Starfinder: Afterlight - Ricard Pillosu BCN Game Fest Intervju

Vi tok en prat med Epictellers' administrerende direktør og medgrunnlegger for å lære mer om dette rombaserte rollespillet, som er fullt av humor og finurlige karakterer og situasjoner.
"Hei Gamereactor-venner, dette er dag 2 på Barcelona Game Fest, tidligere kjent som IndieDevDay og jeg tar en titt på et RPG som heter Starfinder Afterlight, og jeg gledet meg til dette, og jeg er sent ute, så beklager det Men dette er, jeg tok feil, jeg trodde det var mer action-RPG-aktig, men det er et RPG i verdensrommet med noen sære, interessante tillegg Ja, jeg mener, du må tenke på det som, hva vi kaller det, et datarollespill eller partybasert rollespill Så du har en gruppe, du må samhandle med dem, de har sine egne moralske standarder Så kanskje du må overbevise dem om å bli med i partiet ditt, de kan bli irritert over handlingene dine og bestemme seg for å forlate partiet Eller du kan til og med romantisere dem, hvis noe skjer, ikke sant?Så det handler om å ta den slags Guardians of the Galaxy-følelsen av å gå amok i verdensrommet og redde galaksen, det er den følelsen Jeg liker referansen, og jeg har sett denne mellomsekvensen som er animert Så hva kan du fortelle meg hva som skjer i denne verdenen med disse karakterene?Hva er settingen, og hvor begynner historien?Ok, uten å røpe for mye, det som skjer er at du blir vitne til en forferdelig hendelse som kalles Afterlight, det er navnet på spillet Og når du ser det, går du på en eller annen måte tilbake, og du har fortsatt tid til å unngå det Som i tid Vel, du går Du går tilbake, du går tilbake Og så må du finne et nytt mannskap, du må rekruttere det mannskapet, litt som Firefly for eksempel Du må få tak i denne typen mistilpassede, denne raggete gjengen Og du får tak i dem, du rekrutterer dem, og så følger du trinnene til kapteinen som du pleide å ha, som er kaptein Kali Og så må du finne ut hva hun gjorde, og når du møter henne, hvis du gjør det, vil du få noen svar Og la oss se hvordan du kan unngå denne forferdelige skjebnen for galaksen Hva er lengden på eller omfanget av kampanjen, av historien du sikter mot?Vi sikter mot en kampanje som kan fullføres på mellom 40 og 60 timer Men målet vårt er at det skal ha en høy gjenspillingsverdi Fordi vi lager mye innhold og lar spilleren gjøre akkurat hva han eller hun vil De kunne ikke velge karakterene sine, de kunne velge et annet mannskap, de kunne spille solo Han kunne spille, jeg vet ikke, kanskje med leiesoldatene eller noe som de kan skape sin egen gruppe Så det er så mange måter å spille spillet på Mener du co-op også?Ikke co-op Nei, det er bare partiet du velger Akkurat, partiet du velger Så det å gi spillerne så mange valgmuligheter gjør at vi må lage mye mer innhold enn 40-60 timer Men når du spiller gjennom, skal det føles litt som ditt eget eventyr Og når du sammenligner med vennene dine, skal det føles som noe helt annet Å, hva skjedde med deg? Hva skjedde med meg? Jeg bestemte meg for dette Så endret dette seg Fordi det er noen forgreninger i fortellingen Forgreningsfortellingen er veldig viktig for oss Så la oss se hvor langt vi kan komme der, men vi er helt innstilt på å gjøre det Veldig interessant Status for prosjektet, som jeg ser det, er det stort sett ferdig, hva gjenstår å gjøre?Status er, det er ikke en vertikal, du tar med en demo hit Hva vil du si er igjen å gjøre?Og så kan vi forvente at utgivelsesvinduet Ok, så akkurat nå er vi ferdige med Vertical Slice, vi er i produksjon akkurat nå Det vi har akkurat nå er en pre-alpha, som er en måte å vise litt av hvordan systemene fungerer, alle systemene er på plass Vi bygger innhold non-stop CRPG-spillene våre er veldig innholdstunge Vi må legge inn mange karakterer, historier, flere stemmer Det er derfor vi gjør Kickstarter, for å prøve å få mer kvalitet Flere spillbare raser, spillbare klasser Vi har nettopp annonsert Technomancer, som er en fantastisk klasse Vi har alltid ønsket å legge til den, men vi har ikke hatt nok ressurser til den Så vi er glade for at vi sannsynligvis vil gi flere muligheter for folk til å spille spillet På en annen måte, og det er det vi ønsker Og Kickstarter, du knuste den, var veldig, veldig vellykket Så da ser alt lyst ut for en utgivelse når, mer eller mindre?Så vi var veldig fokusert på å skape mer innhold på grunn av Kickstarter ikke ville sette utgivelsesdatoen i fare Så det vi har gjort er at alle de nye løpene, alle de nye klassene vil være som en gratis DLC-pakke for Kickstarter-støttespillerne Så, ja, på denne måten kan vi sørge for at vi fortsatt sender den 27."
"som er vårt utgivelsesvindu Og så vil vi gi alt dette utvidede innholdet gratis til alle som blir med i Kickstarter Fantastisk. Er det noe merkelig eller sprøtt du vil fortelle meg om historien Eller om karakterene, eller om hvordan spillet spilles, som vi ikke har vært innom?Egentlig er det ikke mye som ikke er finurlig Jeg mener, spillet er litt sprøtt Akkurat nå er det så mange historier og så mange ting som er litt sprø Som jeg sa med Guardians of the Galaxy Du ser at det egentlig ikke er en komediefilm Men det skjer mange sprø ting Som om du går om bord i et levende skip og gjør sprø ting i den filmen Så vi blir inspirert på den måten at det er veldig dype Og la oss si komplekse motiver og temaer i spillet Som for eksempel den frie viljen Louise, en android, hun trenger å vite om hun gjør ting på grunn av programmeringen sin Og så stiller du deg selv den typen spørsmål som er dype og viktige Men du har også en liten larve som er irriterende Og så setter du, jeg mener, du vet, hun er fantastisk Hun går rundt i romskipet og gjør sprø ting Og stjeler mat fra folk og irriterer folk og sånne ting Og hun er fantastisk, hun er veldig søt Så du har alle de muntre øyeblikkene med, du vet, mer dype øyeblikk Og det er dette konseptet vi ser på i dette spillet Fantastisk, gleder meg til å spille Starfinder Jeg skal prøve å spille demoen Og ellers sees vi rundt 2027 Tusen takk Lykke til med prosjektet og god fornøyelse med showet Tusen takk"