Nye farger for en ny Batman - Jorge Jiménez San Diego Comic-Con Málaga Intervju

Vi tok en prat med tegneren bak den splitter nye Batman-tegneserien for å snakke om ny design og visuell intensjon, manga- og anime-inspirasjon og andre DC-figurer.
"Hei Gamereactor-venner, dette er mitt siste intervju på dag 2 på San Diego Comic-Con i Málaga og det er et stort et, og det er et som jeg har gledet meg til å gjøre, som er med Jorge.Tusen takk for at du ble med oss."
"Vi hadde Matt før, og vi snakket om alt som har med Batman å gjøre.Så, ny Batman, nytt visuelt språk.Hvordan vil du beskrive måten du uttrykker kunsten din på med denne nye Batman?Ja, jeg har jobbet med Batman i omtrent 6 år, jeg vet ikke nøyaktig."
"Men ja, akkurat nå jobber jeg hardt med historiefortellingen, for det er favorittdelen min.Så det er ikke bare historiefortellingen. For eksempel er fargene veldig viktige i dette nye rommet.Jeg snakker med Tomeu Morey hver dag om fargene, for jeg synes det er veldig, veldig viktig akkurat nå.Dette er det spesielle i dette nye rommet med Matt Fraction."
"Og det er en ny drakt. Den er blå.Ja, liker du den?Jeg elsker den. Det gir meg følelser. Så jeg liker blått. Jeg liker blå Batman.Det er blått, ny drakt, nytt design på drakten, ny Batmobil, ny Robin, nytt Gotham."
"Så, disse forskjellige elementene, du kan velge ett. Du kan fortelle meg hvordan du jobbet med det.Jeg er veldig glad for å jobbe i det nye rommet.Vi har for eksempel bestemt oss for den nye Batman-blåfargen.Det var også veldig spesielt fordi, du vet, da jeg begynte i alle disse årene, var alt så mørkt."
"Fordi Batman er mørk, så klart.Men jeg tror det er bra i denne verdenen, litt mer farger, skjønner du?Ja, jeg er veldig, veldig glad i å tegne akkurat nå.Når jeg ser manuskriptene til Matt Fraction, blir jeg veldig, veldig glad for å tegne fordi hver utgave er bedre enn den forrige."
"Så jeg er veldig, veldig glad for å gjøre det.Og vi er på San Diego Comic-Con i Malaga.Og hvis jeg har rett, designet du, tegnet du en av plakatene, de offisielle plakatene.Ja, det stemmer."
"Hva kan du fortelle meg om den?Fordi jeg spør de forskjellige kunstnerne som har laget disse plakatene.Hva var det du ville formidle?Jeg vil gjøre noe relatert til superhelten."
"Så for meg er konseptet at barna drømmer om å bli en superhelt.Det er Comic-Con.Så jeg prøver å gjøre mitt beste på en plakat for Malaga, i Andalucía, mi tierra, mitt land.Dette er med jorden, skjønner du?Og jeg er veldig glad i San Diego Comic-Con i Malaga, vet du?Det er veldig, veldig viktig for meg."
"Det høres ut som en punchline.Jeg ville spørre deg om punchline.Om skurken du skapte.Det er vel veldig spesielt når man får skape noe helt nytt innenfor et univers."
"Ja, det er det.Om punchline?Ja, om prosessen med å skape den karakteren.Det er merkelig, fordi jeg gjorde mange karakterer med James Dynion."
"Men punchline var, jeg vet ikke hvorfor, men det var som boom, skjønner du?Her er for eksempel Prime 1-statusen.Og vi har punchlinen med Joker.Jeg er så stolt av dette designet med James Dynion."
"Han sa: "Hei, Jorge, dette er vår baby.Ja, det er hun, helt klart.Stilen din ser litt manga-aktig ut for meg.Jeg vet ikke om det er riktig."
"Og også veldig energisk.Takk skal dere ha.Så, er du enig?Den er basert på eller inspirert av manga, og du prøver å legge mye energi i den hele tiden?Ja, da jeg var liten så jeg mye anime."
"Manga også, men mest anime.Så jeg har alltid hatt den dynamiske animestilen i blodet.Det er umulig å gå ut av min innflytelse fra anime.Så når jeg lager de vanlige seriene nå, prøver jeg å lage en klassisk amerikansk stil også."
"Men i bunn og grunn er stilen min anime, så det er nok den blandingen du ser i kunsten min.Så jeg håper du liker det.Jeg elsker det.Jeg snakket med Kenny for et øyeblikk siden, og vi snakket også om manga."
"Han fortalte meg...Kenny Reed.Ja, Kenny Reed.Spør ham når han kommer til å tegne Naruto.Ja, ja, ja, ja."
"Ville du elske å gjøre det?Naruto? Klart det, ikke noe problem.Naruto er som religionen min for meg.Jeg studerte faktisk kroppsøving."
"Ja, jeg vet det.Jeg har alltid drevet med kroppsøving, idrett, gym og alt mulig.Men da jeg var liten tegnet jeg mye, men jeg sluttet å tegne.Men da jeg var voksen, 22, 23 år gammel, så jeg Naruto-serien."
"Jeg ville ikke se Naruto-serien før fordi jeg trodde at det var en kopi av Dragon Ball.Jeg skjønner det ikke. Jeg er ikke interessert i det.Men når jeg ser Naruto for første gang, husker jeg at jeg så den serien som...Herregud, jeg elsker å tegne. Jeg vil tegne igjen."
"Tok deg tilbake til tegning.Ja, jeg begynte å tegne igjen.Og jeg begynte å tegne igjen takket være Naruto.Så jeg sitter her og tegner Supermann og Batman takket være Naruto og Masashi Kishimoto."
"Så det er veldig spesielt for meg.Det er vakkert.Og den siste, du nevnte nettopp Supermann og Batman.Hva vil du si er ditt beste eller kjæreste minne fra DC-universet?DC-universet?Hvis du jobber innenfor DC-universet, hvilken ville du..."
"Noen anekdoter du vil dele? Noen vakre øyeblikk?Noe som talte til deg på samme måte som for eksempel Naruto?Som karakter eller generelt?Du velger, du velger."
"Skyggen av Supermann er for stor til å kunne sammenlignes med noe som helst.For da jeg var tre eller fire år gammel, så jeg den første filmen.Jeg hørte på John Williams' musikk, og det var som...Hva er det?Til nå."
"Så ingenting er som det i livet mitt, vet du?Så ja, men mange ting i DC er veldig bra.Jeg elsker filmene, jeg elsker Justice League, jeg elsker alt i DC Comics.Men jeg elsker Batman også, men Supermann er spesiell i mitt hjerte."
"Tusen takk for at du tok deg tid.Vi gleder oss til å se og få tak i den nye Batman av dere, deg og Matt.Det har vært en fornøyelse å snakke med deg."
"Nyt Comic-Con i ditt land.Tusen takk skal dere ha.I ditt land.Takk skal dere ha."