GRTV News - Treyarch svarer endelig på bønnene til Call of Duty spillere ved å fjerne ferdighetsbasert matchmaking

En av CoD -spillernes bønner er blitt hørt.
Call of Duty, jeg vet, det er Battlefield lanseringsdag og jeg snakker Call of Duty, hvor mye av en synder kan jeg være? Men nei, jeg synes det er veldig, veldig viktig å snakke om dette store, store oppdateringen som kommer til Call of Duty Black Ops 7, dette er noe som fans har vært tigget om i årevis nå, og det er slutten, vel, den tilsynelatende slutten på den ferdighetsbaserte matchmaking, så på papiret høres ferdighetsbasert matchmaking ut som en god idé, ikke sant? Du burde bare spille mot eller med folk som er på samme ferdighetsnivå som deg, derfor vil det ikke føles som om folk spiller mot absolutte proffer og blir knust og at de spiller mot noen som de teoretisk sett kunne slå eller kunne teoretisk sett kunne tape mot på en rettferdig bane, på en rettferdig dag, men det folk raskt innså var at det ikke var noen variasjon i spillene de så, hver eneste dag enkelt spill, spesielt i et spill som COD hvor du ikke nødvendigvis håper at hver gang du spiller kommer til å være en konkurransedyktig opplevelse, får du det, vet du, neglebitende spenningen av om vi kommer til å vinne, om vi kommer til å tape, jeg kommer til å måtte gjøre mitt beste, og det bidrar ikke til den avslapningsfaktoren som mange mennesker ser når de spiller et casual spill som Call of Duty, så det kommer til å endre seg, Treyarch har annonsert det, at vi går tilbake til et åpent matchmaking system, jeg siterer Treyarch-innlegget her, lansering av åpen matchmaking med minimal ferdighetsvurdering vil være standard matchmaking for Black Ops 7 flerspiller, er teamet vårt forpliktet til å gi spillerne en mer variert opplevelse, og betaversjonen var en verdifull mulighet til å teste denne tilnærmingen.
Oppløsning av lobbyer kommer også til å bli et problem som må håndteres ettersom folk vil nå kunne fortsette matchmaking uten å måtte gå inn i lobbyen igjen, forlate den på nytt lobbyen, så hvis du vil spille med vennene dine, vil du i utgangspunktet kunne gjøre så mye lettere, men den ferdighetsbaserte matchmaking-greia her er hovedoverskriften og det viktigste å ta med seg, fordi det kommer til å løse mange av folks problemer med Call of Duty, det er ikke alle problemer med Call of Duty, noen mennesker tror fortsatt at spillet burde gå tilbake til mer av sine franchiserøtter når det gjelder, du vet, å fjerne alle av skins som Family Guy og Nicki Minaj og Snoop Dogg og, du vet, Warhammer 40k og Dune og alle disse forskjellige IPene som får være med i COD, noe som sannsynligvis ikke vil skje med tanke på at de allerede har tjent gode penger på å selge denne typen kosmetikk, men folk fortsatt har klager på franchisen, det blir interessant å se nå som vi er i et COD vs Battlefield-år igjen om dette har noen større effekt, og Ben ganske riktig bemerker her at det er veldig interessant at det året de bestemmer seg for å ta opp en av de største klagene med Call of Duty er det samme året som de går opp mot Battlefield 6, som lanseres i dag og har blitt anmeldt her på Game Reactor og du kan sjekke det ut på Game Reactor hvor du får det fra, som jeg har sagt før