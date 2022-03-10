GRTV News - Massive Entertainment permitterer ansatte som en del av et nytt program

Det regnes som et "frivillig karriereovergangsprogram".
Noe skjer hos Ubisoft. De går gjennom mange kostnadsbesparende tiltak, og vi ser at dette påvirker utviklerne på en ganske, jeg vil si, uvanlig måte. Det er nesten som om Ubisoft har sett på sine kostnadsbesparende tiltak i stedet for å bare fortelle folk som det er, du vet, vi ønsker å kutte kostnader, det er kommer til å bli oppsigelser, slike ting. Det føles som om de i stedet skriver forskjellige uttalelser nesten med kunstig intelligens, og de produserer disse uttalelsene som er fylt med mumbo-jumbo som på en måte danser rundt det faktum at de forskjellige studioene som er under under banneret til den store utgiveren kommer til å bli påvirket på en eller annen måte. Så ja, Ubisoft spør Star Wars Outlaws devs om å si seg selv opp. De har lansert et frivillig karriereovergangsprogram som betyr i klartekst at de ønsker å kvitte seg med folk. Så ja, i årevis har det vært brutale nedskjæringer i spillindustrien med folk som mister jobbene sine til høyre og venstre, studioer nedleggelser og avlyste prosjekter. Mange vitner også om en lavere vilje til å ta risiko for nye prosjekter, noe som i klartekst betyr flere oppfølgere og sikre kort fremfor titler som bryter ny mark. Et av selskapene som er berørt er Ubisoft, og de er tydeligvis ikke ferdige ennå. Det ser imidlertid ut til at de ønsker å gå mer forsiktig frem i stedet for å enn å ty til omfattende oppsigelser. Nå har deres svenske flaggskip Massive Entertainment, kjent for The Division 2, Star Wars Outlaws og Avatar Frontiers of Pandora senest, har skrevet et innlegg på sosiale medier fullt av bedriftsnyheter om at de har innført et frivillig avgangsprogram for å kvitte seg med overtallige ansatte som skal bli kunne fokusere mer på The Division-serien og Snowdrop-spillmotoren. Det virker som om Massive Entertainment vil være mer tilbakeholdne med å ta på seg prosjekter som Star Wars Outlaws og Avatar Frontiers of Pandora i fremtiden, og spørsmålet er om de i det hele tatt vil har ressurser til å gjøre det nå som de sannsynligvis vil miste ansatte. Og dette er uttalelsen fra Massive, som er den, um, så du kan ikke se alt på grunn av måten det er forhåndsvist i dette innlegget på sosiale medier, men det er uansett dette avsnittet som er verdt å se på. De sier at for å støtte denne overgangen på en ansvarlig måte, har vi innført en frivillig karriere overgangsprogram, som gir kvalifiserte teammedlemmer muligheten til å ta sitt neste karrieresteg på egne premisser, støttet av en omfattende pakke som inkluderer økonomisk og karrierehjelp. Jeg har aldri hørt om noen som har blitt bedt om å bytte jobb eller slutte i jobben, formulert på den måten før. Det er ganske uvanlig. Og grunnen til at dette er spesielt, hvis dette bare var ett tilfelle, ville du på en måte forstått det. Men så har vi også har dette, som er forsøk utvikler RedLynx kunngjør restruktureringsforslag som en del av Ubisofts kostnadsbesparende tiltak. Så det vil rett og slett redusere kostnadene og sikre arbeid, en sterkest prioritering og effektivitet i hele selskapets verdensomspennende studionettverk. Så dette er hva som er som skjer. Ubisoft har avslørt et nytt kostnadsbesparende tiltak som vil rette seg mot utvikleren RedLynx kjent for sitt arbeid hovedsakelig på trial-serien. Kunngjort i et blogginnlegg, heter det at det er levert et restruktureringsforslag som til syvende og sist vil ha som mål å forenkle redusere kostnadene og sikre en sterkere prioritering og effektivitet på tvers av selskapets verdensomspennende studio-nettverk. Så, ja, dette er mye hokuspokus fra ledelsen, men hvis du koker det er det en kostnadsbesparende politikk som vil resultere i oppsigelser. Uttalelsen sier eksplisitt at det vil bli en reduksjon på maksimalt 60 stillinger som en del av dette forslaget, men vi vil ikke vite de nøyaktige detaljene før forhandlingene begynner 30. oktober og til slutt avsluttes i slutten av november. Forslaget vil også bare påvirke produksjon og administrasjon team. Og dette er også en del av et forsøk på å endre hvordan RedLynx går frem for å lage sine spillene sine, ettersom det snart vil bli lagt vekt på flere plattformer som er satt opp for små skjermer og at vi vil se dette i praksis i to kommende mobilspill. Og ja, det er uvanlig å si minst. Så igjen, begge disse tingene er formulert på en merkelig måte fordi permitteringer, selv om vi ikke liker dem, er de ganske vanlige i disse dager, og vi er ganske godt kjent med med dem og hvorfor de skjer. Du kan se på det og si at permitteringer ikke burde skje i utgangspunktet, at du sikkert kan lage spill for en billigere sum penger og i et raskere tempo for å øke profittmarginen. Det er sikkert mulig, for akkurat nå er det på et punkt hvor jeg tror spill er utrolig, um, jeg vil si uholdbart med den tiden det tar å lage AAA-prosjekter spesielt. Men når det er sagt, dette er verden vi lever i, og oppsigelser er vanlig og vi liker dem ikke, men vi er i det minste kjent med dem. Nå, dette er det som er rart med dette, er at disse uttalelsene nesten er som om Ubisoft prøver å danse over det som skjer. Og jeg forstår bare ikke hvorfor de gjør det helt plutselig. Hvis de bare kom ut av vår ærlighet og sa: "Vi trenger kutte kostnader for å kunne fortsette. Og det er dette som skjer. Jeg tror folk blir sure, men du er i det minste ærlig. Dette her..."
"danser rundt saken, igjen, et frivillig karriereovergangsprogram. Det er et veldig uvanlig ting å, å, å, å, å ikke bare si til de ansatte, men å kunngjøre det til offentligheten. Det er en av de tingene. Hvis Ubisoft-ledelsen sier det til sine ansatte, og det ble lekket, ville du sett på det og tenkt: "Det er galskap, men de forteller alle i verden i en veldig offentlig uttalelse. Dette er hva som skjer. Det er virkelig, virkelig bisart. Det er virkelig bisart, men igjen, det skjer med massive og røde lenker, noe som betyr at det ikke ville overraske meg hvis det skjer med andre Ubisoft-studioer rundt om i verden også. Vi vil ha holde oss oppdatert og finne ut mer, men det viktigste å vite er at, øh, ja, det viktigste å vite er at, øh, Ubisoft har blitt påvirket av kostnadskutt som, uh, spesielt i øyeblikket ser ut til å være fokusert på massive og røde lenker. Etter hvert som vi vet mer, skal vi holde deg oppdatert."
Så følg med på neste GRTV-nyhetsvideo.