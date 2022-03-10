GRTV News - Netflix bekrefter One Piece Sesong 2 slippes den 10. mars 2026

Vi er klare til å sette seil igjen neste vår.
"Uten videre om og men, i dag snakker vi om One Piece sesong 2, og den har endelig sin utgivelsesdato, den kommer ut den 10. mars 2026.Nå visste vi at One Piece sesong 2 skulle komme ut i 2026, den første sesongen av Netflix' live action-versjon av den elskede mangaen og animeen kom ut i august 2023, det var ganske godt anmeldt, mange folk så ut til å like den, den kondenserte mangaen og animeen ganske godt inn i 8 episoder som dekker East Blue Arc helt frem til Arlong Park, og det virket som om Netflix virkelig hadde gjort alt for å gjenskape mange av kulissene og gi karakterene en autentisk anime-følelse, til tross for at live action-anime aldri ser ut til å fungere mye av tiden."
"Sesong 2 kommer til å dekke mye innhold, det er mange ting som det er kommer til å komme gjennom, den kommer til å introdusere Tony Tony Chopper, den kommer til å introdusere Kingdom of Drum som vi ser her, den kommer til å introdusere Laboon og Crocus og Baroque Works og alle de tingene som kommer med det når vår reise går inn i Grand Line, som på en måte er hoveddelen av One Piece, antar jeg."
"Vi får se hvordan Netflix' adaptasjon holder mål med det, men vi slipper i hvert fall å ha vente til andre halvdel av neste år for å gjøre det, det høres kanskje ut som en stund unna men mars 2026 er bare omtrent 4 måneder unna nå, så spesielt den 10. mars, så bare litt mer enn 4 måneder, omtrent 4 måneder og en uke, da vi er på vei inn i november på slutten av denne uken."
"Så ja, det er ikke så langt unna, som jeg sa, bekymringen er kanskje om de vil klare å presse alt innholdet, vi gjorde et intervju med Sanji selv, Taz Skyler, om alle de tingene å se frem til i sesong 2, så hvis du vil kan du sjekke det ut på nyhetsposten som jeg har her."
"Vi fikk også et nikk til One Piece's anime og hvordan den kommer til å endre seg og produksjonen av den vil bare gi ut 26 episoder per år nå fra 2026 og fremover, så i gamle dager One Piece pleide å gi ut stort sett en episode hver uke tror jeg, noe som var mye da når man tenker på at One Piece-anime har eksistert i nesten 30 år, tror jeg, om ikke lenger og så, vel, nei, beklager, litt mindre enn 30 år tror jeg, omtrent 20-25 rare år."
"Forresten, 26 episoder i året, det er en annenhver uke, og det vil forhåpentligvis gjøre det mulig den kan holde tritt med mangaen uten å sløve seg selv og sakke seg selv ned til en slik krype hvor den får den kritikken den pleide å få fordi de siste årene har animasjonen kvaliteten på One Piece har vært ganske sterk, og folk har likt det."
"Så jeg antar at det er både gode og dårlige nyheter for mange mennesker, fordi folk har ventet i tre år på denne Netflix-filmatiseringen, så hvis de noen gang vil komme til noe som Marineford-buen eller senere enn det, må Netflix kanskje velge opp tempoet eller lage flere episoder for hver sesong og for animeen ettersom mangaen angivelig nærmer seg slutten i løpet av de neste årene, vil animeen også på en måte bremse seg selv ned, men sannsynligvis gjøre kvaliteten litt bedre."
"Så noen fans vil nok glede seg over denne nyheten, andre vil nok være litt... du vet, skuffet.La meg få vite hva du synes, så ses vi i morgen for flere JRPG-nyheter."