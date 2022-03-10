GRTV News - Mortal Kombat 3 har fått grønt lys av Warner Bros.

Et nytt kapittel i filmserien er på vei.
"God morgen alle sammen og velkommen tilbake til GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Mortal Kombat som en filmserie, ikke som et spill. Det har vært New York Comic Con i helgen, og en haug med forskjellig informasjon og nyheter har kommet ut i løpet av den tidsperioden, og en av tingene er relatert til Mortal Kombat-filmserien. Nå har den første filmen vært ute en stund, den andre filmen skulle vært ute nå, men de utsatte den. Når jeg ser på billettinntektene, tror jeg ikke hvorfor de utsatte den for å være ærlig, for jeg tror de sannsynligvis ville ha kjørt ...kommet litt unna med det, alt rundt denne tiden av året er litt så som så. Men uansett de skjøv det til rundt mai neste år, noe som betyr at de kommer til å kjempe med noen virkelig store og tunge aktører. Men når den filmen kommer ut, er det åpenbart et spørsmål om hva blir det neste for serien, blir det flere? Vel, det viser seg at vi allerede svaret på det, for en tredje film har offisielt fått grønt lys. Så ja, Mortal Kombat 3 offisielt bekreftet av Warner Brothers, den actionfylte og bloddryppende turneringen er satt til å fortsette. En tredje Mortal Kombat-film er offisielt på trappene, noe som som har blitt offisielt bekreftet av Warner Brothers og New Line, til tross for det faktum at oppfølgeren til den fire år gamle rebooten fortsatt venter på kinopremiere. Nyheten ble kjent under New York City Comic Con i helgen da manusforfatter Jeremy Slater tok på scenen sammen med noen av skuespillerne og mannskapet og avslørte at han har blitt hyret til å skrive et nytt manus til en tredje film, et tydelig signal fra Warner om at de har tro på franchisen og at fremtiden er sterk. Under panelet på New York City Comic Con sa Slater sa våre venner hos New Line og Warner Brothers at de er så fornøyde med denne filmen, de er så begeistret, de er så overbevist om at det er en gigantisk fanbase som venter på den at de allerede har ansatt meg til å begynne å skrive den neste delen av Mortal Kombat. Så detaljene er selvfølgelig sparsomme og bortsett fra det faktum at Slater har blitt hyret til å skrive et nytt manus, er det lite annet kjent. Forhåpentligvis vil dette bety flere spennende kamper i Outworld og enda flere karakterer fra seriens dype liste. Er du klar for en ny runde med Mortal Kombat?Så ja, filmen, serien, den vil utvides ytterligere. Den kommende andre del ser ut til å ha et ganske stort fokus rundt Johnny Cage spilt av Carl Urban i denne i serien. Hvem vet hva som kommer etter det, men det er mange karakterer som debuterer i denne kommende delen, som Katana for eksempel, og uten tvil når den gjør det kommer til den tredje delen, vil de se etter å introdusere enda flere store navn. Jeg prøver å tilbake til den første filmen om vi så visse store karakterer eller ikke, men jeg tror det er mange antagonister i Mortal Kombat-universet som de kan bygge en franchise eller de kan bygge en film rundt, eller kanskje de bare går tilbake til de gode, gammeldagse greiene og bare får det til å handle om Mortal Kombat-turneringen. Hvem vet? Men poenget er at det kommer en tredje film i denne serien. Jeg forventer ikke å se den med det første. Det er gode nyheter at de begynte arbeidet med den, og du vet at manuset er på vei, for når manuset er låst beveger de seg ganske raskt. Man skulle tro at siden det er et stort storfilm som dette med et stort budsjett, at når de har manuset klart, så ville de vil de ganske raskt få de ulike skuespillerne på plass, og så vil de fastsette en produksjonsdato og når det skjer, ser du på to-tre måneders produksjon, og så er det sannsynligvis ni ti, kanskje et år for postproduksjon, og så blir det premiere. Så hvis dette kanskje er optimistisk, men med den tredje filmen eller den andre filmen som kommer ut om syv måneder eller på kino, kanskje det allerede er et tredje manus klart til da, og i så fall kanskje vil du kanskje ha innspillingen mot slutten av året eller noe sånt. Kanskje det blir 2028 når Mortal Kombat 3 kommer ut på kino, noe som høres ut som ganske langt unna men vi har måttet vente lenge mellom den første filmen og den andre filmen hvis avstanden ofte er halvparten så lang for den andre og tredje ganske spennende, men igjen vi holder oss oppdatert dette er bare spekulasjoner om hvordan ting kan fungere manuset kan ta evigheter å skrive, og det kan ta mange år, men Poenget er at Warner virker overbevist av serien, og hvis Warner som produksjonsselskap er overbevist av filmen av serien, så betyr det sannsynligvis at produksjonen av filmen vil være i gang relativt snart, men igjen, når vi vet mer, skal vi sørge for å holde dere oppdatert oppdatert så ja takk for at du ble med meg i dag, og jeg vil se deg på neste års tv-nyheter i morgen"