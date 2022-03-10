Gamereactor

The Mitchells vs. The Machines

The Mitchells vs. The Machines får en oppfølger

Den kommer til Netflix og vil bli opprettet av Sony Pictures Animation.

