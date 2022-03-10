dbrand iPhone 17 Accessories (Quick Look) - Vis din stil

Vi tar en titt på noen forskjellige etuier til iPhone 17-serien, alle fra dbrand.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor-gjennomgang.Jeg vet at vi har tatt en titt på noen av disse tingene før.Det er åpenbart det meste av en full produktlansering fra dbrand, men jeg ville vært mislykket å gå glipp av en av årets viktigste teknologilanseringer, som åpenbart er når nye iPhones kommer ut."
"Og for å vise deg hva de tilbyr hvis du er ute etter beskyttelse for din nye iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max og til og med 17 Air, fordi de har en haug med forskjellige ting du kan velge mellom, og de har også lansert et helt nytt etui, som jeg er veldig glad for å kunne vise dere."
"Og la oss bare begynne med det.Dette er den nye Tank-saken.Det er egentlig dbrands robuste versjon av det de tilbyr.Og det er en fullverdig dbrand-opplevelse på en rekke forskjellige måter."
"Og en av måtene du kan se det på, er at det er mye oppmerksomhet på detaljer, noe som for det meste er noe du kan se i mengden av små beskjeder og små skjulte ting som er lagt inn i dette harde skallet.Du har den lille frimurerpyramiden der."
"Det er morsekode.Det ser ut til å være noe skrevet i blindeskrift.Nå vet jeg faktisk ikke hva disse meldingene betyr, men som oftest er det noe morsomt, selvrefererende, noe sarkastisk."
"dbrand er veldig flinke til å ikke ta seg selv for seriøst, og det gjør seg gjeldende i deres endelige produkter også.Nå er det selvsagt ikke bare for moro skyld.Det er mye nytte her, mye funksjon."
"Du kan tydelig se på utsnittet her at dette er for iPhone Air, som er også grunnen til at den er så tynn.Det gjør ikke telefonen så mye tykkere, noe som i seg selv er vanvittig.Du kan sikkert se at dette sirkulære mønsteret her er for MagSafe-magnetene."
"Det er den sterkeste MagSafe-tilkoblingen som dbrand sier at de noensinne har bygget, og de har laget noen ganske sterke MagSafe-kontakter tidligere.Så jeg vil oppfordre dem til å ta dem på ordet.Den er som sagt fylt med disse detaljene her, noe som er herlig, og det passer også fortsatt batteripakken som Apple selv selger når du får denne tilsendt fra dbrand, som er flott."
"Det er akkurat det du ønsker.Apples egen innebygde strømforsyning til iPhone Air.Den støtter det, så det er bra.Som dbrand selv sier, er dette tankhuset fullt av rygger, riller og daler."
"Det betyr egentlig at det er mange forskjellige teksturer å velge mellom.låse i fingrene dine.Hver gang noe har tekstur, er det bedre å gripe, gripe og holde seg fast i, for at det ikke skal gli ut av hendene dine ved et uhell."
"Og hvis du vil ha denne vanvittige, helt overdrevne blandingen av nytte og estetikk, er tanken er, vil jeg si, en sak for seg selv, for å bruke et ordspill.Det finnes selvsagt en hel rekke forskjellige ting som du sikkert allerede har sett.Her er Ghost Case 2.0 bygget i en ny plast, som ikke gulner."
"dbrand lover at de vil være en av de eneste som ikke gjør det.Så du har åpenbart sterke magnetiske ting der, eller en sterk magnetisk forbindelse akkurat der.Med disse riflede kantene rundt, synes jeg det er en helt nydelig måte å både ha et helt nytt etui, men også for å kunne vise frem et skinn som du kanskje vil ha på din ryggen eller telefonen uansett, for dbrand selger tydeligvis fortsatt mange vinylskinn."
"Disse kan settes inn i deres grip-etuier, som åpenbart er et etui der de har laget det slik at det er en liten forhøyet leppe på baksiden, noe som betyr at det skal være like enkelt å montere et vinylskinn som det ville være på baksiden av telefonen generelt hvis du bare ville at det bare skulle være et skinn."
"Så de er fortsatt tilgjengelige i hele sortimentet, og skinnet, de var så snille å sende over noen i ekte skinn, som jeg alltid liker.Jeg synes det fullfører bokanalogien.Det gir den en varm, taktil følelse som har gått tapt i mange, mange, mange år."
"Noen telefoner velger nå å ha bakside i kunstskinn, noe jeg synes er et nydelig alternativ til dette helvetet av frostet glass, aluminium og titan som vi lever i akkurat nå.Dette er så mye bedre for fingrene, og siden det er ekte skinn, vil det selvsagt arr, det tåler flekker, det tåler vær og vind på en måte som gjør telefonryggen din unik."
"Og dette er selvsagt også bare støttet på de etuiene som dbrand selv selger hvis du også vil ha den økte beskyttelsen, noe som er helt nydelig.Igjen, vi elsker hver gang disse gutta sender noe over fordi det er den unike blandingen, av dyptgripende estetiske valg for forbrukeren og også bare veldig bra, solid produsert beskyttelse for telefonen din."
"Så følg med for mer dbrand.Vi ses på neste."