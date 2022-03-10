GRTV News - Offisielle data bekrefter at Battlefield 6 solgte syv millioner eksemplarer på tre dager

Det har vært en rekordstor lansering for serien.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi bygge videre på det vi snakket om i går, fordi i går snakket vi om Battlefield 6 og vi snakket om en rapport som gikk rundene med hensyn til antall eksemplarer som Battlefield 6 hadde solgt."
"Og rapporten sa at 6,5 millioner enheter hadde blitt solgt så langt.Og da vi snakket om det, nevnte jeg at vi faktisk ikke hadde en tidsramme, eller rapporten nevnte aldri en tidsramme i antall kopier, eller hvordan mange dager de så på salgsdataene for det."
"Og de nevnte heller aldri, du vet, hvilken dag de sluttet å ta dataene fra, noe som betyr en hel uke hadde gått, var det en veldig stor sjanse for at de ikke hadde 7 millioner eksemplarer hadde blitt solgt eller mer.Det viser seg at vi på en måte undervurderte det litt, fordi dataene som var som ble delt i rapporten, og estimatene var tydeligvis hentet fra veldig tidlig i Battlefields utvikling."
"lansering, fordi nå har EA kommet ut og gitt offisiell informasjon, og jeg tror det er høyere enn noen kunne ha forventet.Så la oss ta en titt.Så ja, Battlefield 6 selger over 7 millioner eksemplarer på tre dager, en rekordstor lansering for serien og en monumental suksess for teamet."
"Så i går hørte vi noen rykter om at Battlefield 6 solgte mer enn 6 millioner eksemplarer, noe som EA nå ikke bare bekrefter, men har mer å dele.I en pressemelding avslører selskapet at svimlende 7 millioner eksemplarer av spillet har blitt solgt i løpet av de tre første dagene, en ny rekord for franchisen, og ifølge deres data har totalt 172 millioner kamper blitt spilt i løpet av disse dagene, i tillegg til og over 15 millioner timer med spilling har blitt strømmet."
"Og en hjertelig melding til fansen, hadde den daglige lederen for Battlefield følgende å si.Først og fremst vil vi takke spillerne våre.Battlefield 6 ble bygget sammen med fansen vår.Fra det opprinnelige konseptet til implementeringen av Battlefield Labs og inn i den rekordstore åpne betaversjonen har vi vært besatt av tilbakemeldinger fra spillerne."
"Sammen med spillerne våre har vi hatt et mål om å lage det beste Battlefield noensinne, og dette er bare begynnelsen.Vår første sesong med nytt innhold er bare 12 dager unna, men det finnes selvsagt utfordringer foran oss som laget trenger for å opprettholde spillernes interesse, og spesielt den kommende ukene når de skal stå ansikt til ansikt med årets Call of Duty."
"Spiller du Battlefield 6?Som et referansepunkt ser vi vanligvis ikke salgsinformasjon fra mange av de av årlige titaner som EA Sports FC, men fra dataene vi har, ser det ut som Battlefield 6 er så langt årets nest mest solgte spill."
"Misforstå meg rett, Mario Kart World solgte veldig bra, og det er sannsynligvis fortsatt å selge utrolig bra, men hvis vi snakker over en lanseringsperiode, over de tre første dagene, tror jeg at hvis jeg har rett når jeg sier at det bare har vært ett spill som har slått Battlefield 6 så langt i år, og det var Monster Hunter Wilds, som solgte, når jeg ser tilbake, tror jeg det var åtte millioner enheter i løpet av de første tre dagene."
"Men igjen, som vi snakket om i går, falt Monster Hunter Wilds utfor en klippe.Når spillet ble lansert, falt interessen betydelig med salget, og det klarte ikke å fortsette å ta med seg den store interessen videre.Battlefield 6 har nå også den utfordringen foran seg."
"Igjen, vi kjenner bare de tre første dagene.Vi er nå på den sjuende dagen av oppskytingen.Er det urimelig å si at den har solgt en million til, kanskje to millioner eksemplarer.i løpet av de fire dagene som har fulgt?Potensielt mer."
"Jeg vil si absolutt ja.Så jeg tror vi går inn i en ny helg nå også.Så det ville ikke overraske meg om vi i løpet av noen dager, eller kanskje til og med noen få timer, hvis EA kommer ut og sier at Battlefield nå har nådd 10 millioner solgte eksemplarer, eller noe sånt."
"Det ville ikke overraske meg, for når de gjør dette, når de sier at det ble solgt syv millioner eksemplarer i løpet av de første tre dagene, må du gå og si, OK, hva med de fire dagene som har gått siden disse tre dagene?Så det er fascinerende."
"Men ja, de har noen utfordringer foran seg nå, for, ja, Call of Duty kommer ut om to uker eller noe sånt, tre uker.Men det er også Arc Raiders som kommer ut, og Arc Raiders er et spesielt interessant prosjekt fordi det er laget av et studio som heter Embark, som er bygget av DICE-veteraner."
"Så jeg sier ikke at det kommer til å bli konkurranse der, vel, det kommer til å bli konkurranse, men det er ikke, du vet, de har ikke gjort det for å være slemme eller noe sånt, men folk som er kjent med Arc Raiders og utviklingsteamet bak det, ser sannsynligvis på det og tenker at det kanskje er litt av en naturlig progresjon å gå fra Battlefield 6 til Arc Raiders."
"Så vi får se.Jeg tror spillet vil fortsette å selge godt.Jeg tror ikke det noen gang vil nå EAs astronomiske forventninger som ble rapportert for en stund tilbake hvor de ville ha 100 millioner spillere eller noe sånt."
"Jeg tror ikke det noen gang vil nå det, men jeg tror også at det alltid har vært et latterlig mål.Men ja, syv millioner eksemplarer i løpet av de første tre dagene er fantastisk, og det med rette, synes jeg, all suksessen dette spillet har hatt er fortjent.Så gratulerer til DICE, Ripple Effect, Criterion og Motive, som utgjør Battlefield Studios."
"Men ja, det er all tiden jeg har.Jeg er tilbake på mandag med neste GOTV-nyhet, så jeg håper dere nyter resten av fredagen og G-helgen, så ses vi på den andre siden."