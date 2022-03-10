GRTV News - Pokémon Legends: Z-A selger nesten 6 millioner enheter i løpet av den første uken

Til tross for kritikken fortsetter Pokémon å vise seg å være fruktbar.
"Uten videre om og men i dag snakker vi om Pokemon Legend ZA og hvordan det solgte nesten seks millioner enheter på litt under en uke, eller i sin første uke antar jeg at jeg burde si, som er et ganske imponerende tall.Nå har Pokemon Legend ZA blitt lansert til en del kontrovers vil jeg si, i likhet med Pokemon Scarlet og Violet på mange måter, Pokemon Legend ZA har blitt påpekt for en slags av mangel på teknisk sprang sammenlignet med tidligere spill, folk i denne Nintendo Switch-æraen har vært veldig kritiske til Pokemon, som ikke akkurat lever opp til de visuelle standpunktene som de hadde i hodet, men det ser ut til at det ikke spiller noen rolle fordi internettboblen har blitt bevist nok en gang å bare være en boble ved at dette spillet har solgt 5,8 millioner enheter i løpet av den første uken."
"Så dette kommer fra Pokemon selv, som på en måte skryter litt av å ha solgt 5,8 millioner enheter fordi du sannsynligvis er nødt til å gjøre det, litt under halvparten av disse enhetene ble også solgt på Nintendo Switch 2, noe som er veldig imponerende med tanke på at dette er en Nintendo Switch 1-spill med en Nintendo Switch 2-oppgradering, og angivelig er det mange som sier at spillet ikke kjører veldig bra på Switch 1, jeg har bare spilt det på Switch 2, så jeg kan ikke kommentere det, men det viser igjen at Pokemonens utholdenhet er veldig mye fortsatt her til tross for at folk kritiserer visse aspekter ved dette spillet."
"Så når vi ser på disse salgstallene, hvordan står de seg i forhold til Pokémons fortid?Fordi Pokemon, i rettferdighetens navn, er en av de største franchisene rundt om i verden, ville du forvente at dette spillet vil selge millioner av eksemplarer, hvis det ikke gjorde det, ville vi vært i en virkelig vanskelig situasjon hvis du er en Pokemon-fan, men når vi ser på den typen nyere spill, ser vi at sammenlignet med X og Y, som sannsynligvis er en interessant sammenligning, selv om det er litt gammelt fordi X og Y åpenbart er der vi ble introdusert til Kalos-regionen, som er der Legenden ZA finner sted, X og Y solgte 4 millioner i løpet av sin første uke, Pokemon Sword og Shield solgte 6 millioner i løpet av sin første uke og Legends Arceus solgte 6,5 millioner."
"Det overgår selvsagt ikke Pokemon Scarlet and Violet som solgte 10 millioner enheter i sine tre første dager.Så sammenlignet med de siste Switch-tallene, har Pokemon Legends ZA faktisk gjort det litt lavere."
"Det er klart at det fortsatt gjør det veldig bra for enhver form for spillutgivelse, når vi ser på spill utgivelser nå, anser vi noen ganger spill for å ha floppet selv om de ikke har solgt en million eksemplarer, men mange av dem, hvis de selger i nærheten av det beløpet, er vanligvis en massiv, massiv suksess."
"Så det har tydeligvis gått ganske bra for Pokemon, og hvis man skal tro budsjettrapportene så kostet det dem ikke på langt nær så mye å lage som noen andre spill gjorde heller.Så igjen ser det ut som en seier for Pokemon, men de ser kanskje på disse tallene for å være rettferdig, disse salgstallene og tenker at de kunne ha vært litt bedre og uten tvil de kunne ha vært det hvis rosene var rundt bordet for hvordan dette spillet håndterer teknisk og slike ting."
"Men samtidig, hvis du er Pokemon, bryr du deg egentlig om 0,2 millioner enheter?Bryr du deg om 0,7 millioner enheter?Du hadde åpenbart ikke tenkt å lage en hovedlinje av enheter for dette, og du er sannsynligvis ser mot Gen 10 og håper at den når Scarlet- og Violet-tallene."
