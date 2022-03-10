Bad Bunnies - Kiyo - Bunny Tyranny Gamescom 2025 Intervju med (PixelRats)

Vi har snakket med programmerer Federico Sauro og spilldesigner og pikselkunstner Isolde Kujiper om det kommende krimplattformspillet som utspiller seg i en dystopisk by styrt av kaniner.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor. I dag er jeg her i en liten, vidunderlig liten alkove dere, det er et fantastisk lite bakteppe, veldig kunstnerisk og fint. Og jeg er her sammen med Federico og Isolde for å snakke litt om et lite indiespill som heter Kiyo. Nå er dette et veldig interessant spill fordi det er, dere to er de eneste utviklerne, ikke sant? Er det riktig? Yeah, so dere lager dette som et slags sideprosjekt også, ikke sant? Dette er noe som du gjør ved siden av din vanlige jobb, stemmer det? Ja, jeg kan egentlig ikke snakke om dagjobben min men jeg pleide å jobbe fulltid med dette prosjektet, og av praktiske grunner byttet vi, men Isolde er fortsatt fulltid. Ja, dette er mitt heltidsprosjekt, ja. Så fortell meg litt om Kiyo og hvorfor du ville lage det, du vet, hva som skilte seg ut for deg at du tenkte at dette er et spill som jeg virkelig ønsker at folk kan se? Vel, det er et spill vi laget helt fra bunnen av for hånd, så Isolde tegnet hver eneste piksel én etter én, og jeg skrev hver eneste kodelinje fra bunnen av. Vi har vår egen motor, og grunnen er at vi kan overraske spilleren også med noen teknologiske triks, og vi ønsket å modernisere pikselkunsten litt. Så pikselkunsten vår er dynamisk skyggelagt og opplyst, og vi har dynamiske skygger som er strålesporet og vil påvirke spillingen. Ja, og utseendet er påvirket av kunststilen min. Jeg elsker Japan, jeg elsker dyr, så jeg tenkte jeg skulle kombinere dem og skape Kiyo. Så fortell meg litt om selve ideen bak spillet også, for det er et ganske interessant oppsett du har her, der det er en dyreverden styrt av kaniner Det høres også slik ut. Så fortell meg litt om kaninene og hva som skjer her og hvorfor, du vet, hva spilleren gjør i denne verdenen? Så spilleren vil spille som seg selv. De tar bare kontroll over kroppen til Kiyo, som er en liten tigerkatt."
"skapning som lever i denne verdenen, og han blir undertrykt av kaninene. Kaninene ble veldig mektige og kapitalistiske og rare, og alle er slaver av kaninene, og målet ditt er å finne ut hvorfor de gjør dette, hvordan, og så finne en måte å stoppe dem på. Og det er litt satirisk også, for når alt kommer til alt oppfører disse kaninene seg litt som den verste siden av menneskeheten og historien utvikler seg og guider spilleren gjennom en rekke sprø steder i byen, og de er alle forskjellige fra hverandre. Måten de ser ut på, måten de spiller på, vi har mange mekanikk. Det er fortsatt et sideskrollende spill, men vi har hopping, ninjarep, svinging, kanindrap, stinke rundt, poledance, til og med stripping. Kattespetting. Kattespetting, ja."
"Den var god. Så du har en kombinasjon av forskjellige ting på gang. Som du sier, du vet, det er kamp, det er action, det er plattformspill, det er gåter. Fortell meg litt om ideen da. Det er vel en slags 4D-idé, ikke sant? Ideen om at spilleren eksisterer i en fjerde dimensjon og bryter seg inn i spillet. Hva fikk deg til å ville gå den veien? Tanken er å skape en direkte kontakt med spilleren. Vi tror det er lettere å overraske dem, holde dem litt på tå hev og også være mer direkte, som å skape denne rapport. Også fordi vi har tre spillbare karakterer, ikke bare tigeren Kyo, men også Zoe, reven, og Rocky, vaskebjørnen. De oppfører seg alle litt forskjellig, og på slutten av spillet, etter den første gjennomspillingen, vil du kunne gå tilbake og spille et hvilket som helst nivå på nytt med en annen karakter, og potensielt slå tiden din eller drepe alle fiendene i nivået mer eller gjøre det med perfekt stealth-score. Fortell meg litt om kunsten retning, for det er åpenbart vakker pikselgrafikk som du bruker i dette spillet. Når du lager et spill som dette med denne pikselgrafikken, hva gjør du og hvordan gjør du det slik at det skiller seg ut og føles annerledes sammenlignet med de andre piksel-spill der ute? Jeg var ny innen pikselkunst da jeg begynte med dette, og i begynnelsen så jeg på annen pikselkunst, men så innså jeg at hvis jeg gjør det som andre pikselkunstnere, ser det som deres kunst. Så da begynte jeg å se på bilder fra Tokyo, for eksempel, og bare tegnet bildene i pikselkunststil, og så skapte jeg min egen stil, og det var slik det ble utviklet seg. Og for dyrene brukte jeg mye tid på å lage ansiktene og alt mulig annet."
"uten noe eksempel, og det har utviklet seg slik. Og jeg liker virkelig neonlys og fargerikhet, og jeg prøver å legge det inn i spillet også, fordi jeg liker å imponere spilleren med fine farger, og jeg vil hele tiden forbløffe dem med fine scener fordi estetikk er veldig viktig for meg, og det er mitt største bidrag til spillet, tror jeg. Og fortell meg litt om ideen med å ha et slags nesten cyberpunk-oppsett, ikke sant? Det er ganske dystopisk på en måte med måten det hele er satt opp på. Hvordan spilte det inn i kunsten retningen du valgte? Sannsynligvis fordi jeg liker Asia. Japan er allerede litt dystopisk, og så har jeg elsker satire. Jeg elsker mørk humor, og ja, den kombinasjonen gjorde den ganske morsom, og det er annonser om bowtail, som om kaninene forstørrer halene sine. Det er et slags speil for folk fordi det ser litt latterlig ut i spillet, men vi gjør dette, og vi ruller også våre telefonene våre hele dagen lang. Kaninene gjør det også, og det er som et lekent speil for folk men ja, det er bare lett. Så ja, jeg vil bare få folk til å le. Det opprinnelige konseptet var faktisk helt annerledes. Det var ment å være mer i en middelaldrende stil med mørke fangehull, mursteinsbygninger og slott og mørke og ildlys. Det var det jeg tenkte på. Så kom hun om bord og sa: "Nei, la oss ha neonlys, men det er ikke kompatibel. Så til slutt ble det en moderne asiatisk megaby, men du har fortsatt din bue og skyte ildpiler. Ja, jeg ville virkelig skape en asiatisk verden. Det var min største lidenskap."
"men så har vi også et nivå som foregår i et fengsel, og det er helt hans stil, som et slott, skygger, ild, og i det nivået spiller du som vaskebjørnen Rocky, og Rocky kan bli usynlig. Så det er en veldig annerledes stemning, og jeg tror kanskje det neste spillet vil gjøre det mer Jeg ville gjøre det i hans stil, men fordi jeg var ny i faget, måtte jeg lære, og jeg ville gjøre det på min måte."
"Ja. Greit, så du jobber fortsatt med spillet akkurat nå. Hva slags tidslinje har du?for når du ønsker å få det ut? I begynnelsen av neste år, men det finnes en demo på Steam akkurat nå, som alle kan prøve, og vi kommer også til å gi den ut på Nintendo Switch. Og som en siste spørsmål, spillet lanseres neste år, tidlig neste år, hva som helst. Hva er én ting når spillet lanseres, som du virkelig gleder deg til at fansen skal få oppleve selv?Personlig er det aller første som skjer når du klikker på play, fordi det er en overraskelse og jeg synes det er veldig bra å introdusere personen til denne verdenen som er som å bryte første verden, nesten bryte skjermen din. For meg tror jeg det er humoren. Det er mange påskeegg over hele spillet og allsidigheten. Hvert nivå er annerledes, og du vil ikke ikke engang kjede seg, tror jeg. Ja, det tror jeg. Vel, det er en liten smakebit av det som kommer i Kyo. Igjen, Vi får se hele utgivelsen en gang neste år, så følg med på det, men hvis du ellers vil ha en smakebit av spillet kan du hoppe på demoen, sjekke det ut og se hva du synes om det selv."
