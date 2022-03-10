AlcheMice - JC Montero BCN Game Fest Intervju

Vi stakk innom Madrid in Games akseleratorlokale på BCN Game Fest for å lære mer om prosjektet som nylig vant Investors & Demo Day's speed pitching, en taktisk kampkortstokkbygger fra Red Mountain som utspiller seg i Granada.
"Hei venner, dette er dag 2 på BCN Game Fest, tidligere kjent som IndieDevDay.Men vi er innenfor Madrid in Game-området, som dere vet.Det er et lokalt rådhusinitiativ i Madrid."
"Her om dagen hadde vi en demodag, og du var vinneren, mesteren.JC, tusen takk for at du ble med oss.Du hadde den beste pitchen, ikke sant?Det var speed pitching, og du hadde det beste kastet."
"Vi elsker dette spillet allerede. Det heter AlcheMice, og kunsten er vakker.Så, hvordan føler du deg? Hva er hovedkonseptet bak dette spillet?Tusen takk skal du ha.AlcheMice er et spill om alkymi."
"Og vi tror vi har en blanding mellom kampene i Xcom og kortstokkbyggingen i Slay the Spire.Så vi har en frisk blanding av sjangre, må jeg si.Og hovedkonseptet er å utforske alkymi for å bli mer kraftfull hver gang du begynner å løpe.Så du krysser byen Granada, får alkymiresultater og blir mektigere ved å praktisere alkymi og forbedre kortene dine."
"Nå som du nevnte Granada, flyttet vi fra Toledo til Granada.Og vi hadde deg her for to år siden, da snakket vi om Hermetica, som også handlet om kort og alkymi.Så, hva kan du fortelle oss er hovedforskjellen mellom de to prosjektene?Vel, ikke bare for å være i Granada, men i AlcheMice har vi et gratis, vi gir spilleren fri mulighet til å spille kortene sine som de vil."
"Så i Hermetica fikk vi en mer, hva skal man si, en smalere måte å praktisere alkymi på og å spille spillet på, fordi hovedmekanikken var annerledes.Men i så fall tenkte vi, ok, hvorfor ikke endre begrensningen i Hermetica og spille på en mer åpen måte der du har energi.Du kan gjøre hva du vil med energien din.Så det er et helt annet spill med mange forskjellige måter å spille kortene dine på."
"I så fall har vi 150 forskjellige kort.Vi kommer til å ha 300.Og du kan føle deg mer fri til å spille alternativene dine, til å spille, selv om du har forskjellige bygg å spille.Du kan for eksempel spille som en stridsvogn."
"Du kan spille som en snikskytter som prøver å være utenfor fiendens rekkevidde.Så det er et annet spill, men vi har til felles den samme kunstneren.Så du kan...Men kunsten er annerledes."
"Det er samme kunstner, men forskjellig kunst.Ja, det er en annen kunst.Det er den samme kunstneren.Og til og med vi vant en pris her i går, prisen til det beste kunstspillet."
"Vel, det har en slags essens der vi snakker om alkymi.Vi snakker om en middelalderby.Men du kan føle deg mer fri til å uttrykke din måte å spille mot fiendene på.De vises stein er målet her."
"Ja.Du må få tak i De vises stein for å redde familien din, for som alkymister tror dere at måten å redde familien deres fra den forferdelige feberen som isolerer byen på er å skape De vises stein og redde dem ved å gi dem noe å spise."
"Det er vel det.Jeg vet ikke helt hvordan de tror de kan spise eller øve seg med De vises stein for å redde seg selv.Er det bare mus, karakterene?Ja."
"Hovedpersonen er en mus, og mentoren din er også en mus.Det er derfor spillet er alkymi.Så du kan styre det med musen på PC, og kanskje også på Switch i fremtiden?Ja, helt klart."
"Vi tenker på å få en port til Switch også.Og du kan også kontrollere med gamepad?Ja da.Og her om dagen under speed-pitchingen din, ga du oss noen data, litt statistikk om hvordan mottakelsen har vært hos spillere som har fått tak i spillet."
"Hva kan du dele offentlig her?Det har vært utrolig, for jeg snakket med en fyr som spilte demoen i 26 timer i dag.26.Vi har en liten demo."
"Han har brukt 26 timer, og når det gjelder Steam, analysene, gir han oss en analyse som er 48 minutter med median spilltid, som er tre ganger over gjennomsnittet for demoer på Steam.Så det er utrolig for oss."
"Folk gir oss veldig, veldig gode tilbakemeldinger og en veldig god mottakelse.Så det er vi fornøyd med.Og er det noe spesielt du vil fortelle om hva som skjer i Granada?Er det noe vakkert vi kan forvente å se i spillet?Vel, du kommer til å se vår måte å uttrykke arkitekturen på, som er stilisert, og vi prøver å oversette middelalderens Granada til vår egen måte å male denne arkitekturen på."
"Og det kommer til å være mange påskeegg.Så hvis du utforsker alle fangehullene og prøver å finne skjulte ting, vil du finne veldig, veldig interessante belønninger.Greit."
"Og status for øyeblikket, jeg husker ikke fra presentasjonen din, ...at du var ute etter å fullføre spillet og få litt PR- og markedsføringsstøtte, hvis jeg har rett.Hva kan du fortelle oss om veikartet akkurat nå?Ok..."
"I dag har vi en veldig finpusset demo og vi kommer til å bruke nærmere ett år på å ferdigstille spillet og få det portert til alle plattformer.Det er stort sett planen vår for å ferdigstille spillet.Det er enkelt."
"Tidlig 27?Jeg håper før, kanskje Q4 2026.Ja vel.Tusen takk for at du tok deg tid, JC.JC, jeg gleder meg til å spille det selv, for jeg har ikke kunnet det ennå."
"Fordi det er kø her.Så, tusen takk skal du ha.Tusen takk skal dere ha.God fornøyelse.Takk skal dere ha."