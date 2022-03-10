GRTV News - Assassin's Creed 2027 skal ha blitt kansellert på grunn av overpolitisk bekymring

Det ser ut til at 2027 kan være et lysår for Assassin's Creed-fans.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke om et rykte som begynte å gå i går kveld, et ganske stort rykte faktisk, nok en gang om Ubisoft og denne gangen om Assassin's Creed-serien.Så sent i går kom det ut en rapport fra et par innsidere som i utgangspunktet sa at Ubisoft hadde planer om et mainline Assassin's Creed-spill i 2027, et spill som sannsynligvis ville være det som følger kodenavnet Hexay, som skal være, vel, antatt å komme ut i 2026."
"Men det ser ut til at dette 2027-spillet ikke lenger vil skje, og det betyr sannsynligvis at det kommer til å være et gap i Assassin's Creed-planen på grunn av det.Årsaken til det er at spillet har blitt kansellert internt, tilsynelatende fordi Ubisoft frykter for den slags politisk turbulens det kan forårsake.Det er noen, jeg vil ikke si risikable, men det er noen motstridende historier som blir brukt i spillet, og med den nåværende tilstanden og det nåværende politiske miljøet og klimaet som vi eksisterer i, så Ubisoft på det og tenkte at det sannsynligvis ikke var en god idé å gjøre det."
"Spesielt med tanke på tilbakeslaget som selskapet fikk for å inkludere Yasuke i Assassin's Creed Shadows. Så la oss ta en titt.Så ja, Assassin's Creed 2027 ble kansellert fordi det hadde en svart tidligere slave som en spillbar karakter. Spillet skulle utspille seg etter den amerikanske borgerkrigen.Så ja, for tre år siden annonserte Ubisoft en rekke Assassin's Creed-spill og planene for seriens fremtid. Spillet, med kodenavnet Project Red, ble utgitt tidligere i år som Assassin's Creed Shadows."
"Og Assassin's Creed med kodenavnet Hexay forventes å bli lansert i 2026. Det er forresten rart at vi fortsatt ikke vet hva kodenavnet Hexay faktisk skal hete.Og det er rart at det fortsatt er under det, for de har til og med omdøpt det, Jade er ikke her ennå. Det hadde kodenavnet Jade, og de bestemte seg bare for å kalle det Assassin's Creed Jade.Men ja, vi kaller det fortsatt kodenavnet Hexay fordi de faktisk ikke har vist noe fra spillet siden den datoen. Veldig uvanlig."
"Men hva med 2027? Vel, det virker som om vi kanskje ikke får et stort hovedspill da. Og det høres ut som om årsakene til det er ganske uvanlige og kontroversielle.Steven Totilo og Tom Henderson, begge svært pålitelige journalister, har snakket med kilder hos Ubisoft som hevder at Assassin's Creed-spillet som skulle lanseres i 2027, er kansellert.Greit nok. Kanskje Ubisoft bare ikke syntes det virket morsomt eller bra nok. Du sier det. Ikke akkurat."
"Fordi Assassin's Creed 2027 skulle utspille seg etter den amerikanske borgerkrigen, rundt 1860- og 1870-tallet for å være nøyaktig.Og ha en svart, tidligere slave-hovedperson som blant annet skulle ta opp kampen mot Ku Klux Klan i sørstatene.For å sitere en av Totilos kilder, for politisk i et land som er for ustabilt til å gjøre det kort."
"Den lengre versjonen, tre kilder fortalte Totilo at de hørte at Ubisoft hadde to hovedgrunner til å kansellere Assassin's Creed 2027.Nettbacklashen som oppsto rundt det å ha Yasuke, en historisk inspirert svart samurai, som en av hovedpersonene i Assassin's Creed Shadows.Bekymring for at det politiske klimaet i USA ble stadig mer anspent."
"Ikke akkurat vanlige grunner til å kansellere et spill, men visse deler av nettets reaksjoner på spill som Assassin's Creed Shadows, Dragon Age, The Veil Guard og The Last of Us Part 2 gjør det til en viss grad forståelig at et spillselskap under stadig tøffere press bestemte seg for å spille på det sikre.Hva synes du om å kansellere spill av slike grunner? Og kunne du tenke deg å se et Assassin's Creed som utspiller seg på midten av 1800-tallet?Jeg synes det alltid er vanskelig å si, for jeg synes mye av motreaksjonene som noen av disse spillene får, er ubegrunnet."
"Som Assassin's Creed Shadows, jeg har alltid syntes det var rart.Jeg tror det var mange som var med på ideen om at Yasuke var en spillbar karakter, og jeg vet ikke hvorfor for å være ærlig.Yasuke er en karakter som har historiske røtter, og Ubisofts Assassin's Creed-spill er ikke historisk nøyaktige.De ville bare sagt at de er basert på skjønnlitterære verk eller basert på historiske verk, men de er fiktive."
"Så jeg har alltid syntes det var rart, men det er en interessant tid å se på det bredere politiske klimaet og hvordan ting utvikler seg.Det er en veldig ustabil tid, og å sette et spill som dette i denne tiden, jeg skal ikke si at det er feil, for det er det ikke.Det åpner for mye unødvendig kritikk på samme måte som de nylig fikk med Assassin's Creed Shadows."
"Så jeg kan forstå at man til syvende og sist ønsker å se eventyret og se hva de har kokt sammen, videospill må generere penger, og videospill genererer ikke penger hvis de får mye hets av fansen bare fordi de ikke liker prøvelsene de står for.Så, spesielt for et spill som Assassin's Creed, fordi det sannsynligvis ville ha kostet hundrevis av millioner dollar å lage totalt."
"Så det er ikke akkurat en liten gamble. Det er ikke slik at de satte av 30 millioner dollar eller noe sånt for å lage et mindre Assassin's Creed-eventyr, og nå har de gått, Det har vi ikke lyst til. Dette ville vært en enorm sjanse, og jeg tror de ser på det som litt av en finansiell risiko.Mer enn en kreativ risiko, ville det være en økonomisk risiko for Ubisoft som selskap."
"Ubisoft har heller ikke de beste tidene som selskap akkurat nå, ikke bare på grunn av tilbakeslagene de har fått fra forskjellige ting som dette, men bare fordi det ikke er like produktivt som det pleide å være, og det har på en måte nådd et litt foreldet punkt.Du har spill som Extafine, som ikke fikk noen motreaksjon overhodet, og det var en absolutt fiasko for dem. Det overlevde ikke ett år."
"Så jeg tror du ser på dette, og det er ikke bra, men du må også forstå, tror jeg, at dette er litt av en økonomisk sikkerhetsgreie som de gjør her.Når vi snakker om settingen, så bryr jeg meg faktisk ikke så mye om settingen, for vi har allerede hatt noe som er satt til omtrent samme tid.Vi hadde Assassin's Creed 3, som var satt, jeg tror det var borgerkrigen, var det ikke? Så det var på 1700-tallet, en gang rundt den tiden."
"Vi hadde det eventyret. Jeg liker å se Assassin's Creed dra til forskjellige steder, og jeg tror det er mange forskjellige territorier de kan utforske som de ikke allerede har gjort.Og jeg foretrekker også at de holder seg så langt unna den moderne tiden som mulig, for Assassin's Creed er uendelig mye bedre når det ikke finnes våpen.Og 1860- og 1870-tallet ville bety mye for det. Du kommer nesten inn på poenget med et eventyr i det ville vesten. Det er rundt den samme tidsperioden."
"Så jeg ville ærlig talt foretrekke om de dro til et helt annet sted. Kanskje de drar til Afrika. De har jo gjort det med Egypt og sånne ting.Men, jeg mener, Sentral-Afrika, og de utforsker årtusener tilbake og ser på klaner og forskjellige slags stammer og sånt.Eller kanskje de drar til Sør-Amerika. De har egentlig aldri gjort noe der. Det er mange muligheter. Det er mange andre områder de kan dra til i Asia."
"Til og med tilbake til Europa. Du vet, du kan gå tilbake og lage et middelalderspill. Vi har ikke hatt et Assassin's Creed-spill fra middelalderen på lenge.Så igjen, det er mange alternativer de kan gå til uten å måtte gjenta seg selv på et så kjent sted og i en gjenkjennelig tidsperiode.Så bortsett fra de politiske vanskelighetene det kan føre til, synes jeg ikke at det er en veldig interessant tidsperiode å utforske."
"Vi har vært der. Vi har gjort det. Vi har tråkket opp denne bakken. La oss gå et annet sted og gjøre noe annet.Vi har virkelig flyttet grensene og tatt steget ut med Assassin's Creed.Det er det som er spennende med Codename Hexay, som forresten også skal utspille seg i Salem rundt hekseprosessene.Så det er et annet nordamerikansk spill. Jeg tror hekseprosessene foregikk i Salem rundt 1600-tallet."
"Så det er mange spill som utspiller seg i Nord-Amerika i de siste par århundrene.Så, igjen, det er det jeg ikke liker med det per se. Det er bare settingen og måten de har satt det opp på.Men igjen, vi får se hvordan dette utvikler seg. Det betyr i bunn og grunn at vi sannsynligvis ikke får et stort Assassin's Creed-spill i 2027.Kanskje de vil pushe Codename Hexay, og de vil ha 2026 som Black Flag-remaken eller hva som helst."
"Hvem vet, hvem vet? Men vi følger med for å høre mer om det.Men ellers, la oss få vite hva du synes om det i kommentarfeltet nedenfor.Og ellers kommer jeg tilbake med ukens siste GOTM-nyhet eller min siste GOTM-nyhet i morgen.Ta vare på dere selv, alle sammen."