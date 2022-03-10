Et nytt syn på taktiske skytespill - Cinder City Intervju med Jaehyun Bae

På Gamescom fikk vi en prat med NCSofts Jaehyun Bae om det kommende skytespillet Cinder City.
"Og vi er live. Hei, jeg heter Alex. Jeg er her med Gamereactor. Vi er her på Gamescom. Jeg snakker om Cinder City i dag, et veldig, veldig spennende nytt skytespill fordi jeg nettopp har sett, Jeg har nettopp sett presentasjonen av det, jeg har sett på gameplayet, og det virker virkelig som noe som er helt unikt. Kan du komme opp, kan du snakke litt med meg om hvordan du kom opp med konseptene og ideene bak Cinder City, og hva som fikk deg til å gå for det akkurat nå? Var dette tiden for å gå inn i skytespill med noe, skytespillsjangeren med noe ganske unikt? Cinder City er basert på min idé og min ambisjon for PvE-skytespill. Jeg er en stor fan av PvE-skytespill selv. Jeg har drømt om å bygge et spill der en enorm mengde spillere skyter i det samme store feltet mot en enorm mengde fiender. Og jeg valgte byen fordi den har mange elementer som passer for skytespill."
"Det er bygninger, svevere, mange små og store elementer i den og høyder også. Så det er bakgrunnen for hvorfor vi valgte byen. Vi kombinerte også de ulike elementene for å gi den sci-fi og konseptet med en ruinby med noe ødelagt og kollapset. Alle disse ideene kombinert fører til Cinder City i dag. Det er mange konsepter i Cinder City, noe som føles ganske tydelig fra første stund. Det er nesten zombielignende monstrøsiteter, det er mechs, det er futuristiske våpen, det er helikoptre og kjøretøy og ting sånne ting. Hvordan, antar jeg, hindrer du en spiller fra å bli overveldet når de først tar steget inn i et spill som Cinder City? Hvis du bare ser et lite klipp av en trailer, kan det ha en kombinasjon av en lang rekke ting. Men når spillerne faktisk får spille, vil de oppleve dem steg for steg. Så først og fremst vil du bare gå rundt i verden og skyte med våpen, og du blir vant til miljøet. For det andre vil du gå inn i et enda større område, og for at du skal ha bevegelsesfrihet, vil du bli introdusert for kjøretøy, helikoptre og biler. Og så går du inn i det lukkede miljøet inne i bygninger, under jorden, i undergrunnsbanene hvor du vil møte skapningene. Så det blir en gradvis utvidelse av opplevelsen i stedet for at alt av dem kommer mot deg på én gang. Men samtidig føler jeg også at det å bli overveldet ikke er nødvendigvis en dårlig opplevelse. Så, ja. Og når det gjelder typer fiender, begynte vi i utgangspunktet med bare noen få typer fiender. Men etter hvert som vi prøver å variere opplevelsen og stedene, utviklet vi mange forskjellige fraksjoner. Så vi begynte med bare et lite antall typer supersoldater som vi kjemper mot. Men etter hvert som vi ble for vant til dem, følte vi at vi trengte flere varianter. Så vi fikk noen svakere, men større tall, gjengen medlemmene som du møter i demoen som du kan spille på Gamescom. Og for det tredje introduserte vi skapninger som er mer dødelige, og som er langsomme, men dødelige. Og de vil være for nærkamp i lukkede miljøer som innendørs. Og det er også tilfører et element av skrekk, noe som også gir et annet krydder. Så det er slik alle fiendetyper har utvidet seg i spillet vårt. Jeg liker poenget med den gradvise historien som du snakket om, for jeg tror at det i presentasjonen også ble sagt at flerspiller og enspiller kommer til å spille inn i den samme historien her."
"Hvordan fungerer det med tanke på, er det mer som en parallell progresjon hvor vi vil se en flerspillerhistorie og en enspillerhistorie som foregår i samme verden? Eller kommer de til å konvergere til ett punkt? Ja, historiene i enspiller- og flerspillerdelen vil til slutt smelte sammen til én og samme konklusjon. Så i demoen startet det som en mindre tutorial, men etter hvert som den har utvidet seg, har den nå blitt til en kampanjemodus der du får oppleve individuelle historiene til hver enkelt helt i spillet vårt. Men de er ikke hovedhistorien i spillet, men det gir biter av informasjon som hjelper deg med å forstå spillets verdensoppbygging. Og til syvende og sist, vil du oppleve en episk historie i en åpen verden. Og med alle disse historiene kombinert, vil det føre til den samme historien som gjennomsyrer hele spillet. Fra et designmessig synspunkt, er det vanskelig å balansere det i den forstand at noen spillere liker å spille flerspillerspill mer, noen spillere liker å spille enspiller-spill mer? Hvordan gjør du det spennende for begge?typer spillere? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er også en av de utfordringene vi står overfor. Men vi tenker at vi nok bør ta en mer tradisjonell tilnærming der flerspillerdelen i den åpne verdenen vil ha samme vanskelighetsgrad for alle spillerne, mens for enkeltspillerne vil de ha kampanjemodus eller noe, og der kan være noe annet som instance dungeon-modus der du må matche, du kan matche med en visst antall spillere for å spille sammen. For det kan du justere vanskelighetsgraden til noen grad, osv. På den måten kan vi til en viss grad tilfredsstille begge segmentene, flerspiller og enkeltspiller."
"spiller. I enkeltspillersegmentet, spesielt, hvor mye er, hvor definert er protagonisten din og hvor åpne er de for spillerens avgjørelser? For i flerspillerdelen kan jeg tenke meg at spilleren tar alle avgjørelsene, men hvor mye kontroll har de over enspillerhistorien?Så når det gjelder valgfriheten i et singleplayer-spill, vil det uunngåelig være lineært, de vil følge de definerte historiene, og det vil være ganske lukket, som demoen du får å spille i dag, mens i den åpne verdenen vil spillerne følge den episke historien."
"Men bortsett fra det, vil det være mange sideoppdrag, mindre historier og andre grener, de er ikke lineære i det hele tatt, du kan alltid velge hva du vil gjøre og hvordan du vil nærme deg og hvordan du vil legge en strategi. Så i den åpne verdenen får du en høy grad av frihet.Jeg har bare et siste spørsmål til deg: Når kan folk forvente å se Cinder City?og hva kan de spille den på?Når det gjelder lanseringsvinduet, tenker vi på andre halvdel av neste år, 2026, og plattformen, vi sikter mot PC og konsoll. For konsollen er det ingen spesifikk plattform bestemt, så alt dette er åpent, men vi tenker på lansering på PC og konsoll."
"Perfekt, tusen takk for at du tok deg tid.Takk skal du ha.Takk skal du ha."