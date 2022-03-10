Å løse mysterier som en ubrukelig detektiv - No Stone Unturned Intervju med Gareth Owens på Gamescom 2025

Kan en udugelig ekorndetektiv finne ut hvorfor høna krysset veien? Det er opp til oss å avgjøre når No Stone Unturned kommer vår vei. Vi tok en prat med skaperen Gareth Owens på årets Gamescom.