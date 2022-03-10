GRTV News - Astro Bots spilldirektør forsvarer PS5 i konsoll vs PC-debatt

Ganske overraskende for mannen som styrte 2024 PS5 GOTY, men hans syn på PS5 vs PS4 er absolutt verdt å høre ut.
"I dag, vil jeg si, er en litt lett nyhetsdag når det gjelder ting som virkelig, virkelig føles virkningsfulle, ting som vi kan snakke om på GRTV News, for jeg tror jeg alltid liker å ikke bare gi nyhetene, men på en måte gi litt kontekst, gi litt debatt kanskje samtidig, om det er verdt det, vet jeg ikke."
"Vi så ting som Xbox dev kit har gått opp med $500, men hvem av dere kjøper en dev kit?Det er interessant på den måten at du legger merke til tallet, men det er egentlig ikke så mye å diskutere."
"Vi så ting om at Splinter Cell nyinnspilling får sin tredje regissør, men egentlig, er det spillet noensinne komme ut?Vet du hva?Jeg skal ikke være den største doomeren i verden i dag, men jeg bare, jeg vet ikke, kanskje det er bare onsdagen, du vet, pukkeldagen har fått meg i gang, men jeg tenkte vi skulle snakke om Astro Bots regissør, Nicholas Doucette, som har snakket litt om PC versus PS5 debatt."
"Ingen overraskelse egentlig, mannen som regisserte årets spill i 2024 og et veldig bra PS5-spill liker PS5 veldig godt, spesielt når det gjelder utvikling, og han mener at faktisk, når vi snakker om PS5 og sammenligner den med PS4 og sier at det ikke er mye som har endret seg, er vi døde feil ifølge Doucette, fordi han snakket med Gameboats og sa at det er spesifikk maskinvare som er helt bestemt."
"Det du ser på kontoret ditt når du lager spillet, er definitivt det folk vil se hjemme når de spiller spillet.Det gjør at vi kan fokusere fordi du ikke trenger å bruke tid på å håndtere kompatibilitet eller permutasjoner."
"Det er derfor jeg alltid har likt konsoller, jeg har alltid foretrukket å være på konsollsiden fordi det handler om plug and play, men jeg tror PS5, mellom DualSense og SSD-enheten, virkelig tilførte noe spesielt.Med SSD-en tenker jeg på ting som Souls-spillene der du dør mye, og når du dør, pleide du å måtte vente lenge før du fikk et nytt forsøk."
"Med SSD-en går det veldig, veldig fort.Så når det gjelder spillegleden, har den virkelig økt.Så disse to sitatene har jeg på en måte slått sammen, selv om de er ganske separate i Gameboats, fordi jeg tror de på en måte snakker om det samme, i og med at Doucette egentlig.., virkelig setter pris på hva PS5 tilbyr, ikke ut fra de tingene som du umiddelbart vil se."
"I Gameboats-intervjuet snakker han om grafikk.Og mange ser på grafikken når de sammenligner PS4 med PS5 og sier, vel, det beste av PS4-generasjonen føles egentlig ikke som om den har blitt massivt utkonkurrert av PS5-generasjonen når det gjelder det vi ser grafisk."
"Og du kan se på PS3 versus PS4 og se at det faktisk var en enorm teknisk sprang der når det gjelder umiddelbare ting som du kan se.For Doucette er det imidlertid den haptiske tilbakemeldingen og responsen fra kontrolleren."
"PS5 DualSense-kontrolleren er kanskje den beste kontrolleren vi noen gang har sett når det gjelder hvor mye den hjelper deg med å leve deg inn i spillet.Og ting som SSD-en.SSD er et slags must-have på en spill-PC nå, og det er også endelig et must-have på en konsoll."
"Det er ikke eksklusivt for PS5, det finnes for eksempel en SSD i Xbox Series X.Men det er absolutt noe som jeg tror hjelper Doucette med å argumentere for ideen at PS5 faktisk er et ganske bra generasjonssprang.Shureya Yoshida sa også at PS6 kommer til å måtte gjøre litt mer enn PS5 gjorde, fordi Sony ikke bare kan fortsette å gi oss disse inkrementelle oppgraderinger."
"Men det er interessant å vite hvor du står i denne debatten.Er du enig med Doucette, eller er du mer enig med Yoshida?Tror du at PlayStation trenger å gjøre store sprang, store åpenbare sprang med PS6 generasjon?Eller tror du, som Doucette, at disse tingene kan bevege seg utover det vi ser på skjermen og faktisk kan være inne i konsollen eller i ting som kontrolleren?Gi meg beskjed, så ses vi i morgen for noen flere GRT-videoer."
"Farvel og på gjensyn."