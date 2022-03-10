GRTV News - Disney signerer en avtale på et syvsifret millionbeløp for rettighetene til Impossible Creatures bøker

Er dette den neste Harry Potter?
I dag snakker vi om kanskje den neste store fantasyserien for barn, ettersom det ser ut til at at Disney ønsker å lage en stor IP av Impossible Creatures. Hvis du ikke er sikker hva Impossible Creatures er, tenk Harry Potter, tenk Percy Jackson, men i et nytt format, den første boken kommer ut fra Catherine Rundell, en Oxford professor i 2023 og er ment å være en saga med fem historier. Den andre boken er utgitt, men resten er ennå ikke utgitt.
"der ute for deg å lese gjennom, men allerede har denne serien vist seg å være en massiv suksess. Rundells Impossible Creatures har solgt mer enn fire millioner eksemplarer ifølge Deadline, og hun har klart å skrive sin egen historie ved å bli den første britiske forfatter siden J.K. Rowling til å toppe barneboklistene i både USA og Storbritannia samtidig."
"Så Disney ser tydeligvis penger i Harry Potter-stil, masse appell, ettersom dette ikke bare kommer til å bli en filmserie som kan imponere et bredere publikum men også hvis du kjøper rettighetene til den og flere bøker kommer ut, vil det bli en vinn-vinn-situasjon tilsynelatende, angivelig for begge. Jeg kan selvsagt ikke se inn i fremtiden, men Rundell kommer til å være involvert i mer enn bare å ta penger fra når disse filmene kommer ut eller hva enn Disney bestemmer seg for å gjøre med den, siden hun også kommer til å tilpasse to første bøkene til filmmanus. Rundell er veldig, veldig opptatt av å gjøre dette til en franchise like mye som noen som Disney er, ettersom hun har lagt rettighetene ut på auksjon og har solgt dem til og ble handlet rundt med mange store studioer og det Disney ble visstnok slått ut, Disney slo visstnok ut Netflix og Warner Bros, så Det er noen av navnene som virkelig kommer gjennom med dette. Det er et syvsifret beløp avtale som også viser at både Rundell og Disney er veldig, veldig seriøse med å gjøre denne IP-en til noe som kommer til å tjene mye penger. Det blir interessant å se når det går, om det går mot den gjenopplivede Harry Potter-serien for å se om folk går for mer gamle eller nye serier. Men i alle fall Impossible Creatures har som sagt definert seg selv som en slags barnefranchise av 2020-tallet. Nå har jeg aldri hørt om den personlig for å bli subjektiv et øyeblikk fordi jeg er ikke et barn og har heller ikke barn i livet mitt, men det ser ut til at det er veldig populært blant dem. Den handler om to barn som utforsker fantasiøyer og ser seg rundt etter fantastiske magiske skapninger som de kan redde fra ondskap. Et veldig enkelt oppsett, men folk virker å virkelig, virkelig nyte det. Som sagt er det bare to bøker ute for øyeblikket. Det er planer for prequels, spin offs og mer også når denne sagaen på fem historier er ferdig, men forhåpentligvis får vi se mer innhold i Harry Potter-stil i stedet for et Game of Thrones-stil der vi ikke har filmene som avslutter historien før Rundell er klar til å avslutte den selv, eller om vi får se begge bøkene slutte og så avslutter filmene det senere. Igjen, selv om dette sannsynligvis er år før vi faktisk får se en film fra dette, ettersom folk må besettes, en historie må må skrives. Rundell, selv om hun skal tilpasse filmmanuset og har allerede har skrevet boken, vil det sannsynligvis ta tid å gjøre det. Det kommer til å kreve en regissør om bord, og det vil også kreve en forpliktelse om bord, for du kan tenke deg at hvis du ansetter folk som barneskuespillere, at du ikke vil at de skal eldes som Stranger Things eller noe sånt, så du vil gjøre det Harry Potter-stil, kanskje den ene etter den andre hvert år og år og år. Jeg vet ikke, la meg om du kjenner til Impossible Creatures, om du er begeistret for denne nye serien som kan komme til å komme til skjermene våre ganske snart, og hva du synes om den. La meg alt dette og mer til, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det."