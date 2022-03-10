En legendarisk helt i DC, Marvel og TV - Jeph Loeb San Diego Comic-Con Málaga Intervju

I dette eksklusive intervjuet på SDCCM snakker vi i dybden med den erfarne forfatteren og produsenten om superheltfilmatiseringer, X-Men og Superman.
"Hei Gamereactor-venner, dette er dag tre på San Diego Comic-Con i Málaga og jeg tror det er bra å avslutte med noen superhelter og litt Marvel-snakk og noen andre verk av deg, Jeph. Tusen takk for at du ble med oss."
"Vi har sett mange typer TV-filmatiseringer av tegneserier det siste tiåret.Det har forandret seg mye. Siden du var sjef for Marvel, hva kan du si om utviklingen av hvordan TV-serier om tegneserier blir laget i dag?Vel, jeg vet ikke om de har forandret seg så mye."
"Jeg tror at en virkelig god sjanger TV-serie er en som har god skriving og har karakterer som du bryr deg om.Og så om det går helt tilbake til, du vet, ...hver generasjon har sin egen Supermann, enten det er George Reeves..."
"eller om det er Dean Cain og Terry Hatcher og Lois og Clark eller om det er Supermann-serien eller ikke, ...det var en del av det jeg tror folk kaller Flash-universet eller Arrow-universet.Vi gjorde bare forskjellige serier som hadde en annen følelse enn det som var i filmene."
"Og jeg tror S.H.I.E.L.D. var den som sparket det i gang for oss på Marvel Television.Og jeg er veldig stolt av den, og den gikk over syv sesonger og 136 episoder.Den hadde en fantastisk manusforfatter og en utrolig rollebesetning, men den ble laget så lik filmene som mulig, ved at det var veldig lyst og veldig håpefullt."
"Så da jeg tok det mange kaller Netflix-figurene, noe som alltid får meg til å le, for det er litt som å si at en kino lager TV-serier og lager filmer. Og Netflix var der du så serien.Netflix laget ikke serien. Marvel Television laget serien."
"Og vi visste at det vi ønsket å gjøre, var å fortelle historier som fant sted i et veldig annerledes miljø.Og da jeg først begynte å snakke om det jeg kaller Defenders-figurene, og tro meg, jeg er veldig takknemlig overfor folkene hos Netflix, for de tillot oss det.De kjøpte fem serier, ikke fem piloter."
"De sa: "Vi er med. Vi skal gi dere en sesong med hver av disse karakterene.Og senere kjøpte de Punisher etterpå.Så Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist og Defenders.Og jeg husker at jeg sa at filmene ser veldig røde, hvite og blå ut."
"Og det mener jeg ikke i noen slags patriotisk eller amerikansk forstand.Jeg sa, egentlig, det jeg snakker om er at Iron Man er rød. Captain America er blå.Og hvis du ser på hvordan New York ser ut, så er det et veldig skinnende hvitt lys.Avengers Tower var dette hvite lyset, og gatene var rene, og alle gikk rundt som om det var verdens tryggeste sted å bo i New York."
"Og jeg ville lage en historie som foregikk i Hell's Kitchen.Og jeg sa til alle, ta en titt på filmene som ble laget på begynnelsen av 1970-tallet av Martin Scorsese, enten det var Taxi Driver eller Billy Friedkin gjorde French Connection.Jeg sa at de ble spilt inn i en del av New York som du ikke ville gå inn i."
"Og jeg sa: "Når du ser på fargene i seriene våre, vil jeg at det blå skal være så uttonet at det ser ut som stål, og at det gule er mer som ravfargen på en drosje.når lyskasterne kommer rundt om natten, og at det kommer damp ut av gaten fordi vi er i Hell's Kitchen. Så helvete er under oss."
"Og det satte en tone, og det sa i bunn og grunn, hør her, det betyr ikke at vi ikke kommer til å gjøre vitser.Det betyr ikke at vi ikke kommer til å ha den Marvel-spesialfølelsen.Men vi kommer til å være litt mer voldelige, og vi kommer til å være litt mer lik tegneseriene.Og jeg er veldig takknemlig til folkene hos Netflix."
"Og jeg er veldig takknemlig overfor toppledelsen i Marvel som sa, vær så god.For filmfolkene så på oss som om vi var tyggis på skoen deres.Så sjefen min i TV-divisjonen sa til meg, bare fortsett å fortelle alle at alt henger sammen."
"Så det var det jeg gjorde. Alt henger sammen. Alle disse historiene er der.Er det ironisk at fem år etter at jeg dro, er det som om de er Indiana Jones og fant disse historiene som ingen hadde tenkt på?Da jeg var der, sa de til oss: "Vi kommer aldri til å lage disse historiene."
"Og nå lager de historiene. For når alt kommer til alt, handler det ikke om historiene.Det handler om skrivingen. Det handler om skuespillerne.Det handler om å ha noen som trodde på det vi holdt på med.Og jeg hadde 125 medarbeidere som elsket det de gjorde."
"Og hver og en av dem har gjort stor suksess. Og jeg er så stolt av dem alle.Ja, absolutt.Ingenting av det jeg gjorde eller sa, ville ha gjort noen som helst forskjell hvis ikke de menneskene var der for å få det til å skje."
"Og jeg er spesielt stolt av vennene mine som er skuespillerne jeg har castet, enten det var Charlie Cox eller Vincent D'Onofrio eller Christian Ritter eller Mike Colter eller John Bernthal.Det var folk vi fant og sa: "La oss gjøre dem til superhelter.Og de er fortsatt venner. Og jeg bryr meg fortsatt enormt mye om dem."
"Så hvis de får sjansen til å oppleve det vi opplevde fra 2015 til 2020, er det bra for dem. Det er flott for dem.Jeg vil spørre deg om X-Men of Apocalypse.Jeg møtte, dette er en veldig fin forbindelse fordi jeg deltok på Napoli Comic Con, du vet, med 1C Comic Con.De fylte 25 år i år."
"Og jeg møtte Simone DiMeo, og vi hadde et veldig hyggelig intervju.Og nå har jeg møtt deg. Hva kan du fortelle meg om det spesifikke arbeidet og samarbeidet med ham?Jeg fikk en telefon fra CB Cebowski, som er magikeren av Marvel, sjefen over alle sjefer.Han ringte meg og sa at vi skulle starte X-Men på nytt."
"Og har du noe ugjort?Det han sa, var: "Har du ikke noe uoppgjort på X-Men-kontoret?Og jeg lo og sa, for det første, jeg har ikke skrevet for Marvel på nesten 15 år.Og fordi jeg ledet en TV-divisjon."
"Mens jeg ledet TV-avdelingen, sa de: "Du kan ikke jobbe i tegneserieavdelingen.Å, virkelig?Du har bare én jobb.OK.Og jeg tenkte på en måte, vel, det er litt rart at du har tatt en av dine beste fotballspillere og bedt ham om å sitte på benken."
"Men OK, jeg jobber gjerne i TV-avdelingen.Så da jeg forlot TV, hadde jeg ikke tenkt å jobbe med noe som helst.Så da de ringte og sa: "Hva synes du om X-Men?Jeg sa: "Det er lenge siden."
"Og CBC, ja, det var nesten 30 år, 25 år.Og er det noen historier du ville fortelle som du aldri fikk fortalt?Jeg sa: "Selv om jeg elsker Apokalypsens tidsalder.Jeg hadde nettopp begynt på X-Men-kontoret."
"Uten dem ville ingen visst at jeg levde.Så det var egentlig det første stedet jeg brøt sammen.Og ja, jeg har jobbet litt med Batman.Ikke så mye."
"Fortell oss om den lange Halloween og den siste.Vi hadde ikke begynt på den lange halloween.Jeg hadde nettopp gjort den første Legends of the Dark Knight-spesialen.Jeg mente ikke å avbryte deg."
"Og så elsket jeg det.Men på slutten av Age of Apocalypse snudde alt tilbake.Og jeg gikk til datidens CB.Og jeg sa: "Så det er en drøm."
"Som jeg synes er den verste typen TV-episode, Det er der du finner ut at Clark er ond, og Lex er helten.Og på slutten våkner han.Og Lana sitter der og sier: "Går det bra med deg?Du ropte navnet mitt."
"Og du sier: "Så det var bare en drøm?Teller det ikke?Jeg sa at dette må telle på en eller annen måte.Og redaktøren sa til meg: "Nei, det går bra."
"Ok, greit.Vil du at det skal telle?X-Men vil krysse over.Og du kan skrive X-Men-boken.Og det vil telle."
"Og så falt det fra hverandre veldig raskt.For det de ville gjøre med X-Men, og det jeg ville gjøre med X-Men.var to forskjellige ting.Og jeg sa: "Jeg trenger ikke å gjøre dette."
"Takk for at du kom.Det har vært flott.CB sa så: "Så det er en uferdig sak.Og jeg sa, vel, nei, jeg har egentlig ikke tenkt på det."
"Han sa: "Vel, hvis du kunne fortelle en historie som teller.med de karakterene, hva ville det være?Jeg sa: "Vi må snakke om hvem som skal tegne den.før vi kan gjøre noe."
"Og jeg var tilfeldigvis ved Comosjøen.Vi snakket om mange store navn.Jeg ville egentlig ha noen fra den perioden.Sannheten er at den personen jeg virkelig ønsket meg var Joe Matiera."
"Og Joe er veldig suksessfull.Og kommer ikke til å jobbe med tegneserier.Og det respekterte jeg.Og så var jeg ved Comosjøen."
"Og jeg satt sammen med min venn Simone Bianchi.Og ved et annet bord satt en ung mann overfor meg.Og selv om han ikke er, jeg mener, han er i 30-årene.Men han ser ut som han er 25."
"Og han har en kø rundt kvartalet.Og jeg snudde meg mot Simone.Og jeg sa: "Hvem er det?Og han sa: "Du burde snakke med manageren hans, som er Matty."
"Og hvem er manageren min?Og jeg sa: "Ok.Så jeg ringte Matty.Og jeg sa: "Hvem er det?Og han sa: "Det er Simone."
"Jeg sa: "Nei, jeg sitter med Simone.Hvem er det der?Og han sier: "Nei, det er en annen Simone.Og vi kaller dem Lille Simone og Store Simone."
"Og jeg sa: "Hvorfor ser alle på tingene hans?Han sa: "Kom bort og se på tingene hans.Og jeg kom bort.Og jeg så.Og jeg ble så begeistret."
"Og det falt meg aldri inn.Jeg hadde ikke jobbet med noen jeg ikke hadde jobbet med før på årevis.Og det var ikke noen som var veldig kjent hos Marvel.Så vi satt i to dager."
"Og jeg stilte ham bare spørsmål.Hva liker du å tegne?Og hva er favorittfigurene dine?Han sa: "Jeg elsker Spider-Man."
"Jeg sa: "Det blir ikke Spider-Man.Og han sa: "Jeg elsker X-Men.Og jeg sa, ok, hva om vi skulle gjøre denne greia?Og han sa: "Herregud, det hadde vært så fantastisk."
"Men jeg er under kontrakt.Og det kommer ikke til å skje med en gang.Når går kontrakten din ut?Og jeg sa: "Ok.Og jeg ringte Tom Brevoort."
"Og jeg sa: "Vet du hvem Simone de Mayo er?Han sa: "Selvsagt vet jeg hvem Simone de Mayo er.Men han er under kontrakt.Jeg sa: "Hvis han ikke hadde kontrakt, kunne vi gjøre dette sammen?Han sa: "Jeg ringer tilbake neste dag."
"Og han sa: "Det gjør vi gjerne.Og det var slik det begynte.Og lille Simone og jeg snakker sammen hver dag.Og han sender meg de vakreste sider."
"Så ringte jeg Joe Mattiera og sa: "Hvis jeg skal gjøre dette, må du lage en variantforside på alle utgavene.Og han sier: "Hvem skal tegne det?Og jeg sa: "Han er en kunstner."
"Jeg vet ikke om du kjenner ham eller ikke.Og samtidig sa han at det ikke burde være Simone de Mayo.Og jeg sa: "Hvorfor sa du det?Og han sa: "Fordi han er for god til å jobbe med tegneserier."
"Jeg vil at han skal jobbe med spill.Jeg vil ikke at han skal fortsette å jobbe.Jeg trodde at han ville jobbe for meg når kontrakten hans med DC gikk ut.Og jeg sa: "Vil du lage disse omslagene?Han sa: "Jeg gjør ikke omslaget for deg."
"Jeg gjør omslaget for Simone.Og det var slik vi fikk ham.Det er en vakker historie.Jeg ville spørre deg om mange ting, men de spørsmålene har vært fantastiske."
"Og Samir her borte kommer til å drepe meg.For å avslutte, jeg ville spørre deg om Lost.Men jeg vil heller spørre deg om Supermann for alle årstider.Hva vil han gjøre i dagens verden?Akkurat det samme."
"Han er en karakter som, og jeg tror at når du ser på hvor mye av James Gunns nye Supermann-film, er det åpenbart mye som er inspirert.James har vært veldig, veldig snill mot meg, og sa at det var det som inspirerte ham mellom All-Star Superman og Superman for all seasons."
"Det er en historie om håp.Og det er en historie om å være snill.Og i den verden vi lever i nå, er det et spørsmål jeg alltid stiller meg, Kan vi bruke noe av det?Jeg vil ikke løse problemene."
"Jeg vil bare at folk skal oppføre seg annerledes.Og når du har en karakter som Supermann som ikke trenger å slå deg i ansiktet, trenger han bare å vise deg det beste vi kan være.Det ville vært historien jeg ville fortalt."
"Det er en vakker måte å avslutte dette på.Tusen takk for at du tok deg tid, Jeff.Nyt tiden i Malaga og San Diego Comic-Con.Tusen takk. Jeg setter pris på det."