også har i vente. Begge kartene, Polen og Øst-Europa, blir visuelt oppdatert for å sikre at de er mer slående og vakre uten å endre signaturlayoutene. På et lignende punkt for å forbedre det visuelle, tre ødeleggelsesfysikken forbedret, slik at grøntområder nå brytes ned prosessuelt, noe som gjør kampene enda mer oppslukende."
"Tusk Force ser ut til å bli en oppdatering du ikke må gå glipp av. Du kan sjekke det ut nå på PC, PlayStation og Xbox ettersom oppdateringen har kommet og lansert i War Thunder."