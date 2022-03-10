GRTV News - Amazon Web Services er nede globalt: Roblox og Fornite fungerer ikke akkurat nå

Alt er på nett igjen etter en hektisk morgen med AWS.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil, uansett hva du elsker, vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det bredere nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer."
"Uten videre om og men, i dag snakker vi om nyhetene som kom i morges, som var om Amazons webtjenester som i utgangspunktet gikk offline, Fortnite, Roblox, de var alle utilgjengelige tidlig i morges, og jeg sier tidlig i morges, jeg mener faktisk ikke etter midnatt, jeg mener sannsynligvis da du våknet omtrent, hvis du er i Storbritannia eller i Europa rundt 8 eller 9 britisk sommertid."
"Nå er det verdt å si at tjenesten umiddelbart blir gjenopprettet fra kl. 06.00 Pacific standard tid, Amazon har jobbet med å få mange forekomster tilbake på nettet, så ting som digitale betalingssystemer, Amazon web services kommer tilbake, det underliggende problemet har blitt funnet og blir redusert, og så dukker det gradvis opp flere ting igjen, så sannsynligvis ved slutten av dagen i dag, ved slutten av arbeidsdagen i Storbritannia, eller sannsynligvis når amerikanerne er i ferd med å våkne og gjøre seg klare til å gå på jobb, vil vi se at ting er fullstendig gjenopprettet med litt flaks, men ja, skumle greier hvis du så på Amazon web services i morges og ble forbløffet over det faktum at ingenting fungerte, og det er alltid interessant å se på disse tingene, spesielt fra et spillperspektiv, for selv om du kanskje tenker vel, jeg kjøpte ikke noe på Amazon i morges, men hvis du spilte Fortnite eller noe før jobb eller i Storbritannia igjen, eller en sen kveldsøkt hvis du er i Amerika eller du er spiller Roblox eller noe sånt, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene, så det er alltid interessant hvor mye som bare kan forsvinne fra deg veldig, veldig raskt, men som Alberto har fått med seg med oppdateringene her, har vi sett mange Amazon-tjenester påvirket av strømbruddet, inkludert data, inkludert helsevakt, inkludert nettverksbrannmurer, slike ting, appdata, lokasjonstips, alt mulig, det er mye her, Amazon-arbeidsmail, alt det der har blitt fullstendig påvirket, men kommer tilbake nå, så som Alberto skriver, med et par oppdateringer her, sviktet digitale betalingssystemer, men Amazon har funnet årsaken, og tjenestene blir sakte gjenopprettet, og fra og med ca."
"10, 20 minutter siden, jobber de fortsatt med å bli kvitt noen problemer, men mye av det begynner å komme tilbake, og mange brukere rapporterer at tjenestene er online igjen, så det var litt skremmende i morges, men ikke noe å være for bekymret for, det er ikke som når vi har sett tidligere at nettverkene har vært nede i timevis, og at andre ting har blitt påvirket også, men ja, veldig interessant at dette kan skje, det er alltid en verdig påminnelse selv om vi alltid anser nettet for å være fremtiden og nettet for å være sentrum av alt i dag, det faktum at nettet noen ganger fortsatt kan være litt temperamentsfullt, og ikke alltid spiller på lag slik vi ønsker, ble du påvirket av Amazon web tjenester i morges, vil du se etter, jeg vet ikke, spille litt Fortnite senere nå som det er online igjen, eller er det online igjen for deg, la meg få vite alt det og mer, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det."