South of Midnight's Hazel skuespillerinne så ut til å ha hatt en rolle i den rebootede Bioshock 4

Adriyan Rae forteller oss at alt arbeid og alle bevis på prosjektet ble selvdestruert.

