GRTV News - Amazon sier opp 30 000 ansatte i en massiv permitteringsrunde

Med det forventes å påvirke videospillavdelingen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om Amazon, for i løpet av kvelden har en stor kunngjøring om selskapets fremtid."
"Når vi hører om oppsigelser i spillindustrien, er det vanligvis snakk om titalls mennesker blir sagt opp om gangen, noen ganger er det større tall enn det, men vanligvis er det rundt titalls mennesker som mister jobben.Det gjør alltid vondt når man leser disse nyhetene og ser denne utviklingen."
"Nå er Amazon et betydelig større selskap enn noe annet i videospillsektoren, og nå går de gjennom et kostnadsbesparende tiltak der de sier opp 10% av deres globale arbeidsstyrken.Nå er 10 % av den globale arbeidsstyrken til Amazon et oppsiktsvekkende tall, ettersom 30 000 mennesker vil miste jobbene sine på tvers av Amazon over hele verden."
"Så det kommer til å ha en innvirkning, og vi skal snakke om den innvirkningen nå.Så ja, Amazon er i ferd med å kutte 30 000 jobber, inkludert ansatte som jobber med videospill.Dette kan være deres største nedbemanning hittil, etter å ha kuttet 27 000 ansatte i bedriften tre år siden."
"Trodde du vi var ferdige med nedskjæringer i spillbransjen?Glem det.Nå melder Bloomberg at det kan være tid for en av de verste rundene hittil.Denne gangen er det giganten Amazon som angivelig planlegger opp mot 30 000 oppsigelser."
"Ifølge rapporten vil kuttene ramme flere nøkkelavdelinger, blant annet logistikk, betalinger, videospill og cloud computing-enheten.Vi vet ikke hvor mange av Amazons ansatte som jobber med spill som vil bli berørt, men de har en ganske omfattende egenutvikling og har blant annet gitt ut New World."
"Amazon har også sin egen nettskytjeneste for spill, Luna.Totalt har selskapet 350 000 ansatte, men vi inkluderer også andre former for sysselsetting.Det er totalt 1,5 millioner mennesker som for tiden jobber for Amazon.Amazon har altså hatt en utfordrende tid i videospillbransjen."
"New World har startet veldig sterkt, jeg tror ikke det har opprettholdt det nivået av interessen siden da, og hvis du ser på Amazons andre satsinger, har Luna vært så som så Prime Gaming har vært bra, men jeg vil ikke beskrive det som et profittgenererende initiativ du har mange forskjellige mindre utviklere som de enten eier eller som de aktivt finansierer gjennom publisering som GlowMade, og poenget er at du må behandle Amazon på grunn av sin rene skala og enormitet veldig lik Microsoft, så når du ser Microsoft har du vet når du leser Microsofts finansielle rapporter og det alltid står at Xbox er i det grønne og den tjener penger, men den gir bare 2% fortjeneste eller noe sånt for Microsoft standarder som ikke er bra nok, og det er det samme med Amazon her ville du ha anta at spilldivisjonen sannsynligvis bare trår vannet, ellers ville den ikke være på huggestabben."
"Vi vet ikke hvor godt dette kommer til å bli påvirket fordi vi ikke har offisielle tall eller noe sånt, men vi vet bare at av disse 30 000 oppsigelsene er det noen av det vil komme fra videospillavdelingen som Amazon eier, så vi må holde oss oppdatert for mer om det, men igjen setter det alt i perspektiv når Amazon sier ja, vi er skal kutte 10 % av jobbene våre, og du vet at 30 000 mennesker kommer til å bli oppsagt, er det et stort tall, og det betyr at i løpet av de siste to-tre årene eller noe sånt har omtrent 57 000 mennesker blitt permittert fra Amazon, noe som er et astronomisk antall og det har vært det har vært litt av en bølge av oppsigelser helt siden den siste tiden paramount har sagt opp folk Intel har sagt opp folk mange forskjellige oppsigelser over hele linjen Jeg tror vi fortsatt merker effekten av pandemien og veksten som mange selskaper gjennomgikk i den fasen, og nå må de på en måte konsolidere innsatsen sin på nytt men igjen, etter hvert som vi hører mer om dette, skal vi sørge for å holde dere oppdatert, men jeg vil bli overrasket hvis det ikke var en ganske alvorlig innvirkning i videospillavdelingen over på Amazon, så vi vil holde oss oppdatert for mer, men igjen, det er all tiden jeg har, så takk for at du ble med meg, og jeg ser deg på de neste GRTV-nyhetene i morgen."