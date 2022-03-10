GRTV News - Krafton er i ferd med å bli et AI-først-selskap

Det sier seg selv at fansen ikke er fornøyd med denne ideen.
"Krafton har nylig kunngjort en stor endring som de ønsker å sette i verk, hovedsakelig ønsker de å være et AI first-selskap i fremtiden."
"Krafton dobler satsingen på AI, og selskapet hevder å være i ferd med å forvandle seg til en AI-virksomhet, så ja, Krafton er det siste av mange spillselskaper som åpent sin kjærlighet til kunstig intelligens, og kunngjør at de dobler satsingen på å transformere til en AI-virksomhet, og dette vil ikke bare gjelde spillutvikling, men alle aspekter av av organisasjonen, automatiserte arbeidsflyter, AI-drevet HR, ledelsessystemer, in-game AI, og en hel infrastruktur bygget rundt det. Ikke overraskende har denne uttalelsen blitt dårlig mottatt av fansen, og det pågår noen heftige diskusjoner på Reddit, med brukere som påpeker hvordan dette vil ha en stor negativ innvirkning på kvaliteten på fremtidige spill."
"En uttalelse fra Krafton lyder, oversatt med Google, den faktiske originale uttalelsen fra Krafton var på sørkoreansk, vel på koreansk, så kanskje noen hikke i den direkte oversettelsen ved hjelp av Google, som forresten er en AI-oversettelse, så kan ikke komme unna den. Uansett, Krafton bygger et dydig økosystem av læring, deling og eksperimentering, slik at medlemmene kan oppleve og lede AI first-kulturen direkte, støtte AI-læring og bruk av arbeids arbeidsverktøy, arbeidsverktøy beklager, med fokus på interne plattformer, AI-læringshubber, læringshub, og deling av praktiske anvendelsestilfeller og kunnskap i hele selskapet. Det driver også AI rundbordskonferanse og AI-hackathon for å spre en kultur for gjensidig læring og praksisorientert bruk av AI på tvers av yrker og organisasjoner. En bruker på Reddit skriver at hele selskapet nettopp erklærte sin egen død med dette. Mange påpeker at i stedet for å gå all-in på AI, bør spillselskapene fokusere på en menneske-først-tilnærming med ekte kreativitet som den drivende faktoren, noe som de fleste hevder at kunstig intelligens for øyeblikket ikke er i stand til. Også selve det faktum at Krafton nevner hvordan kunstig intelligens vil bli brukt til HR, har vekket spesielt sterke følelser. Kunstig intelligens som en infrastruktur for menneskelige ressurser høres ut som begynnelsen på endetiden."
"Forsøk på å implementere mer kunstig intelligens er selvsagt ikke noe nytt, og vi har sett både EA og Microsoft gå helt med klare planer om å ta det så langt som mulig, men spørsmålet er hvordan dette vil ende opp påvirke kvaliteten på spillene? Vi kan bare vente og se.Igjen, min holdning til AI har egentlig ikke endret seg i det hele tatt. Jeg tror at det finnes steder, og at det finnes muligheter der kunstig intelligens er veldig, veldig nyttig. Du vet, effektivisering av prosesser og å gjøre ting mer effektivt ved å ta bort nødvendig menneskelig arbeidsbelastning på områder som mennesker egentlig ikke trenger å være til stede. Jeg tror det er en fordel med det, det gjør jeg virkelig. Men når det gjelder kreativitet, når det gjelder å lede andre mennesker, ville du virkelig, du vet, ville du virkelig ønsker å bli kalt inn på et HR-kontor og måtte svare til en kunstig intelligens? Det virker for meg som en utrolig dystopisk måte å presentere ting på. Og på samme måte kan AI skape, det kan den, men den gjør det ved å ta inspirasjon fra andre eksisterende verk. Så å ha et AI-først-selskap som sannsynligvis kommer til å bli drevet av AI-avgjørelser, betyr det ikke nødvendigvis at du kommer til å se mye originalt som kommer fra Krafton, skulle man tro. Så jeg vet ikke helt, jeg tror dette er en dårlig avgjørelse i det store og hele. Jeg tror det på kort sikt kan være en fordel Krafton i effektivitetsmessig forstand, men på lang sikt kan jeg ikke se at det vil være fordelaktig."
"Når det er sagt, er alt på vei ned AI-ruten, så kanskje Krafton er en pioner. Vi får bare vente og se."