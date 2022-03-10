Gameloft Barcelona - BCN Game Fest Intervju

Vi tok en prat med HR-direktør Yolanda Sánchez, markedsdirektør Arnaud Benéfice og hoved-VFX-artist David Martín for å lære mer om hva som skjer i studioet etter 25-årsjubileet og i Asphalt Racing-verdenen.
"Hei Gamereactor-venner, dette er Barcelona Game Fest, tidligere kjent som IndieDevDay, og siden vi er i Barcelona, og siden dere inviterte meg til bursdagsfesten deres i juni, tror jeg, er det hyggelig å ta igjen det tapte, det er hyggelig å se dere, og det er hyggelig at dere har popkorn, så det er derfor jeg stoppet her, så først og fremst ville jeg vite litt mer om, du vet, aktivitetene og feiringene dere hadde, både i og utenfor dette studioet i anledning 25-årsjubileet."
"Ok, så jeg er veldig glad for å ha deg her igjen, det har vært et fantastisk år så langt, for det er alltid gøy å feire 25 år, og det var en fin fest som du allerede har vært med på, og det var også en mulighet for oss til å feire med de ansatte, så vi feiret en annen fest med dem, mer inne i studioet, med lukkede dører for våre ansatte, og vi har selvfølgelig mange flere ting som vi planlegger for resten av året, vi kommer til å dra nytte av hele året frem til 31. desember, så vi har mange overraskelser for våre ansatte som kommer, også overraskelser og arrangementer som vi planlegger for utendørs, så for alle våre følgere og alle som virkelig er interessert i Gameloft og i historien vår, så ja, følg med, for vi kommer til å overraske dere med noen flere ting."
"Hva er det dere viser her, hva har dere her?Vel, vi har en stand, for dere vet at vi sponser dette arrangementet, Dette er tredje året på rad at vi sponser, indie-industrien er superviktig for oss, vi støtter dem veldig godt, det er veldig viktig, vi kunne ikke eksistert uten indie-industrien, så dette er vår måte å vise offentlig at vi virkelig støtter dem, og at vi er her for å hjelpe dem med det de trenger, for å bli et stort selskap, slik vi var heldige å bli."
"Det merker vi, det er en fin indiefølelse over alt her, og vi er offisielle mediepartnere for å dele indiepasjonen her med andre land i Europa, og la oss nå snakke litt om spill, vi snakker alltid om asfalt, Jeg vet at det ikke er så lenge siden vi møttes, siden juni, så det har vært en hel sommer, så hva har dere gjort?hva slags aktiviteter hadde dere, hva slags innhold som vi ikke snakket om i juni?Det har ikke gått lang tid, men det har faktisk vært veldig tettpakket, så det første, vi snakket litt om det i juni, men vi hadde også 20-årsjubileet for franchisen som var på vei, så vi feiret det i juli-august, og vi lanserte en ny bane med teleporterne, med noen tilbakeblikk på Asphalt 6 og Asphalt 8 som var der, alle de nye bilene osv, stor feiring, det var superspennende, spillerne var veldig fornøyde med det, så vi var superglade, og i ting som er litt nyere, vi er i ferd med å lansere vår neste oppdatering i Asfalt, og vi kommer til å starte med to store ting, vi har et samarbeid med Hololive som kommer, Vtuber-byrået, vi samarbeidet med deres japanske avdeling for et par år siden, nå samarbeider vi med den engelske avdelingen, så vi har en helt ny låt laget av et av talentene som nettopp har blitt annonsert i dag, som kommer til å gå live om noen dager, den vil være med i spillet, vi vil ha en begivenhet i spillet med noen dedikerte skins, og til og med stemmene til jentene kommer til å være med i spillet, så jeg gleder meg veldig til dette, og om noen uker skal vi også kickstarte et spesielt arrangement til Halloween, Vi skal lage litt Lovecraftiansk skrekk i år, så forvent litt Cthulhu, forvent litt mystikk, forvent noen mørke miljøer, og en spesiell ny spillmodus som kommer til å lanseres med noen spesielle mekanikker, du kan bli usynlig, du kan eksplodere bilene rundt deg, det er vår versjon av skrekk, skrekkracing, det er vår nye greie."
"Og så til slutten av året, selvsagt til Black Friday, kommer vi til å ha en feiring, mange kule tilbud i spillet, og på slutten av året, til jul, kommer vi med en ny oppdatering med et spor som utspiller seg i India, så vi kommer til å besøke det meste av landsbygda i India, så alle de naturlige severdighetene og alle miljøene, og for å være ærlig, i India finnes det 500 forskjellige typer kule miljøer, så vi har mye materiale å jobbe med."
"Det ser allerede nydelig ut, vi gleder oss veldig til dette, og vi gleder oss virkelig til å lansere den.Den viktigste oppdateringen du nevnte, er den som kommer i desember.Ingen spesifikk dato?Det bør være rundt den andre uken i desember, noe sånt."
"Og til slutt, samme navn, David David, Du har et panel, en workshop senere i dag, i ettermiddag, der du skal vise unge utviklere som er samlet her hvordan dere jobber med VFX for Asphalt."
"Og vi ser at det er et ganske spektakulært spill, Det er selvfølgelig arkadeaktig, det er fullt av blink og ild, Så to spørsmål.Hva kommer du til å dele med dem?Hvordan skal du lære dem hvordan dere jobber med dette?Og hva er det spesifikke ved VFX-en deres i Asfalt som dere er mest stolte av?Vi skal snakke om teknikkene bak hver VFX, fordi alle spillene har en VFX, og vi har mange teknikker, og vi skal forklare det."
"Og så er det ikke en undervisning, det er en workshop, det er hvem som kan gjøre det, hvem som kan gjøre det, hvem som kan komme hit.Alle spillene har miljø, design, og en liten del er VFX."
"VFX er mer spennende, ikke sant?Konferansen i dag heter VFX for mer spenning.Og alt dette tror jeg vi kommer til å forklare.Hva er det du mener skiller Asfalt fra andre når det gjelder VFX?som er et varemerke når det gjelder VFX, noe som skiller seg ut i Asfalt når det gjelder VFX, noe som er veldig kult etter din mening?Nei, jeg liker når du plukker opp en power-up, alle effektene vi har i bilen, det er spektakulært for meg."
"Noen spesielle VFX vi kan forvente for Halloween-innholdet?Ja, mye.Mye ny VFX.Ja, ja, ja.Veldig travelt."
"Det er i orden.Tusen takk for at dere tok dere tid.God fornøyelse.Jeg skal ta litt popkorn og nyte workshopen din senere i dag."
"Tusen takk skal du ha.Takk skal du ha.Takk skal dere ha."