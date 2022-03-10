GRTV News - Warner Bros. vil at A Minecraft Movie skal feie Oscar-utdelingen

Kan dette bli den største overraskelsen i Oscars sin historie?
"Selvfølgelig er jeg sarkastisk, men Warner Bros ser i det minste ikke ut til å være sarkastisk når de sier at Minecraft-filmen kan vinne en Oscar fordi de presser på for den i mange kategorier.Warner Bros har hatt et ganske enestående år når det gjelder filmlanseringer, de lanserte DCU til en ganske god suksess med Superman som endte rundt, jeg tror det var omtrent en halv milliarder dollar på billettkontoret, noe som jeg antar i dagens verden hvor vi får over en milliard dollar ganske ofte, høres det kanskje ikke så mye ut, men det var fortsatt lønnsomt for Warner Bros, de var fortsatt veldig fornøyde med det, de var veldig fornøyd med en Minecraft-film som tjente mye penger på billettkontoret, de var fornøyd med Sinners som tjente mye penger på kino, var de fornøyde med Weapons tjente godt med penger på kino, omtrent som One Battle After Another ser ikke ut til å ha tjent like mye penger for Warner Bros, men når det gjelder kritiske anmeldelser så får de også mye god drahjelp der med alle de tingene de har gitt ut, og til og med ting som ikke gjør det bra i den kritiske sfæren, som Minecraft film ser ut til å gjøre det veldig bra på kino, og ting som gjør det bra i den kritiske sfæren som, eller ikke gjør det bra på billettkontoret, ser ut til å gjøre det bra i den kritiske sfæren som One Battle After Another."
"Warner Bros har imidlertid nå lagt ut en side på sine nettsider for Minecraft-filmen eller en Minecraft-film som har noen ville, ville push for folk å vinne Oscars her, og merkelig nok ser det ut til at Warner Bros kan konkurrere mot seg selv hvis disse går gjennom, så ting som Jared Hess for beste regissør for en Minecraft-film, Jack Black som spiller Steve som beste skuespiller, dette er bare et par av tingene, men det virker som om Warner Bros presser på for at denne filmen skal bli vurdert i alle mulige kategorier."
"Så vanligvis når du ser noe som en blockbuster, som en Minecraft-film, gå til Oscar-utdelingen, er det sannsynligvis på grunn av noe som lyddesign eller SFX eller visuelle effekter eller slike ting som virkelig får den typen film til å stikke ut.Transformers, for eksempel, pleide alltid å bli nominert eller ble vanligvis nominert i en slags lydkategori eller en slags kategori for visuelle effekter, du vet, ting sånne ting egentlig."
"Marvel-filmer har blitt nominert til Oscar, jeg mener Black Panther og Black Panther Wakanda Forever var ganske, var ganske kjent blant Oscar-miljøet tror jeg, og Black Panther ble til og med sett blant de nominerte til beste film på kortlisten for 2018 eller 2019 Jeg burde si Oscar-utdelingen."
"Og så er det ikke ukjent for en film som kanskje har en litt bredere appell å til Oscar-utdelingen, men jeg tror ikke at en Minecraft-film kommer til å vinne den når som helst.snart, uansett hvor mye Warner Bros måtte ønske det.Vi kan se den vinne et par priser som jeg sa, kanskje i de kategoriene som vi har sett vinne for storfilmer tidligere, men tror du at en Minecraft-film burde vinne Oscar-utdelingen?"