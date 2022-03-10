Vil vi se mer motstand mot oppkjøpet av en av spillbransjens største utgivere?
"Hvis du ikke er klar over det, EA blir kjøpt opp, det blir privat fordi det blir kjøpt opp av Saudi-Arabias offentlige investeringsfond, Silver Lake og Affinity Partners. Nå som konsortiet har lagt inn 55 milliarder dollar, noe som gjør det til det største kontantoppkjøpet noensinne av en bedrift, og det har selvfølgelig fått amerikanske lovgivere til å følge med, slik vi forestilte oss at det ville gjøre. Dette er ikke som oppkjøpet av Microsoft og Activision Blizzard, hvor lovgiverne først trodde at Xbox var ute etter å monopolisere sitt eget spillområde gjennom å ha store franchiser som Call of Duty og World of Warcraft knyttet utelukkende til til sine plattformer. I stedet er dette mer en bekymring for nasjonal sikkerhet, ifølge i et brev sendt til USAs finansminister Scott Besant. Dette brevet inneholder blant annet underskrifter fra lovgivere som Elizabeth Warren og Richard Blumenthal, som har dyptgripende bekymring for den pågående avtalen. Vi oppfordrer deg og komiteen til å granske denne avtalen nøye."
"utenlandsk privatisering av et stort amerikansk teknologi- og underholdningsselskap.I brevet står det at den foreslåtte transaksjonen innebærer en rekke betydelige muligheter for utenlandsk innflytelse og nasjonale sikkerhetsrisikoer, først og fremst PIFs omdømme som en strategisk arm av det saudiske regjeringen. Saudi-Arabias ønske om å kjøpe seg innflytelse gjennom oppkjøp av EA er tydelig på transaksjonens ansikt utad. Investorene foreslår å betale mer enn 10 milliarder kroner over EAs handelsverdi for et selskap hvis aksjer har stagnert i et halvt tiår i en periode med uforutsigbar og volatil bransje. Å si at EAs aksjer har stagnert, er vel på en måte rettferdig."
"si, men med nylige suksesser som Battlefield 6 og EAs fortsatte salg av EA Sports FC26 og slike ting, kan du forestille deg hvorfor PIF og hvorfor folk som har gått inn for å kjøpe EA ville anser det som kanskje litt mer verdifullt enn hva aksjemarkedet ville ha notert det som og som Vel, mange av disse transaksjonene går sjelden for eksakte tall for hva selskapet er notert for. Men hvis vi ser på dette fra et rent spillperspektiv, ville jeg ikke forvente at dette helt forhindre at avtalen blir gjennomført, det virker som om mange ting allerede har kommet på plass."
"Jeg kan også tenke meg at siden denne avtalen ikke er på langt nær så dyr som Activision Blizzard selv om det er massivt massivt dyrt når det gjelder bare pengene som går inn i det, er det en gigantisk avtale, men det er ikke en som nødvendigvis påvirker hele spillindustrien så det kommer ikke nødvendigvis til å bli motstand fra konkurrentene. Jeg kunne ikke tenke meg å si for eksempel Ubisoft eller andre selskaper ville bli involvert i dette, andre store spillselskaper andre store spillutgivere ville sagt at hvis SAD plutselig skal monopolisere bransjen, så Jeg tror ikke det vil skje, rett og slett fordi dette handler mer om et amerikansk selskap som går til privatiseres av et konsortium som involverer det saudiarabiske offentlige investeringsfondet. Tror hva du vil om det, men det er klart at det ikke kommer til å bli så enkelt som bare å skrive under på stiplede linjen, i hvert fall ikke før disse brevene har blitt vurdert og gjennomgått. Vi vil holde dere oppdatert hvis noe endrer seg vesentlig, og så kan du sjekke ut Game Reactor for hele historien også om dette EA-oppkjøpet som det har gått gjennom, og hvordan det kan påvirke spillene du spiller, men ja, ellers la meg få vite hva du synes om disse amerikanske lovgiverne og deres brev, om du tror det kommer til å stoppe EA-oppkjøpet for en liten stund, eller om du tror det bare er kommer til å bli ignorert med en gang, og jeg vil se deg i morgen for flere GRTV-nyheter, ha det."