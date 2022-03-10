Five Reasons Why You Shouldn't Miss Painkiller (Sponsored)

3D Realms' actiontittel er nå tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og vi utforsker en håndfull grunner til hvorfor dette spillet bør stå øverst på ønskelisten din.
"Det er den skumleste tiden på året, og mange av dere er utvilsomt på jakt etter noe med en mørkere estetikk for å feire begivenheten. I stedet for å føle deg livredd og alene i mer atypisk overlevelsesskrekk i oktober, kan du heller nyte den brølende og kaotiske actionen, i et gotisk landskap bebodd av blodtørstige demoner? Jepp, 3D Realms er satt Painkiller den 21. oktober på PC, PS5 og Xbox Series X og S. Og med det setter vi søkelyset på 5 grunner til at Painkiller er et must-play denne måneden."
"Painkiller er ikke for sarte sjeler, da det utspiller seg i en dyster og forskrudd verden Purgatory, et land bebodd av demoniske vesener. Selv om det kan høres ut som et mareritt er Painkiller et actionspill i ordets rette forstand, ettersom det kombinerer hensynsløs og kraftige våpen og verktøy med en rekke uredde karakterer, som får i oppgave å dypt inn i skjærsilden for å forpurre planene til en ond antagonist. Nemlig den falne engelen Azazel, alt under ledelse av skaperens stemme, erkeengelen Metatron."
"Dette er ikke en skrekkhistorie der heltene våre løper for livet, dette er en historie der du får muligheten til å hugge ned dødelige demoner og ruvende titaner i jakten på for et større gode. Å sprenge seg gjennom horder av demoner er ikke nødvendigvis en lek, men Painkiller gjør utfordringen desto enklere og mer spennende gjennom implementeringen av den flytende bevegelsespakken. Designet for å være rask, stimulerende og responsiv, og kampbevegelsene lar spillerne gli gjennom handlingen, løpe, skli, hoppe over vegger og skyte fiender og trusler med krokskudd hele veien, og snu hver arena til en vertikal lekeplass. Og apropos vertikalitet, vanlige er ikke alt spillet har å by på, ettersom den bloddryppende og bloddryppende nærkampvåpenet Painkiller åpner for grappling og bruk av hele spillets arenaen til din fordel for å utmanøvrere fiender og finne skjulte hemmeligheter."
"Apropos Painkiller, som er like effektiv til å knuse fiender i småbiter som den er til å hjelpe deg med å komme deg raskt rundt i verden, har 3D Realms mange andre verktøy og våpen som kan brukes til å skjære demonhorden fra hverandre. Et arsenal av ildkraft inkluderer en rekke alternativer som er inspirert av de originale spillene fra 2000-tallet, det være seg den presise statspistolen, den eksplosive rakettkasteren, den sjokkerende shuriken-skytteren Electro Driver, den hardtslående håndkanonen, blant flere andre, som hver for seg gjør det enda enklere å sprenge en demon i småbiter av bein og kjøtt. Du kan til og med oppgradere disse våpen slik at de passer til hvordan du vil spille, ved å velge forskjellige oppgraderingsveier som endrer hvordan de fungerer. Og enda bedre, dette er ikke engang alt av byggeutformingen som Painkiller støtter, ettersom tilpasningselementet når nye høyder gjennom den taktiske Tarotkort-systemet. Dette fungerer ved å velge tilfeldige modifikatorer fra en tarotkortstokk med dine som gjør hvert Painkiller-løp unikt. Disse kan være nyttige velsignelser som øker karakterens helse eller energigjenoppretting, eller til og med alternativer som kan hjelpe deg med å tjene mer gull eller gjøre demoner mer mottakelige for elementær skade. Tarotsystemet er det en sikker måte å krydre handlingen på, og er spesielt nyttig når du spiller med allierte."
"Til slutt er det verdt å merke seg at det å velge en god balanse mellom karakterene som tilbys er enormt fordelaktig. Selv om det er mulig å spille solo ved hjelp av hjelpsomme datastyrte allierte, vokser Painkiller virkelig til sin rett i samarbeidsmodus med venner. Med støtte for action med opptil tre spillere på nett og på tvers av plattformer kan du kombinere karaktervalg, våpenvalg og tarotkortalternativer som et lag for å gjøre dere selv til enda mer effektive som en enhet, og for å forbedre sjansene deres til å overvinne Purgatorys horder demoner og til slutt stoppe Azazels forskrudde planer."
"Som du kan se, tegner Painkiller til å bli et actionspill du ikke må gå glipp av i oktober.Ikke glem å sikre deg en kopi av spillet på PC, PS5 og Xbox Series X og S når det lanseres 21. oktober. Og husk å minne vennene dine på det også, for å drepe demoner er en øvelse som best nytes sammen med allierte."