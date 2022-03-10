GRTV News - Battlefield 6 ser ut til å ha hatt en enorm lansering

Det sies at spillet allerede har blitt solgt i 6,5 millioner eksemplarer.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag snakker vi litt om om Battlefield av den enkle grunn at en rapport eller jeg antar en analytisk del av informasjon har begynt å gå rundene som antyder den slags salgstall for spillet har allerede raked inn. Husk nå at Battlefield 6 ble lansert den 10. oktober som betyr at fra og med torsdag, da dette ble spilt inn på en torsdag, har det vært ute i seks dager så det har ikke engang fullført sin første hele uke i salg ennå. Og igjen, EA har ikke delt noe av denne informasjonen offisielt, dette kommer fra en rapport fra forskjellige respekterte analytikere, så det er sannsynligvis noe nøyaktig, men det kommer ikke direkte fra EA, men uansett informasjonen som deles er utrolig imponerende, så la oss ta en titt."
"Så ja, Battlefield 6 selger 6,5 millioner eksemplarer ifølge analytikere, hvis det er riktig, er dette virkelig et fantastisk comeback for serien. Så den digitale krigen er i full gang, og til og med selv om den teknisk sett ikke vil starte før årets Call of Duty kommer i noen uker er det ingen tvil om at Battlefield 6 har fått en flott start. I følge analytikere har skytespillet solgt over 6,5 millioner eksemplarer, og det anslås at å ha generert over 350 millioner dollar i inntekter. Så husk imidlertid at disse tallene har ennå ikke blitt bekreftet av EA eller DICE. Graver vi litt dypere er det tegn som peker mot at majoriteten av salget skjer på PC, og at Steam alene skal være stå for nesten 70 % av alt salg. I hvert fall ifølge analyseselskapet Alinea som hevder at denne fantastiske utviklingen er i tråd med hva de har forutsett. Talsperson Rhys Elliott hadde dette å si. Etter mange år med feiltrinn er Battlefield-serien tilbake med en oppriktig talt opprørende kommersiell debut med over 6,5 millioner solgte enheter gjennom sin første dagene på PC og konsoll i henhold til våre estimater. Han fortsatte deretter med å fremheve inntektene og sa at dette tilsvarer mer enn 350 millioner dollar i bruttoinntekter som setter Battlefield 6 i samtale med årets generasjons største lanseringer. Er du en av de mange spillerne som har strømmet til Battlefield 6?Så det er interessant dette. Hvis det stemmer og 6,5 millioner eksemplarer er nøyaktig, er det verdt å si at jeg tror dette er det nest mest solgte spillet i år når det gjelder lansering ukes salg. Jeg tror så langt det eneste spillet som hadde en større lansering enn Battlefield 6 har vært Monster Hunter Wilds tilbake i februar da det solgte 8 millioner eksemplarer eller noe i løpet av tre dager. Men det er også verdt å merke seg om Monster Hunter Wilds er at spillet hadde utrolig dårlige ben. Etter å ha sendt alle disse eksemplarene ved lanseringen har det egentlig ikke solgt veldig godt siden. Det har virkelig bremset opp i månedene som fulgte, til et punkt der vi ikke ser noen salgsoppdateringer om Monster Hunter Wilds for øyeblikket. Sannsynligvis på grunn av det faktum at spillet har sine egne demoner for øyeblikket, og det stopper sannsynligvis nye spillere fra å plukke opp spillet. Battlefield 6 vi må se hvordan det går med beina. 6.5 millioner eksemplarer. Igjen er det vanskelig å vite nøyaktig når denne datoen er hentet fra fordi dette er den 6. dagen den har vært i salg da denne videoen ble spilt inn. Så det kan bare være med tanke på fire dagers salg her. Hvis de skrev rapporten i går."
"for eksempel. Så når vi kommer til den første uken, er det en reell sjanse for at den har solgt mer enn 7 millioner eksemplarer. Men det må vi følge med på. Og så igjen som per det er ben, tror jeg det nå har denne typen nådeperiode for de neste ukene, 2, 3 uker hvor den kan fortsette å selge godt. Det vil deretter ta en dukkert når Call of Duty kommer, og det kommer til å skje bare fordi disse er motstridende titler, ikke sant. Disse er konkurrerende titler, og folk som har spilt Battlefield vil sannsynligvis gå for å spille Call of Duty, for de går alltid videre til det neste nye. Så vi vil ha se hvordan det går til slutt. Men 6,5 millioner eksemplarer er enormt. De sier 350 millioner dollar i inntekter der, og jeg er ikke sikker på om det, jeg tror ikke det betyr å ta med penger som det er tjent etter at man har tatt hensyn til budsjett og hva ikke. Fordi så vidt jeg vet var Battlefield 6 sitt budsjett enormt høyt. Så det blir sannsynligvis i nærheten av å gå i null eller noe sånt for øyeblikket, men vi får se."
"Igjen, men med Battlefield kommer det til å være, dette spillet kommer til å eksistere i en en stund nå. Jeg kan ikke se et nytt Battlefield-spill komme ut de neste 2 kanskje 3 årene. 2's sannsynligvis mer nøyaktig. Så det kommer til å fortsette å selge bra, men 6,5 millioner eksemplarer og det er, vel, sannsynligvis halvparten av åpningsuken, det er veldig sterkt, så vi må følge med for mer på den fronten. Men ja, det er all den tiden jeg har, så takk for at dere ser på og vi ses på neste GRTV News."