Vi snakker om 90210, Abominable og Arnold Schwarzenegger - Brian Austin Green San Diego Comic-Con Málaga Intervju

Vi satte oss ned med Brian Austin Green på San Diego Comic-Con Málaga for å snakke om hans fortid, nåtid og fremtidige prosjekter.
"Hei venner, jeg er på Sandigo Comic-Con i Málaga, dette er dag to, og jeg har med meg Brian.Tusen takk for at du er med oss. Du holdt nettopp en pressekonferanse om Abominable.Du ser veldig bra ut, du ser ikke avskyelig ut."
"Du viste en teaser av den nye Psychological Horror som kommer ut neste år.Hva kan du fortelle meg om prosjektet? Hva synes du om det og å være tilbake til psykologisk skrekk?Det er spennende. Dette prosjektet er virkelig unikt.Vi prøvde å lage noe som tok oss tilbake til vår forkjærlighet for eldre filmer og lage noe som var veldig smart, som fikk deg til å stille spørsmål ved hva du så på, hva det betydde."
"Og så når du kommer til slutten av hele greia, så sier du, kom deg ut herfra.Det hadde jeg aldri i livet sett komme, og det synes jeg er morsomt.Hvordan har det vært å jobbe med Mulero?Å, han er fantastisk."
"Det er så fantastisk når du finner en regissør, du finner noen som virkelig snakker ditt språk.Dere har de samme tingene til felles.Du stoler på disse menneskene mer enn folk du vanligvis møter.Og vi fant tonen fra første sekund."
"Og vi har så mye til felles når det gjelder ting vi elsker, filmer vi har elsket, og historien vi ønsket å fortelle.Så det var flott. Det var flott å jobbe med noen som hadde samme visjon.Og det vet man ikke når man går inn i det.Han er en spansk filmskaper. Det er jeg tydeligvis ikke."
"Så du vet ikke hva du får.Så det å komme hit og første dag på settet, det var virkelig, virkelig noe spesielt.Apropos settet, du sa noe veldig spesielt, veldig interessant under pressekonferansen.Det var et lite team på 18 personer som bodde sammen og delte den samme lidenskapen i en liten landsby, en vakker landsby i Spania."
"Så hva kan du fortelle meg om den personlige opplevelsen?Det var flott fordi det var en følelse av fellesskap med det vi gjorde.Alle som var involvert i dette, var utrolig lidenskapelige.Og alle ville at dette skulle bli så bra som mulig."
"Så vi våknet alle sammen om morgenen. Vi spiste frokost sammen.Vi satte oss i firehjulstrekkerne sammen.Vi kjørte til settet, og vi tilbrakte lange, harde, tøffe dager med å gå gjennom manuset og gjøre disse scenestykkene og prøve å få disse tingene på plass.Og alle var der av samme grunn. De elsket virkelig det de gjorde."
"Vi elsket hverandre alle sammen.Alle støttet alle og var der for alle.Det var en helt spesiell gruppe mennesker.Og jeg tror det var noe helt unikt og spesielt med at det var en så liten gruppe også."
"Jeg snakket om det på pressekonferansen tidligere.I byen vi bodde i, var hotellet så lite at det var oss.Vi tok over hele greia.Så vi sto opp om morgenen, og det var en følelse av fellesskap."
"Alle kom hjem etter en lang dag og var skitne, svette og slitne.Og vi var alle på samme sted.Så vi gikk og tok et bad, og så møttes vi alle nede og spiste middag sammen.Det var veldig, veldig kult at vi delte livet utenfor det."
"Så det føltes virkelig som om vi alle var et team som gjorde dette.Så det handlet ikke bare om vår erfaring på settet.Du drar hjem, og du er på ditt eget sted.Jeg ville selvfølgelig spørre deg litt om Beverly Hills."
"Kan du den spanske tittelen?Ja.Jeg synes det er veldig meningsfylt.Jeg vet ikke om du er enig.Det er som følelsen av å leve."
"Fornemmelser av livet.Akkurat.Hva synes du om det?Om å formidle budskapet?Første gang jeg hørte det, da jeg var 18-19 år, tenkte jeg: "Hva?For jeg visste ikke at her i Spania blir ting dubbet og omdøpt."
"Bransjen av stemmeskuespillere.Ja...Jeg visste ikke at ingen her visste hvordan stemmen min egentlig hørtes ut.Jeg hadde ingen anelse da jeg gikk inn i det."
"Det gjorde jeg virkelig ikke.Jeg var helt uvitende om det.Men jeg forstår det.Jeg forstår det virkelig, spesielt nå, når jeg snakker med folk og de snakker om hva det betydde for dem da de var yngre og opplevelsene de delte i sitt eget personlige liv med serien."
"Livsopplevelser, det gir mening.Det er selvsagt noe helt annet enn 90210.Fordi den handlet mye mer om en spesifikk by og et sted.Men jeg tror at livsfornemmelser virkelig gjør det mer felles."
"Det handlet ikke nødvendigvis bare om hvordan det var for oss å være i denne byen.Det handlet om hvordan det var å være på den alderen, å gå på skolen, den generasjonen, å oppleve alt dette og vokse sammen, oppleve gode og dårlige tider.Jeg synes tittelen er veldig passende."
"Ok, avslutning. Vi har ikke mer tid.Om Sarah Connor.Arnold Schwarzenegger kommer på søndag.Han er Terminator, selvfølgelig."
"Hva kan du fortelle meg om den opplevelsen og det å jobbe med sci-fi?Abominable kommer til å bli en intim psykologisk skrekkfilm.Sensacion de Vivir var noe mer sosialt.Ikke så passende."
"Ikke sci-fi. Så hva med det?Det var ikke mange tegneserier om 90210.Så det som er morsomt med Terminator, med Sarah Connor, var at jeg allerede var en stor fan av serien."
"På 90-tallet, når du gikk inn i en butikk som solgte surround-lydanlegg, storskjerm-TV-er, spilte de T2.Det var den de viste, for det var den nye opplevelsen av å gå på kino.Så da jeg fikk en telefon om at jeg skulle på audition i morgen, og det var dette det gjaldt, var jeg helt ute av meg."
"Og presset jeg la på meg selv var som, åh, jeg kommer til å booke denne.Og da jeg gjorde det, var det utrolig.Og jeg begynte faktisk å jobbe allerede dagen etter.Jeg bestilte det."
"Og de sa: "Ok, du begynner å jobbe i morgen tidlig.Jeg bare: "Herregud.Og scenene vi måtte prøvespille med var ikke scener som faktisk var med i serien.Så jeg hadde ingen anelse om hvordan min første arbeidsdag kom til å bli."
"Men jeg var utrolig spent.Fantastisk.Tusen takk for at du tok deg tid, Brian.Ser frem til at Abominable får premiere i 2026."
"Tusen takk skal dere ha.Kos dere på Comic-Con.Takk skal dere ha."