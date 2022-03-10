GRTV News - Alt vi vet om Teraleak: Den største lekkasjen i Nintendo og Pokémons historie

Avsløringer av Gen 10-titler, nye motorlekkasjer og mer skisserer hva de neste årene har i vente for den største spillserien.
"Uten videre, i dag snakker vi om den massive, massive Pokemon-lekkasjen som tok fant sted i går kveld.Det kom fra Central Leaks, og noen få andre kilder har også rapportert om det, og det er i utgangspunktet den største Pokemon-lekkasjen eller kanskje den største Nintendo-lekkasjen vi noensinne har sett, går gjennom fremtidige spill, går gjennom fremtidige mekanikker, en fremtidig motor for Pokemon og i bunn og grunn bare skisserer planen for de neste fem årene, i hvert fall slik det ser ut av ting når det gjelder hva Pokemon holder på med, spesielt når det gjelder videospill."
"Så Alberto har gjort en god jobb her med å gå gjennom alle de tingene vi ser i lekkasjer.Vi holder det selvsagt ganske kort på GRTV News, og dette er en lang artikkel, Jeg kommer ikke til å gå gjennom alt i detalj, men jeg skal prøve å gi dere essensen av alt."
"Men hvis du vil lese alle detaljene, kan du gjøre det i Albertos artikkel, for den er veldig.., veldig godt skrevet, og han gjorde en god jobb i morges.I alle fall, Pokemon Legends ZA var faktisk ikke den første tonehøyde for den neste Pokemon Legends spillet."
"Ifølge rapportene skulle det tilsynelatende være et spill som skulle foregå i Johto for å matche Pokemon Silver og Golds 25-årsjubileumsutgivelse som ville se deg, som Arceus, reise tilbake tilbake i tid og vise opprinnelsen til flere av Pokémons historier.I denne var det meningen at den skulle handle mer om trenere og utforske opprinnelsen til å være en Pokemon-trener, mens Pokemon Arceus på en måte handler om opprinnelsen av å være en Pokemon-samler på den måten."
"Så ja, vi ville ikke hatt Lumio City, vi ville hatt en eldre setting i Johto, og vi ville ha kunnet gjøre mange forskjellige ting.Det er synd at Johto ikke fikk noe særlig kjærlighet til tross for at 25-årsjubileet kom og går, men kanskje dette kan være noe for det neste Pokemon Legends-spillet videre lenger frem i tid."
"Selv om vi har flere nyheter om at en annen utspiller seg i Galar, som kan bli den neste, som kan være den 10. generasjonsutgivelsen, som ikke er så langt unna nå, så forvent sannsynligvis å høre mer om det i løpet av de neste par årene eller så.Dessverre, når vi går fra det ene negative til det andre negative, finnes det ingen nyinnspillinger under utvikling for Pokemon Black og White, men på den lyse siden av det, Pokemon selskapet ønsker å se på nyinnspillingene sine annerledes, og det ønsker å gjøre det bedre i fremtiden."
"De ønsker å bygge dem fra grunnen av med mer omtanke for at disse regionene som Unova og Kalos, hvis den skulle gå og gjøre om X og Y for eksempel, ville fortjent.Det er uheldig, for mange vil ha nyinnspillinger av Black and White, de er en av de mest elskede filmene i serien, punktum."
"Men ja, etter Gen 4-remakene følte mange at Gen 5-remakene kunne ende opp som skuffende fordi Gen 4-remakene virkelig, virkelig falt flatt i forhold til hva de leverte sammenlignet med en nyinnspilling av Gen 3, som faktisk ga deg alt innholdet og mer fra de originale spillene med litt ny maling også."
"Mulige Pokemon Gen 10 avsløringer! Vind og Bølger er tilsynelatende titlene dine for de neste Pokemon-spillene, som vil introdusere ikke bare, åpenbart, en ny masse Pokemon til en Pokedex, ikke bare være den 10. generasjonen, ikke bare sannsynligvis feire 30-årsjubileet for Pokemon, men de vil også bringe i nye mekanikker som å ri på Pokemon, som vi kan se på bildet her, Pokey Ride-greia, som gjør at du kan ri på stort sett hvilken som helst Pokemon, ettersom du vil kunne tilpasse til størrelsen."
"Du kommer selvsagt ikke til å ri på Ditto eller Pidgey eller noe sånt, men du vil kunne ta med deg mange Pokemon rundt på kartet.Og det er tilsynelatende en ny motor på gang som kalles Pokemon X-motoren, som vil brukes i Pokemon Gen 10 og vil tillate kraftforsterkningen til Nintendo Switch 2 å virkelig få oss til å føle at vi faktisk får den åpne verdenen Pokemon som folk har ønsket så lenge."
"Og så, apropos det folk har ønsket seg så lenge, det finnes visstnok også et Pokemon MMO i arbeid kalt Project Seed, som er kodenavnet for et Pokemon-spill med online flerspillersystem som vil foregå i hele den japanske skjærgården og ha flere regioner som du kan utforske."
"Så det hadde vært veldig, veldig spennende, men igjen, vi kommer nok ikke til å høre om det før om et par år.Det er sannsynlig at vi ikke vil høre om de fleste av disse prosjektene nå på en stund fordi Nintendo og Pokemon-selskapet liker ikke at ting som dette kommer ut og blir så offentlig."
"Så vi får se hva effekten av dette blir, men akkurat nå er det mange og masse Pokemon-data å gå gjennom på internett.Jeg sier ikke se på leachers, jeg sier se på folk som har rapportert om lekkasjene, selvsagt, men ja."
