GRTV News - Ghost of Yotei selger saktere enn Ghost of Tsushima ved lansering

Men Sucker Punchs oppfølger er fortsatt en sterk lansering for PS5-generasjonen.
"Vanligvis ser vi i dag at mange utviklere legger ut når spillet deres når en million enheter solgt, to millioner solgte enheter, 500 000 solgte eksemplarer, disse store tallene blir vanligvis sendt til oss av en spillutvikler, og så rapporterer vi om dem.Vi har imidlertid ikke sett det for Sonys Ghost of Yotei, i rettferdighetens navn så vi egentlig ikke så mye for noe som Spider-Man 2 tidligere heller, så uansett om en spill gjør det bra eller ikke, det avhenger virkelig av utgiveren eller utvikleren til om vi ser denne statistikken."
"Men det er alltid forretningsanalytikere som kommer inn med veldig, veldig velutdannede gjetninger om om spillet har solgt godt, og tilsynelatende er Ghost of Yotei en av de beste PS5-lanseringene som vi har sett i denne generasjonen, men det har fortsatt solgt saktere enn Ghost of Tsushima.Så det er faktisk interessant, for i løpet av de første par dagene hadde vi en rapport fra Marcus som er veldig, veldig solid, og han skrev i utgangspunktet at Ghost of Yotei gjorde det bedre enn Ghost of Tsushima i den første lanseringen, men disse tallene fra Alinea Analytics forteller oss at vi faktisk ser en langsommere lansering for Ghost of Yotei enn Ghost of Tsushima og det er flere grunner til det."
"Jeg vil si at Ghost of Yotei har tilsynelatende solgt 1,6 millioner eksemplarer direkte til forbrukere og to millioner hvis man regner med eksemplarer solgt til forhandlere.Det har allerede generert rundt hundre millioner dollar for Sony, noe som ikke er noe å kimse av når man tenker på hvor mange spill som selv med en million solgte eksemplarer ikke genererer så mye penger."
"Så det er tydelig at folk var veldig, veldig interessert i oppfølgeren til Ghost of Tsushima og fortsettelsen av Sucker Punchs Ghost-franchise, men igjen Ghost of Tsushima solgte i seg selv rundt 2,4 millioner eksemplarer i løpet av de tre første dagene etter lanseringen.Så Ghost of Yotei slår Ghost of Yotei med en ganske betydelig margin på rundt 33 % hvis du ser på Ghost av Tsushima til Ghost of Yotei, eller 50 %, antar jeg, hvis du bruker Ghost of Yoteis salgsstatistikk."
"Det interessante med dette er uansett at det er flere grunner til dette.Alinea Analytics peker på det faktum at Ghost of Tsushima kom ut under COVID når det ikke mange mennesker hadde noe annet å gjøre enn å spille.Det har vært en av grunnene til at Ghost of Tsushima kan ha solgt bra."
"Det er også det faktum at PS4-brukerbasen bare var større.Det var 110 millioner PS4-brukere da Ghost of Tsushima kom ut, og det er omtrent 80 millioner PS5-brukere i skrivende stund, så da har du et mindre publikum base å velge fra, men som sagt bemerker Alinea at Ghost of Yotei fortsatt bør vurderes en suksess for PS5 fordi det er den beste PS5-eksklusive som har kommet ut når det gjelder lansering siden Spider-Man 2, noe som er ganske, ganske betydelig margin, men igjen tror jeg også det er et element av kontrovers her."
"Ghost of Yotei hadde mange kontroverser i forkant, og noe av det tror jeg du kan si er på en måte legitimt fordi folk ønsket å se karakteren som de hadde falt forelsket seg i i det første spillet, men mye av det er på grunn av det veldig, veldig høylytte publikummet som peker på enhver kvinnelig hovedperson som noe som ikke er kommer til å selge, og når folk lager oppstyr rundt disse tingene, er det kanskje noen få spillere der ute som ikke vil kjøpe det."
Det er uheldig hvis det er tilfelle, jeg er ikke sikker på at det er tilfelle, jeg bare tenkte Jeg ville ta det opp fordi det er noe som har gått inn i Ghost of Yoteis markedsføring.