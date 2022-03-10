Tid er dyrebar - Kromlech Gamescom 2025 Intervju med Perun Creative

Vi tok en prat med UI, UX og level designer Milan Hrycjuk for å lære mer om det kommende action-RPG-et, som inneholder viktige beslutnings- og tidsmekanikker.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor. Jeg er her sammen med Milan fra Perun Creative for å snakke litt om Kromlech. Nå er dette en veldig spesiell avtale som vi har gjort her, fordi det er første gang du viser frem spillet for hele verden, så fortell meg litt om det. Er du spent på å endelig kunne vise Kromlech til en større verden? Ja, det har vi faktisk, vi har sluppet gameplay-traileren så dette er ikke første gang, men ja, det er første gang vi faktisk viser det faktiske gameplayet på Gamescom, så ja, og jeg er ganske spent. Egentlig tror jeg reaksjonene er ganske gode, så ja, det er kult. Følg med videre. Så fortell meg litt om Kromlech og inspirasjonen bak spillet, du vet, hvorfor ønsket du å lage dette ganske uvanlige slags gritty og actionfylt slags, jeg vil ikke si fantasy, men det er fantastiske elementer ikke sant? Ja, det er fantastiske elementer. Faktisk er hovedgrunnen til å lage denne typen var fordi vi savnet denne typen spill på markedet, og vi ønsket å lage et spill med som vi alltid har ønsket å spille, så dette er som et spesielt spill for oss, vi lager det for oss og for de andre fordi vi savner denne typen spill og for eksempel den enorme innflytelsen var den gotiske, som alle de gotiske seriene, spesielt den første og den andre delen og vi ønsker også å gjøre ære på de gamle sverd og trolldom-sjangrene, så Conan the barbaren i en keltisk verden og ja, det siste men ikke minst var temaet om de keltiske røttene her i Mellom-Europa fordi jeg tror ikke mange mennesker vet om disse røttene, spesielt i mellomeuropa har vi keltiske røtter. Jeg ønsker å utdanne folk på en eller annen måte om at dette er en del av en sterk og viktig del av historien her. Så det er ganske mange interessante elementer ved dette spillet, inkludert dagsystemet og hvordan det spiller inn i det så hva kan spillerne forvente av dette? Ja, faktisk, så dagene er at du kan bruke så mye tid som du vil på én dag, men det er noen systemer som vi jobber med forteller deg at du er utslitt, du må hvile, du må gå til en annen dag, og også hvis du dør tiden går til en annen dag, så du ønsker å gå til en annen dag, men i den tiden du ønsker at du du har bestemt deg for at jeg vil gå til en annen dag, så det å dø er den eneste straffen for å dø er at tiden går fremover, ikke når du ønsker det. Og Cromlech er et spill alt om konsekvenser, om å ta avgjørelser som kanskje vil ha en større innvirkning på verden. Ja, det eneste jeg gjerne vil nevne, er krisesystemet som vi er i ferd med å veldig stolte av, fordi krisesystemet er en slags verdensbegivenhet som gir deg historien og fortellingen til spillet, og det bringer også en pose med oppdrag, så det er noe som ok, denne dagen skjer dette med verden, og du må reagere på det, eller du kan ignorere det, men hvis du ignorerer det vil konsekvensene bli enorme det vil bli ord arr noe hva vil skje med verden disse truslene begynner å bli reelle og det det gjør verden til at spillet ditt verden nesten umulig å spille fordi du kan miste alt du kan miste navet du kan miste npc-ene historiefortellerne service npc-ene og alt, men hvis du er hardcore nok, kan du spille selv uten det fordi du fortsatt har heltens reise som fører deg til din til din til din interessepunkt. Så åpenbart ja, spillet kommer snart til tidlig tilgang, og du er kommer til å gå gjennom en tidlig tilgangsdel før du kommer til den endelige 1.0, hva kan fans forvente fra lanseringen av tidlig tilgang til spillet? Ok, fra tidlig tilgang kan du forvente deg Jeg vil si 30 % av kartet og noe vi kan kalle første akt, fordi du fortsatt jager noen fraksjonssjefer som jeg kan si, og faktisk vil mange av spillsystemene bli værende, så vi er bare legger til innhold som mer innhold til hele spillet, men i tidlig tilgang kan du oppleve det meste av gameplayet faktisk. Og som et siste spørsmål Milan, så når tidlig tilgang ankomst skjer, hva er en del av Chromleg som du virkelig gleder deg til at fansen skal oppleve selv? Vel, jeg tror det er et kampsystem som vi kaller RTL-systemet, det er vårt egen intervensjon, og jeg vil gjerne si at det ikke er en annen sjel som spillerne forventes å eller forventer ved å se trailerne vi er ikke sjeler som sjeler født vi har vårt eget system og denne kampen er veldig morsom og veldig hyggelig å spille fordi ja, det er komplekst, og du kan se det i trailerne, så... Vel, følg med for mer om spillet igjen, du vet at tidlig tilgang snart kommer opp en eventuell 1.0 og for enhver oppdatering om Chromleg du finner alt på din lokale spillreaktorregion. Takk skal dere ha!"