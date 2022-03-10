Ikke glem masken din - Verho - Curse of Faces Gamescom 2025 Intervju med Kasur Games

Vi har snakket med Unity master Sebastian Solczak fra Kasur Games all for å lære mer om det kommende rollespillet som hyller klassiske low-poly-eventyr.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor. I dag er jeg her sammen med Sebastian for å snakke litt litt om et spill som du jobber med for tiden. Så fortell oss litt om Verho og hvorfor folk burde være begeistret for det. Verho er et Kingsfield-inspirert fangehullsspill basert på spill fra 90-tallet. Hvis du liker retrospill, tror jeg du vil like det. Det er også mørkt fantasy, så jeg synes det er flott. Så hvorfor ville du lage dette spillet da? Når du var konseptet og kom og samlet alle ideene, hva fikk deg til å tenke at dette er noe jeg virkelig vil at folk skal oppleve? Ærlig talt, jeg kom opp med de gamle spillene. Jeg er begynte å spille ett etter ett, og jeg følte at jeg ville like flere av disse spillene. Det var det ikke, så jeg begynte å lage et. Hva mer grunn kan du trenge på slutten av dagen? Så ja, fortell meg litt om historien bak dette spillet. Hva spillerne kan forventes å gjøre når de jobber seg gjennom Verho? Ja, historien handler om ansiktsforbannelsen. Forbannelsen fungerer som Hvis en person ser et annet ansikt, vil begge dø umiddelbart, og hele verden er forbannet."
"På grunn av dette bærer alle beskyttelsesmasker, som er et slags ikon for spillet. Vi som spiller prøver å dra til Yariv, det forbannede landet som forbannelsen kommer fra, og vi prøver å undersøke det, finne ut hvorfor forbannelsen skjedde og om vi kan bryte den. Nå har du flere klasser som spilleren kan velge mellom. Hvordan forventer du at disse vil endre dynamikken i spillet? Ja, så vi har mange forskjellige spillestiler. Vi har ikke klassiske klasser som i Diablo. Det er mer som i Souls-serien når du velger startutstyret ditt, og derfra kan du være en ridder, du kan være en tyv, du kan kjempe med sverd, bue, ljå, øks. Du har også over 50 forskjellige trylleformularer. Noen av dem er som ildkuler, noen av dem er som meteorregn, og noen av dem er ganske morsomme."
"Og fortell meg om fiendens design også, for det er noen virkelig skrudde ting som dere har fått til i dette spillet. Ja, jeg prøver å ha unike fiender, alltid en mørk en og en rar en. Mange ganger lager jeg bare noen former, og så tenker, ok, hvordan kan jeg gjøre det til den mest motbydelige tingen på jorden? Og ja, jeg tror vi har mange av dem, over 100 design totalt i hele spillet. Så jeg tror spillerne vil kunne møte mange rare ting. Det er ikke et enkelt spill, det er ment å være utfordrende, det er ment å presse spillerne til deres grenser. Hvordan ønsker du å forbedre og utvide vanskeligheter det går på? Hva slags utfordringer legger du opp til at spillerne skal må overvinne? Ja, så jeg tror hele kampsystemet handler om bevegelse, og i starten av spillet starter spillet veldig sakte. Fiendene er trege, du må bare bevege deg rundt. Men senere i spillet spillet må du virkelig tenke på omgivelsene dine, du må se etter dekslene, du må hoppe over noen av angrepene. Og det er mye variasjon i angrepene generelt. Og noen gåter underveis, noen ting som spillerne må løse for å komme videre. Hva har du installert der? Ja, det er mange gåter og hemmeligheter, fra skjulte vegger til ting som et puslespill som kan minne folk om Zelda-spillene, som også er en serie jeg liker veldig godt, så jeg ble veldig inspirert av dem når det gjelder gåtene. Nå er spillet ... vel, faktisk, fortell oss litt om når spillet kommer, og så skal vi snakke om demoen. Så spillet vil være utgitt på slutten av året, sannsynligvis i november, men vi har ikke en konkret dato ennå."
"Men det er en demo, ikke sant? Og en ganske lang demo. Ja, demoen er for øyeblikket på Steam. Den tar omtrent fire til fem timer å spille. Den inneholder en av spillets fem akter og jeg synes det er ganske kult, folk liker det så langt. Vi har nesten 100 % positive anmeldelser.Jøss, det er en helt utrolig prosentandel. Kan vi anta at hvis demoen er den første av fem akter, og den er omtrent tre til fire timer eller noe sånt, kan vi forvente at spillet være rundt 20 timer? Jeg vil si mer som 25 til 30, avhengig av hvor lang tid du bruker på å fullføre behov. Det er i hvert fall det vi har testet nå. Så det er mye å sjekke ut for alle som ser frem til Verho. Igjen, du kan sjekke ut demoen for øyeblikket, og når det gjelder den fullstendige lanseringen kommer relativt snart, kanskje en gang i november, men følg med for å høre mer om det. Ellers, for mer om spillet, sørg for å følge med på din lokale spillrepresentanter i regionen. Takk skal dere ha."