GRTV News - Kirby Air Riders får sin andre Nintendo Direct denne uken

60 minutter til av Kirby Air Riders!? Hvor mye mer kan vi se?
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene, det siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GLTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra, for flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, anmeldelser av serier, eksklusivt, intervjuer, verdensnyheter, sport og selvfølgelig så mye mer. Men uten videre, i dag snakker vi om Kirby Air Riders, så jeg vil si at i dag har vært en litt treg nyhetsdag, men så fort som du kjører i Kirby Air Riders, kommer Nintendo med en kunngjøring som sier at denne uken kommer vi til å få vår andre store titt på Kirby Air Riders, det er den 23. oktober klokken 14.00 britisk tid, eller klokken 15.00 hvis du er i Europa, og jeg tror klokken er 10.00 Eastern skråstrek 06.00 Pacific Standard Time, jeg vet ikke, jeg vet at ingen egentlig er amerikaner halvparten av tiden, så vi trenger egentlig ikke å bekymre oss for dem, og ærlig talt de får nok, hei, vi må være oppe sent for Game Awards, må være oppe sent for alle av Kiwi-showene uansett, så hvorfor ikke gjøre litt av noe som kommer fint og i ettermiddagen. Uansett, det blir en 60-minutters sending med ingen ringere enn regissøren Masahiro Sakurai selv, noe som betyr at han forhåpentligvis vil være i stand til å gjøre det til en ganske interessante 60 minutter, for vanligvis varer ikke disse Nintendo-direktene så lenge."
"Det var overraskende å se Kirby Air Riders få 45 minutter tidligere i år, og det kommer til å bli ganske overraskende å se at det får 60 minutter til. Hvor mye mer av dette spillet kan vi se? Tilsynelatende mye, for Nintendo lover at vi vil få flere oppdateringer og enda mer informasjon om det kommende spillet. Vi har allerede fått utgivelsesdatoen, som er den 20. november 2025, som kommer eksklusivt til Nintendo Switch 2. Vi har allerede fått en god titt på gameplayet fra det siste 45 minutter, en titt på karakterene, en titt på måten du kan sykle på, slike ting, så jeg på en måte ikke hva denne 60 minutes kan tilby som kommer til å være mer interessant. Kanskje det kommer til å være en slags demo-annonsering eller noe sånt, jeg vet ikke, men ja, det er en hel time på torsdag denne uken, så gjør deg klar til å se litt Kirby Air Riders, antar jeg."
"Igjen, som jeg sa, Sakurai kommer til å være der, og forrige gang han holdt presentasjonen mye mer interessant enn om det bare hadde vært 15 minutter med noe som høres ut som en datagenerert PR-vennlig stemme som snakker til deg om Kirby Air Riders, men vi må vente og se, for ja, jeg mener, vi har bare et par dager og vi har bare en måned igjen til dette spillet faktisk lanseres, så jeg vet ikke. Kirby Air Riders er ett av to store Nintendo Switch 2-eksklusive spill som kommer ut i år, tror jeg, med Metroid, er det Metroid Prime 4 eller Metroid Prime noe annet? Jeg kan ikke huske det. Jeg er ikke en Metroid-fyr, men jeg vet at det kommer være stort for mange mennesker, og vi har ikke sett noe av det spillet til tross for at det kommer ut i desember, så kanskje når Kirby endelig er ute av veien med dette, håper du, sist uh, direkte, så vil vi kunne få noen Metroid-direkter. Ikke at Kirby Air Riders på noen måte er et spill som folk ikke vil se, men det er absolutt et spill vi allerede har sett ganske mye av."
"av. Donkey Kong Bonanza, for eksempel, fikk en 18 minutters direkte, og det var det. Dette kommer til å ha over 100 minutter med direktefilm hvis du slår de to sammen, men ja, la meg få vite om du vil ser på torsdag, la meg få vite hva du tror vi vil se fra Kirby Air Riders, så skal jeg vi ses i morgen for flere JRTV-nyheter, ha det bra."