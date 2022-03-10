Å løse mysterier som en ubrukelig detektiv - No Stone Unturned Intervju med Gareth Owens på Gamescom 2025

Kan en udugelig ekorndetektiv finne ut hvorfor høna krysset veien? Det er opp til oss å avgjøre når No Stone Unturned kommer vår vei. Vi tok en prat med skaperen Gareth Owens på årets Gamescom.
"Hei alle sammen, jeg heter Alex, jeg er her på Gamescom, og jeg har nettopp sjekket ut No Stone Unturned, Jeg er her med Gareth. Gareth, du er en av de mest interessante menneskene jeg har snakket med på Gamescom.Gamescom så langt, jeg håper du ikke har noe imot det. Det er det første noen har sagt til meg mens jeg har vært her, takk. Fordi vi begynte å snakke, og vi snakket om detektivarbeid og Jeg vil be deg om å gjøre en liten heispresentasjon av spillet hvis du kan, kanskje for folk som kanskje ikke allerede er klar over, men så vil jeg egentlig bare grave meg ned i alle dine erfaring med detektivmysterier og mordmysterier og sånne ting."
"Ja, så spillet er No Stone Unturned, det er en komedie mordmysterium som spør hvorfor gikk høna over veien, men det spør det på en mer seriøs måte enn de fleste spør det og ved å følge hovedspørsmålet om hvorfor kyllingen krysset veien, vil du gå over fem andre tilfeller som på en måte går inn i de mindre, mer mørke livene til dyrene som lever inne i denne pittoreske britiske landsbyen. Og ja, det er spillet, det er massivt fullt av mange forskjellige mini spill, så du hele tiden, mens du følger historien, vil du ikke vite hva som kommer neste gang når det gjelder hva du kommer til å bli utfordret på, men det er ikke et puslespill, du trenger ikke å være intelligent eller vite den riktige måten å gjøre det på, det er et spill som kan spilles av hvem som helst, selv om det er deres første spill, og med det er hvert minispill veldig enkelt å lære uten noen instruksjon. Jeg gir ikke opplæring, jeg gjør det bare veldig enkelt, og så fanger jeg deg opp hvis du mislykkes slik at du kan komme tilbake og prøve igjen og slike ting. Så det er mer som en naturlig holistisk prosess av å følge historien enn det er noe annet. Men når det gjelder poenget ditt om min erfaring, jeg kommer fra mordmysterier er i blodet mitt, du vet, jeg har gjort det i lang tid lenge, jeg begynte da jeg var 12 år gammel, så jeg løy om alderen min bare for å komme på Facebook, og jeg var hvorfor ikke legge til ett år til, hvorfor ikke legge til 20, ja 23 år, og det hjalp definitivt meg med å få jobb. Så jeg var i stand til å begynne å skrive mordmysterier, og det var mest fordi du vet, jeg elsket det på forhånd, foreldrene mine var begge politietterforskere, de fortalte meg at deres historier da jeg vokste opp, de hadde Columbo og Jonathan Creek på TV, jeg så hele tiden på mord mysterier, elsket det og tenkte at det er dette jeg må gjøre en dag, og nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg har jobbet i escape room, jeg har jobbet med film og TV, jeg har jobbet med bøker, jeg har sannsynligvis gjort over 200 historier i løpet av karrieren min, og jeg ønsket å lage min egen historie og starte min reise og alle som kjenner meg godt, vet at mitt livsmål er å bli som Agatha Christie. Hun var fantastisk og gjorde en flott jobb i denne sjangeren, men verden har gått videre fra hennes perspektiv på livet og det er på tide med et moderne syn på kjærligheten til håndverket, for det er på så mange måter en del av min identitet, men også en del av Storbritannias nasjonale identitet, som om vi globalt er kjent for mord på grunn av Jack the Ripper, Agatha, Arthur Conan Doyle før det. Alle de tingene som vi gjorde i en tid som vi sannsynligvis ikke burde snakke om, du vet, mange kolonimord."
"Jeg aner ikke hva du snakker om. Nei, ja, så det er på mange måter det neste evolusjonære skrittet å gå inn i spill fordi vi har gjort bøker, vi har sett film og TV som virkelig gjør mordmysterier men det som alltid var frakoblende var at man aldri fant ut av det.Du fikk aldri gjort noe som ga mening. Det var bare dette geniet, Sherlock, Poirot, De gikk ut og så på alle bevisene og regnet det ut som et geni."
"og så fortelle deg svaret senere, og jeg tenkte at det ikke var noe gøy med det. Hvorfor ikke ha en karakter som er en komplett idiot, men som likevel kommer til å bli verdens beste detektiv og jeg tror det også gjenspeiler mitt syn på livet. Jeg tror at uansett hvem du er.du er villig til å prøve hardt nok og ikke er villig til å gi opp, kan du i det minste oppnå noe."
"så ja, det er på mange måter det No Stone handler om, og det spillet er. Det er hele tiden og skifter mekanikk parallelt med historien, slik at du aldri vet hvordan du kommer til å bli utfordret, men du vet at det vil komme en eller annen form for mild utfordring snart, og du kan forutse det. Kan du fortelle meg litt om kriminalbetjent Cox som person og hvilke andre karakterer vi vil kunne møte, for som du har sagt før, dette er ikke bare en karakter som er med i spillet, han er også med i en tegneserie, og han kommer til å ha sin egen dukke med Jim Henson Company, noe som er veldig spennende. Snakk med meg om denne detektiven og multimediaen som han er en del av. Ja, jeg er overrasket over hvor raskt han har fanget folks interesse, for jeg trodde han var veldig personlig og veldig nisjepreget i den forstand at jeg tenkte at han er veldig lik meg i i den forstand at han er veldig sikker på at han støter på noe som han sannsynligvis ikke engang forstår hvordan han skal takle det, men ja, han løper inn med hodet først, han elsker spenningen ved å lete og funnet og han vil være den beste detektiven i verden men han aner ikke hvorfor han våkner opp i begynnelsen av spillet med hukommelsestap på samme måte som enhver god klassisk detektiv spillet begynner, men det er veldig mye som åh, jeg lurer på hva som skjer, han finner et detektivskilt og en hatt og han tenker åh, jeg er den beste detektiven i verden, åpenbart må jeg løse dette, og så han går gjennom å være en forferdelig detektiv og en idiot, men han får likevel, og det er han som er denne ideen om ubarmhjertighet og å ville komme seg gjennom, men ja, som du sier, vi begynte med en tegneserie, og det var egentlig der du først fikk se hans stil med å ikke høre på folk og bare kjøre gjennom, og ja, nå er vi heldige nok til å ha et samarbeid på gang med Jim Henson Company og Jeg elsket Muppetene og Dark Crystal og alt annet slikt da jeg vokste opp det er en absolutt "bucket list" ting å jobbe med dem og jeg er så begeistret for det, men ja, vi er kommer til å produsere en webserie som kommer ut med en Detective Cox-dukke som interagerer med det virkelige utviklingsteamet i No Stone Unturned, og han kommer i grunnen bare i veien han har med deg selv ja, jeg blir med, men det blir en tegneserieversjon av meg Jeg er ikke helt sikker på hvilken vei jeg skal ta, men jeg liker Alex Horne fra Taskmaster Jeg liker at han går veien med å gjøre seg selv til en sparkekrakk, så jeg liker den typen følelsen av at jeg kanskje går for det og så bare har Detective Cox som hele tiden banker meg opp eller noe men ja, det er dit vi skal med Henson og jeg er veldig spent på det, de er de er herlige mennesker som så mye som du forventer, men de er herlige mennesker og de elsker det de gjør. Vi har dessverre dårlig tid, kan du fortelle meg når vi skal se mer av No Stone Unturned og hvor folk kan finne ut mer om det? Ja, selvfølgelig, så vi har en ny tegneseriebok, The Terrifying Truth About Magicians, som kommer på Kickstarter tidlig neste år og så vil selve spillet komme rundt midten av neste år, sannsynligvis holder vi fortsatt på å finne ut av det avhengig av ting, og så vil Jim Henson-webshowet vårt komme ut før spillet kommer ut, så det blir en fin liten hype for å se at det faktisk jobbes med det, slik det kommer til å bli ekte arbeid som blir gjort i bakgrunnen av dette som showet, og det vil være kontoret men et faktisk kontor, men det er i hvert fall ideen. Gareth, tusen takk for at du tok deg tid. Takk for at du tok deg tid."