GRTV News - Warner Bros. Discovery er offisielt lagt ut for salg

Og allerede har massive bud på selskapet blitt avvist.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke om litt om det som sannsynligvis kommer til å bli et av de største oppkjøpene i underholdningssektoren når det til slutt, forutsatt at det til slutt går gjennom, går gjennom."
"Warner Bros Discovery har bekreftet at de offisielt er til salgs. Det har vært ulike rykter om at Warner Bros har utforsket ideen om å selge mange av sine eiendeler, og nå har de gjort det offisielt. De er åpne for forretninger, og de lytter på tilbud, de lytter til folk som kommer inn og presenterer dem med salgsargumenter for å overta selskapet eller majoriteten av selskapet. Så langt har det allerede vært en bud. Det kommer fra Paramount Skydance, konglomeratet av de to store produksjonsselskapene selskaper, og de kastet 60 milliarder dollar på Warner Bros Discovery, og det var ikke engang hele Warner Bros Discovery faktisk. De ville egentlig ikke engang ha TV nettverkene som Warner Bros Discovery eier, og de la det ned. Så sier Warner at de er verdsatt til mer enn 60 milliarder? Vil de selge til en annen part? Hvem vet?Men uansett, la oss dykke videre. Warner Bros Discovery erkjenner offisielt at det er åpent for oppkjøp, selv om de tidligere i dag avviste et tilbud på 60 milliarder dollar fra Paramount Skydance for den. For noen dager siden ga vi troverdighet til ryktene om et mulig oppkjøp av Warner Bros av et annet selskap i kommunikasjons- eller underholdningssektoren. På tidspunktet hadde selskapet selv ennå ikke bekreftet at det var i ferd med å gjennomføre et fullstendig salg og det ble spekulert i at bare enkelte avdelinger innenfor Warner Bros Discovery var ble solgt. Det viste seg at det ikke stemte. I dag er Warner Bros Discovery Group og alle datterselskapene kunngjorde at de er åpne for et fullstendig oppkjøp av hele forretningsvirksomhet. Dokumentet de har delt med sine aksjonærer, som nå er først nå kommer frem i lyset, men som daterer seg tilbake til begynnelsen av juni, skisserer tilbudet om en tidlig ut bonus til investorene, som kan forlenges etter styrets skjønn. Det ser ut til at den første tilbudene allerede har blitt lagt frem, men så langt har ingen av dem ført frem. Det siste som har blitt avvist, er det fra Paramount Skydance, som hadde tilbudt 60 milliarder dollar for kjøpet ved å betale 24 dollar per aksje. I dag ligger Warner Bros Discovery WBD-aksjen på 20,33 per aksje etter å ha steget 11%."
"mer enn to poeng siden det avviste tilbudet ble kjent. Det er ikke mange konsern som kan få hendene på et slikt oppkjøp, men den som har et multivers i lomma med DC Studios og dets nylig rebootede filmunivers, Barbie, Harry Potter, The Conjuring, et Minecraft film og mange mange flere, og da snakker vi om filmer, for tilbudet inkluderer også nyhetskanaler som NBC og Warner Brothers-spill med NetherRealm Studios, Mortal Kombat Injustice, Avalanche Software, Hogwarts Legacy eller Respawn, Batman, Arkham for å nevne noen. Så hva gjør synes du? Kan du dele noen milliarder for å kjøpe et multivers av underholdning? Så ja, Warner er er på huggestabben. Det blir et veldig dyrt salg, for det er ikke akkurat som produksjonspartiet du kjøper. Det er ikke bare stedet der Warner går rundt og filmer alle de forskjellige prosjektene deres rundt om i verden. Du kjøper denne skatten av IP. Du kjøper alle disse forskjellige selskapene som kan brukes til å gjøre prosjektene dine igjen, som spilldivisjonen, som inkluderer noen virkelig talentfulle team som, hvis de brukes riktig, kan gjøre du vet at du kan tjene noen seriøse penger som de ikke har blitt brukt for øyeblikket i det siste av Warner Brothers, så det er nok bra at de blir solgt. Det store spørsmålet er selvsagt om noen vil komme inn og bruke pengene som Warner Brothers tydeligvis er ute etter, og som tilsynelatende er 60 pluss milliarder dollar for å kjøpe alt som en pakke, eller kommer de til å selge det separat?For hvis de selger det separat vil du se mange andre parter komme inn som du vet det vil være spillselskaper, spillutgivere som kommer inn og prøver å kapre spilldivisjonene mens Microsoft antakelig ikke bryr seg noe særlig om å kjøpe Warners film divisjon. Så kommer det til å bli et stort, overordnet kjøp her som er verdt jeg vet ikke, sannsynligvis mer enn til og med oppkjøpet av Activision Blizzard for noen år siden, eller kommer det til å være splittes opp? Det er det store spørsmålet. Uansett har ingen tilbud blitt akseptert ennå, og med den slags vi snakker om med dette prosjektet eller med dette oppkjøpet, er det når et bud blir akseptert, vil det ta flere år før det går gjennom. Så selv om dere kjenner historien i dag er at Warner Brothers Discovery er til salgs, og at det er på huggestabben de vil fortsette å operere slik vi kjenner dem, sannsynligvis i de neste fem pluss fem år. Så vi må følge med for å få vite mer om dette, men ja, det er en interessant tid å være i filmbransjen, for dette har vært en av de store titanene innen film i så mange år nå, og ting er i ferd med å endre seg betydelig for dem. Men igjen, som vi vet mer om det, skal vi sørge for å holde deg oppdatert, så ja takk for at du ble med meg og vi ses på neste GRTV News i morgen."