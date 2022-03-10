Et gudespill i helvete - Sintopia Intervju med Eric Le Ru på Gamescom 2025

Vi snakker om synder, gudespill og simulatorer med Sintopias kreative direktør Eric Le Ru.
"Hei alle sammen, jeg er Alex her på Gamescom, jeg er her med Eric, vi har nettopp sjekket ut Sintopia, et spill som jeg synes er veldig, veldig et av de mest unike, om ikke det mest unike spillet jeg har sjekket ut på Gamescom så langt.Eric, kan du fortelle folk som kanskje ikke kjenner til Sintopia litt om spillet, hva de kan forvente seg, og hvorfor de bør glede seg til det?Så i Sintopia er du helvetesherren, og du skal bygge opp en administrasjon som er ganske elendig, for å jakte på sjelene og straffe dem for syndene deres."
"Det er et hybridspill der det på overflaten er som et godt spill, som svart-hvitt, og i underverdenen er det mer som en simulering, et byggespill, parkbygger, to-punkts sykehusreferanser.Og hva fikk deg til å gå for den typen gud-mekanikk, for det er mange som lager simuleringsspill og administrasjonsspill, men det er mye frihet i det jeg så fra Sintopia i å la spilleren virkelig, virkelig bare gjøre hva de vil med å administrere både helvete og oververdenen.Hva var beslutningen bak det å gi dem så mye frihet til å gjøre hva de vil, og som du sa tidligere, på en måte ødelegge spillet hvis de vil?Vel, en ting vi har lagt merke til med gudespill, er at du får mye makt, men når du bruker den for mye, slår det tilbake mot deg."
"Du kan drepe mange mennesker, men du burde egentlig ikke gjøre det.I Sintopia er det en kunde i helvete når du dreper noen, så du kan virkelig kødde med dem uten å føle deg skyldig, det er ikke altfor straffende for spillet, så det meste av tiden er det bra for deg.Det er klart at hvis du utraderer dem, er det for mye, kanskje du ikke burde gjøre det, men ja, du kan virkelig rote med verden, og spillet støtter det, oppmuntrer deg til å ha det gøy, og du blir ikke straffet for å bare leke med verktøyene dine."
"Så ja, det er en av frihetene vi ønsket å oppnå, og gi mange verktøy for det, og spillet støtter det.Hvordan balanserer du det med å sørge for at det er noen begrensninger på spillerens evne til ikke bare å gjøre spillet meningsløst med en gang, du vil at de skal kunne bygge opp kraften sin og ikke bare ha alt med en gang?Jeg så at vi tidligere snakket om hvordan du tjener penger på å utnytte folks synder nede i helvete, og jeg spurte om hvordan du kan hindre at det blir utnyttet ved at folk bare lar syndene bygge seg opp og opp og opp?Og det er demoner i spillet, kan du fortelle meg litt mer om demonene og hvordan de på en måte hindrer spillere i å bli for mektige for fort?Hvis du ikke gjør jobben din godt nok, vil umuene samle opp mange synder, og når de når det maksimale antallet synder, vil de bli til en demon, og den demonen vil være som en miniboss som vil invadere verden og sende små hærer for å knuse umuene og presse deg mot spillets slutt."
"Demonene er entiteter som på en måte er et redskap for oss til å håne den virkelige verden, for å trolle litt med alle.For eksempel har du Succubus, som er en eneste fanjente.Du har en Raz Demon, som er en slags Balrog fra Ringenes Herre blandet med en rasende gamer, så kanskje noen av dere, hvis dere spiller spillet og taper, vil de bli til en Raz Demon."
"Gluttony Demon er en Uber-sjåfør, som beholdt alt for seg selv.Slikt kan være gøy i spillet, ja.Så hvordan påvirker de også spillestilen?Hvordan stopper de spilleren, kan de stoppe spilleren, og hvordan kjemper spilleren tilbake mot dem?Foreløpig i spillet er de mest som minisjefer som tilkaller hærer for å knuse Umus."
"Men senere i spillet vil du kunne utnytte dem, slik at du kan fange dem som Pokemons og bruke dem i helvete, for når alt kommer til alt er du helvetes herre, så demoner bør samarbeide med deg.Men som alt annet i dette spillet må du gjøre deg fortjent til det, og du leker på en måte alltid med ilden.Så hvis du begynner å skape demoner i den hensikt å beseire dem for å rekruttere dem, er det helt greit for oss, det er jo det som er målet med spillet."
"Men hvis du roter det til, dreper du ditt eget spill.Og mange ting er slik, der du kan skape din egen undergang ut av grådighet, og ja, det er det som er spillets ånd.Så dine synder kan på en måte påvirke spillets synder.Ja..."
"Vi snakket mye om oververdenen og menneskene og hva du kan gjøre med dem.Jeg ville snakke om helvete og styringssystemene der.Er det mest noe du setter opp som automatisert i Helvete, eller hvor mye kontroll har du over hva som skjer i Helvete, hva håndlangerne dine kan gjøre, hvor aktiv er spillingen i Helvete, antar jeg?Så når du starter spillet, må du i utgangspunktet sette opp alt, ikke sant?Så du har mange ting å gjøre, alle veiene som skal bygges, bygninger som skal bygges, folk som skal rekrutteres, CV-er som skal sjekkes, og du skal starte administrasjonen din, så det er mange ting å gjøre."
"Og så begynner ting å roe seg, og andre funksjoner kommer på nett for å holde deg engasjert i spillet.Så spillets kompleksitet vil eksplodere eksponentielt etter hvert som det skapes flere humorer, flere synder begås, nye invasjoner fra barbarer eller demoner, nye ting å håndtere, og verktøysettet ditt vil utvikle seg parallelt med det.Så etter hvert som noen funksjoner blir frakoblet, noen ting blir automatisert slik at du har mindre å gjøre, vil flere komme inn og be deg om å steppe inn, i bunn og grunn."
"Så det er en slags likevekt vi prøver å finne, der du alltid har noe å gjøre, og spillets hybride aspekt hjelper oss virkelig med det, for når du ikke har noe å gjøre i Hell, kan du bare bruke manaen din i oververdenen, og når du ikke har noe mana i oververdenen, kan du bruke pengene dine i Hell.Så det balanserer seg selv.Er dette bare en slags sandkasseopplevelse, med ting som vil dukke opp etter hvert, eller har dere også utfordringsmoduser og kampanjer som folk kan se frem til?Så ved den endelige utgivelsen vil vi ha tre moduser."
"Vi kommer til å ha en fullstendig narrativ kampanje med høye ambisjoner om karakterdrevne ting, plottvridninger og mye historie.Spillet er ekstremt dumt, men det har en veldig robust historie som støtter det, og vi vil at spilleren skal kunne dykke inn i den dumme verdenen.Vi kommer til å ha en sandkassemodus for folk som bare vil være i fred og nyte spillet og bare starte sine egne ting og la meg være i fred."
"Og så vil vi ha en utfordringsmodus, der det er mer som en end zone-tilnærming, der du har alle funksjonene ulåst ved spillstart.Vi ber deg om å utføre tilfeldige oppgaver, og hvis du lykkes, vil du samle erfaringspoeng som du kan bruke til å låse opp velsignelser og nye egenskaper som drastisk vil endre hvordan spillet fungerer.Og planen er at spillerne skal kunne bryte spillet på en måte som drastisk endrer hvordan spillet faktisk spilles, og som endrer spillets grunnleggende regelsett."
"Så vi kommer til å tilby verktøyene for det, men du må spille mange kart og bruke mange timer på spillet for å låse opp alle verktøyene du kan få og finne måter vi ikke vet om for å drepe spillet, i bunn og grunn.Jeg liker at du var inne på utseendet og den bisarre stilen til spillet, for det var noe jeg var veldig interessert i fra de første trailerne og de første bildene og sånne ting.Hadde dere noen spesifikke inspirasjonskilder da dere laget denne versjonen av Helvete og karakterene der oppe?Så to ting om det. Det første er en ansvarsfraskrivelse. Hvis du har sett trailerne, har du kanskje lagt merke til at humanoidene er litt merkelige."
"Det er fordi de er laget av kikerter. De er ikke gravide. Vi har sett mange kommentarer om at de er gravide. Det er de ikke. De er kikerter-folk.Så det var mitt forsøk på å klargjøre det. Og når jeg nevnte barbarene tidligere, så heter de guacas, laget av guacamole, avokadogreier.Så som du ser, er det et veldig, veldig smart spill. Og når det gjelder Helvete, så var inspirasjonen i bunn og grunn den franske administrasjonen, antar jeg."
"Men som jeg kan se, har de fleste land de samme problemene med byråkrati og administrasjon og papirarbeid som er overalt for å irritere oss.Og det er på en måte din sjanse til å skape din egen og ta det ut på hummusen. Så Hell ble en 80-tallsadministrasjon.Fint. Hva tror du det er som trekker folk til spill som Syntopia og Black and White, som du nevnte tidligere, og disse gudelignende spillene der du får den ultimate makten med en viss begrensning?Grusomhet, tror jeg. Innerst inne lengter vi alle etter å kunne gjøre forferdelige ting uten å føle skyld."
"Og denne typen spill gir deg bare mye makt til å gjøre absurde ting og bare føle deg bra med det.Så ja, kanskje det ikke er den rette tingen å si, men jeg tror dere alle er slemme mennesker, og det er vi også.Eric, et siste spørsmål til deg. Når kan folk se mer av Syntopia, og hva kan de se det på?Vi vil fortsette å kommunisere om det i de kommende månedene, men første halvdel av 2026 bør være der vi kommer ut."
"Strålende. Eric, tusen takk for at du tok deg tid. Takk for at du tok deg tid."