GRTV News - Halo: Campaign Evolved vil bringe Master Chief til PS5 i 2026

Nyinnspillingen av Unreal Engine ble annonsert på Halo World Championships.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om det som åpenbart var den største nyheten i slutten av forrige uke, og helgen eller hva det nå var. Halo World Championships skjedde, Halo Studios dukket opp som en del av en keynote-greie, og de viste frem Halos fremtid. Fremtiden er ganske umiddelbar, i 2026 kommer vi til å få et nytt spill som egentlig ikke er, vel det er et nytt spill, det er en nyinnspilling av et veldig populært originalspill, men det er ikke en nyinnspilling av hele spillet. Det er Halo Combat Evolved som har fått en nyinnspilling som vi har visst er under utvikling i lang tid, bortsett fra at det ikke er hele spillet, så igjen er det bare en kampanje som får nyinnspilling denne gang. Det er et prosjekt som heter Halo Campaign Evolved. Så uansett, la oss dykke inn og ta en titt. Så ja, Halo Combat Evolved Remake bekreftet til lansering i 2026, det kommer til PS5, PC og Xbox Series med nye historieoppdrag, men ingen flerspiller. Så ja, ryktene om en remaster eller nyinnspilling av Halo Combat Evolved hadde allerede begynt å svirre da Xbox-sjef Phil Spencer avsluttet årets Xbox Games Showcase med å fortelle oss at vi kunne forvente tilbakekomsten av en klassiker som har vært med oss siden begynnelsen i 2026. I tillegg bekreftet Halo Studios at de ville avsløre mer om fremtiden av Halo-spillene på Halo World Championship, og det er forståelig at fansen har vært spente. Så nå er det på tide å se hva vi har ventet på. Halo Studios har bekreftet at Halo Remake er kalt Halo Campaign Evolved og vil lanseres samtidig på PC, PS5 og Xbox Series i 2026. Hvis tittelen ikke gjorde det klart, vil denne nyinnspillingen ikke inkludere flerspillerdelen, men det er mange spennende og gode nyheter for å kompensere for det. Spillingen og filmene har blitt gjort helt om med ny Unreal Engine 5-grafikk, bedre animasjoner, remastret musikk og nyinnspilte replikker. Alt dette kan nytes sammen med opptil tre venner og co-op på alle plattformer. Det støtter til og med kryssprogresjon, og gameplayet har blitt finjustert for å matche nyere spill i serien. Sistnevnte inkluderer muligheten til å sprinte, kapre og ødelegge kjøretøy, plukke opp alle slags våpen og noen små endringer på enkelte nivåer. Pressemeldingen nevner biblioteket for å gjøre dem alle fornøyelige. Apropos nivåer, nyinnspillingen vil også inkludere tre helt nye oppdrag som utspiller seg før det opprinnelige spillet starter. Det betyr mer historie med nye venner og fiender og nye miljøer. Vi får vite mer om alle disse tingene nærmere til lansering. Høres det bra ut? Jeg har alltid sagt at det er bedre å se noe i aksjon, og Halo Studios er enig de har gitt oss en 13-minutters gjennomspilling av den nyeste versjonen av Silent Cartographer som du kan se nedenfor sammen med avsløringstraileren og rundbordsdiskusjonen som dykker dypere inn i forbedringer og endringer som venter i Halo Campaign Evolved en gang neste år. Nå er jeg ikke skal ikke vise videoen, men hvis du vil sjekke ut denne store videoen, er alt her inne. Hvis du har spilt Halo Combat Evolved vil alt være kjent, selv om det ser litt annerledes med en blank, ny maling. Så ja, Halo Campaign Evolved har blitt annonsert. I..."
"Kanskje, kanskje det er litt urettferdig, men jeg er litt skuffet over denne kunngjøringen, ikke fordi på grunn av hva det er, men fordi når de sier fremtiden til Halo tenker jeg på hva som er det neste for Halo mens Campaign Evolved-greia er spennende og jeg er interessert i det, ikke misforstå meg, men det er det føles også litt som en tilbakevending til fortiden. Remakes får meg bare ikke helt i gang på samme måte som andre prosjekter. Det kan ha noe med meg å gjøre, men når de sier fremtiden til Halo forventer jeg fremtiden, ikke nødvendigvis en nyinnspilling av dem, ikke forstå meg feil et utmerket spill. Så jeg lurer på hva som blir det neste for Halo etter dette, om de vil fortsette å gå ned denne ruten med å bringe nyinnspilte Halo-spill til det som hovedsakelig er PlayStation, eller om du vet at vi vil se en ny Halo-tittel i nær fremtid, eller kanskje jeg ikke vet, kanskje de er fornøyde med Master Chief Collection hva den gjør, og de er fornøyd med Halo Infinite hva det er gjør uklart, men uansett har Campaign Evolved blitt kunngjort, og det viktigste å vite er igjen det kommer til PC, Xbox Series X og S og til og med PS5 i 2026, noe som betyr at dette er som de sier alle fire hovedpilarene i Xbox har nå falt, og alle de fire hovedpilarene i Xbox har nå enten fått PS5 eller PlayStation-versjoner eller vil få PlayStation-versjoner, så eksklusivitetens æra for Xbox er ganske mye godt og virkelig over nå, men igjen hvis du vet mer om dette, må du huske å fortsett å legge ut oppdateringer, og ellers er det all tiden jeg har, så jeg ser deg på neste GRTV News i morgen."