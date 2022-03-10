Den åpner samme dag som The Simpsons Movie 2.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om et arrangement som har dukket opp som en del av New York Comic Con. Det er vært mange gode filmnyheter og mange interessante ting som har dukket opp som en del av New York Comic Con allerede, inkludert traileren til A Knight of the Seven Kingdoms som er Game of Thrones spin-off, den siste Game of Thrones spin-offen som HBO er i gang med å lage. Men en annen ting som ble annonsert var, tror jeg, en forventet oppfølger med tanke på suksessen som den første filmen hadde tidlig i år. Så etter en Minecraft-film som debuterte igjen, jeg tror det var i mai i år og tjente i utgangspunktet en milliard dollar og en ganske stor suksess til tross for at jeg tror, du vet, jeg vet ikke om nødvendigvis er en film som mange mennesker vil ha eller var stolte av å se at den ble massiv suksess, men den var en massiv suksess, og det betyr naturligvis at Warner Brothers ønsker å lage en oppfølger. Så, en Minecraft film 2 har blitt bekreftet, vi vet premieredatoen, og vi har også plakaten for filmen allerede, så la oss ta en titt. Så ja, en Minecraft-film 2 bekreftet vil ha premiere i juli 2027, jeg gjetter på Simpsons-film 2 skriker deig akkurat nå. Så, folk som jobber på kinoer rundt om i verden må ha bestemt seg for å ta fri sommeren 2027. Jack Black selv måtte trygle folk om ikke å kaste popkorn eller rope kyllingjockey når de så en Minecraft-film. Så.., dagens kunngjøring vil definitivt enten glede eller skremme folk over hele verden."
"Warner Brothers har bekreftet at Minecraft-filmen får en oppfølger, og den kommer ganske snart. Det som jeg antar bare vil bli kalt en Minecraft-film 2 er satt til premiere den 23.av juli i 2027. Et interessant valg av premieredato ettersom det er samme dag som Simpsons-film 2 var satt til å komme. Jeg sier var fordi en Minecraft-film var svært nær ved å tjene inn 1 milliard amerikanske dollar på kino, så jeg regner med at Homer vil gjøre en deig og endre datoen for hans tilbakekomst til på det store lerretet. Men kanskje jeg tar feil, og vi får se Minecraft i kamp med Simpsons i 21 måneder. Hvilken film, hvis ikke begge, vil du gå og se? En Minecraft-film 2 eller Simpsons-film 2?Nå virker det rart å si med tanke på at Simpsons er en animert tegnefilm, men de gjør veldig eksisterer i forskjellige demografiske grupper. Minecraft er i stor grad en yngre, jeg antar det er måten å å si det, en slags yngre franchise. Minecraft er åpenbart populært blant alle fans, men vanligvis er det yngre målgrupper som plukker det opp og virkelig får kontakt med det."
"det. Barn og folk i de tidlige tenårene liker Minecraft veldig godt, og det har en tendens til å virkelig gjenspeiler denne målgruppen, til tross for at Minecraft har eksistert i mange år på dette tidspunktet.Det ser alltid ut til å være det publikummet som holder fast ved det. The Simpsons derimot har vært så lenge at det nesten føles som om den har et litt aldrende publikum, et litt aldrende demografi knyttet til den, der alle vet hva Simpsons er, men jeg vil anta at en mange av de som ser på Simpsons i disse dager sannsynligvis er folk som har sett på Simpsons hele livet. Så selv om de utspiller seg på samme dag, vil jeg anta at Simpsons film 2 og en Minecraft-film 2 kommer til å konkurrere om svært forskjellige demografiske målgrupper. Jeg mener Tenk på da Simpsons-film 2, Simpsons-filmen, opprinnelig kom ut. Innen den tid denne oppfølgeren kommer ut har det gått 20 år, så det er ikke som, du vet, det er ikke som Simpsons er fortsatt utrolig populær, men det er ikke slik at Simpsons fortsatt er den animerte som alle tenker på, og denne oppfølgeren fortsetter fem år etter den originale filmen som kom ut. Dette er i stor grad en nostalgisk opplevelse, så på overflaten vil du igjen man ser på dem og tenker at de eksisterer i de samme områdene, men i praksis tror jeg ikke vet om det faktisk kommer til å være mye sammenstøt her, så det vil nok være lurt for Disney å endre premieredatoen til Simpsons-film 2 bare fordi jeg ikke tror den vil kunne å konkurrere med Minecraft. Selv om jeg heller ikke forventer at Minecraft film 2 blir en like stor suksess som den første, fordi det vanligvis er vanskelig for filmer, for oppfølgere å tjene like mye penger som originalen, så hvis den har tjent en milliard dollar på kino kan den slite med å tjene, eller nesten en milliard dollar, kan den kanskje slite med å tjene så mye igjen for oppfølgeren, vi får se. Når det gjelder Simpsons-film 2, vil den filmen enten bli massiv, eller så vil den ikke generere noen penger overhodet. Det er vanskelig å si om folk vil bli begeistret for å se mer Simpsons på kino, eller om de vil se på den og si at vi har, du vet, det har vært nesten 40 sesonger av Simpsons nå, ikke så veldig plaget av det. Så det blir fascinerende å se hvordan dette utvikler seg, men ja, sommeren 2027 har allerede to blockbustere på plakaten, og det vil uten tvil komme flere etter hvert, så følg med på det. Ellers er det all den tiden jeg har, så jeg Håper dere nyter resten av fredagen og helgen, så ses vi på neste GOTV News på mandag."