GRTV News - Star Wars: The Rise of Skywalker ser ut til å ha kostet nesten 600 millioner dollar

"I dag skal vi snakke om litt om Star Wars, og veldig spesifikt Episode 9, The Rise of Skywalker, fordi det er alltid denne ideen om at Episode 7 av Star Wars, The Force Awakens, er den dyreste filmen som noensinne er laget, og at det kostet astronomiske summer å lage den, penger som alle andre nå bruker som sammenligningsgrunnlag, hvis en film koster så mye som mye penger som denne, er den sannsynligvis for dyr. Det har bare noensinne vært én annen film som har kommet i nærheten av The Force Awakens, det er Jurassic World Dominion, en annen film som kostet mye penger å lage, og den leverte ikke noe eksepsjonelt sluttprodukt, og det viser seg at det finnes en tredje film som befinner seg i det samme øvre sjiktet av The Force Awakens, og det er en annen Star Wars-film, det er The Rise of Skywalker. Den kostet en enorm sum penger å lage, og igjen er dette typisk når de snakker om om kostnadene ved å lage film, snakker de bare om produksjonskostnadene, de er ikke snakker ikke om de ekstra markedsføringskostnadene som påløper, og la oss bare si det er mye penger, så la oss dykke ned i det."
"The Rise of Skywalker kostet angivelig Disney 593 millioner dollar, noe som gjør den galakseomspennende historien den tredje dyreste filmen som noensinne er laget. I følge en ny rapport fra Forbes, er det siste kapittelet av Skywalker-sagaen har kostet Disney langt mer enn det som opprinnelig var planlagt, et svimlende 593 millioner dollar. Dette gjør den til den tredje dyreste filmen noensinne, etter The Force Awakens og Jurassic World Dominion. Tidligere rapporter antydet en totalkostnad på rundt $415 millioner dollar, betydelig mindre, men fortsatt veldig, veldig dyrt. Disney avslørte på mandag at den totale kostnaden for Star Wars The Rise of Skywalker fra 2019 kom på 593,7 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 450,2 millioner pund, noe som gjør den til den tredje dyreste filmen i historien. Årsaken til den skyhøye prislappen er en svært trøblete produksjon, med Abrams endelig kommer til unnsetning og prøver å sette sammen historien etter at Colin Trevorrow forlot prosjektet på grunn av kreative uenigheter. Likte du The Rise of Skywalker?Jeg skal bare raskt hente frem denne Forbes-artikkelen her, og det er de to første avsnittene som dere må være oppmerksomme på. Så kostnaden var 450,2 millioner pund, og kostnaden for produksjonsselskapet økte med 8 millioner pund i fjor, noe som igjen gjør at det er innenfor veldig, veldig nær kostnaden for den dyreste filmen som noensinne er laget, som er The Force Awakens, som kostet 452 millioner pund. Og igjen, den eneste andre som er der inne er Jurassic World Dominion, som kostet 453,6 millioner pund. Så det ser ut til at Jurassic World Dominion nylig nettopp har slått The Force Awakens og blitt den dyreste filmen gjennom tidene også."
"Så her har vi tre filmer som til sammen kostet 1,35 milliarder dollar å lage, de tre filmene.Filmer er dyre, og man ser vanligvis de som er dyrest å produsere.lage, er de som er mest avhengige av CG og dataeffekter. Star Wars har mange av dem, selvfølgelig, og Jurassic har også en god del. Likevel, enhver film som koster så mye penger å lage, bør nok lages, for igjen, med filmer er det alltid denne ideen om at uansett hvor mye penger det koster å lage filmen, så er produksjonen produksjonskostnadene, så er totalkostnaden rundt det dobbelte, fordi markedsføringsavgiftene vanligvis er Du kan vanligvis doble det for å markedsføre filmen også. Så du ser på en film som har kostet i underkant av 900 millioner pund å lage, ikke sant, som i dollar er omtrent 1,1 milliarder dollar eller noe sånt, noe som betyr at det må være en milliard dollar tjene en milliard dollar med en gang, eller over en milliard dollar med en gang for å virkelig gå i null. Siden det er en Star Wars-film, er det flere elementer i den, og den har lang levetid, ikke sant? Folk vil se Star Wars i mange år fremover."
"så den kommer til å fortsette å håve inn penger til Disney, eller eldre inntekter. Men likevel, filmer burde ikke koste så mye penger å lage, fordi det gjør det utrolig vanskelig for dem å tjene inn igjen penger på billettinntektene. Det er en enorm oppoverbakke klatring, og noen av de beste filmene du ser i disse dager er også de som koster mindre, fordi de, du vet, en liten sum penger betyr at det er mer kreativ kontroll til regissøren, fordi det er færre ledere som overvåker det, fordi det er så mye penger pumpes inn i det, så forskjellige ting. Men jeg vet ikke om vi kommer til å se en film som kommer i nærheten av produksjonskostnadene til disse tre Titans med det første, for den enkle grunn at kinoene ikke genererer like mye penger som før. Så å bruke 450 millioner pund på en film er nesten en dødsdom på mange måter. Så vi får se, men viktigste å merke seg er at The Rise of Skywalker nå er den tredje dyreste filmen av alle tiden. Den er utrolig nær ved å være den dyreste filmen gjennom tidene, den er omtrent £3 millioner pund fra å være tidenes dyreste film, noe som betyr at, du vet, hvis noen ekstra kostnader blir funnet et sted, kan den bli den dyreste filmen gjennom tidene."
"Men ja, vi får følge med og se hva det blir til."