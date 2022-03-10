iPhone 17 Pro (Quick Look) - Enda mer magi

Vi har fått tak i den nyeste iPhone-modellen, som er bygget av nye materialer og har kraftigere maskinvare under panseret.
"Hei, alle sammen, og velkommen til en etterlengtet Gamereactor Quick Look, for her er den, folkens.Det er iPhone 17 Pro i en nydelig, nydelig oransje farge.Den er helt fantastisk å se på."
"Jeg vet at vi har blitt vant til små design-iterasjoner fra Apple som vekker stor begeistring, og mange på sidelinjen sier at de egentlig ikke har gjort så mye for å være all denne applausen verdig.Men man kan også hevde at det er med jevn, jevn iterasjon at Apple har opprettholdt sin, du vet, sin status som pålitelig.De finner ikke opp hjulet på nytt hele tiden, men jeg vil si at denne nye Pro-serien virkelig forsterker det på en rekke viktige måter."
"Først og fremst har vi det nye kameraplatået.Kameralinsenes plassering er faktisk ikke så annerledes, og vanligvis var platået bare en firkant her for å huse kameraene på baksiden av telefonen.Nå har de forlenget det opphøyde platået helt ut til kanten av telefonen, noe som skaper et mer unibody-aktig utseende, tror jeg.Det ser sunt ut. Det ser, jeg tror det bare gir mening for øyet i umiddelbar forstand, som den instinktive sansen når du ser på den."
"Og så en liten detalj, som jeg ikke helt forstår fra et designperspektiv, men som gir telefonen en sårt tiltrengt kant eller en slags litt risikabel ting, er måten denne baksiden her har blitt separert fra resten av unibody-designet.Man kunne tro at det ville utfordre IP68-vann- og støvtettheten, men det har det ikke gjort.Det virker som om den er innebygd og har en annen glans enn resten av oransjen på enheten."
"Det ser fantastisk ut, og mer enn noe annet, sammen med de glattere kantene, er dette den peneste iPhone vi har hatt på lenge.Den har også gått tilbake til aluminium i stedet for titan.Årsaken er ukjent, for de gjorde en stor sak ut av titan, men uansett har det samme fall- og ripebestandighet, og se på det.Spesielt i denne fargen er den også dypblå, noe som også gir mye mening."
"Den er rett og slett nydelig, vil jeg si.Den har også keramisk skjold, to foran og ett bak, så den bør virkelig fungere veldig bra.Den veier 206 gram, en perfekt vekt for noe som er proffaktig, men likevel lett.Den leveres med opptil 1 TB lagringsplass, så Pro Max er oppe i 2 TB nå, noe som koster vanvittig mye."
"Her er skjermen, jeg har ikke slått den på ennå fordi vi nettopp har mottatt den, en 6,3-tommers Super Retina Display XDR.Det er 2622x1206, så i utgangspunktet mer enn full HD, og det har vært nydelig i mange år.Det er 460 ppi, tror jeg.Det er åpenbart ProMotion, 120 Hz, som kan skaleres ned til 1 Hz hvis det er det du ønsker."
"Den har en typisk lysstyrke på 1000 nits og kan nå 3000 nits topplysstyrke.Her inne har vi A19 Pro.Det er en 6-kjerners CPU og en 6-kjerners GPU sammen med en 16-kjerners nevral motor sammen med maskinvareakselerert strålesporing, noe som burde bety bedre ytelse i for eksempel spill med bedre grafikk også."
"Så kameraene, hva er de?Vel, det er tre av dem, som du tydeligvis kan se, og de har alle tre 48 megapikslers sensorer.Så det er et Profusion-hovedobjektiv på 24 mm, som åpenbart gjør all den frekke, vanlige fotograferingen fra hoften som vi har forventet fra Apple, og de gjør det veldig bra sammen med Pro-prosesseringspakken, som har blitt forsterket og forbedret i løpet av de siste par årene."
"Du har en ultra-wide, som er 120 grader, noe som er bra.Jeg synes det er en fin FOV.Jeg skulle gjerne sett at Apple i fremtiden går bredere, 128, kanskje til og med 140 grader, for å gi den litt mer dramatiske fiskeøye-linsen som noen telefoner har, og som jeg elsker."
"Og så har du 48-megapikslers 100 mm telefoto, som nå er en 4X-modul.Nå, 4X er bra.Det har definitivt vært flaggskiptelefoner som Samsung Ultra-serien, som har gått helt opp til 10X gjennom periskop-telefoto, og det kunne vært gøy å se Apple gjøre det, men det virker som om spesielt dette året får vi dramatisk bedre zoomytelse på teleobjektivet, så det er også veldig interessant."
"Nå gjenstår det bare å gå gjennom denne telefonen.Noen er overført fra i fjor, som den nye handlingsknappen og alt det der er her.Endelig får vi Apple Intelligence i Danmark her på dansk, og det ser vi frem til, men det ser ut til at dette er et ganske dramatisk år for iPhone, som er kulminasjonen av ulike tråder som de har kastet ut ved siden av en sterk iterativ ytelse, noe som betyr at vi vet at den kommer til å prestere godt når det gjelder referanseverdier."
"Vi vet at den kommer til å ta flotte bilder.Vi vet at skjermen kommer til å være flott, og det ser ut til at batterilevetiden også har økt dramatisk.Så det kan være et mesterverk og en tilbakevending til formen?Vi får se."
"Tusen takk for at dere ser på.Vi ses på neste.